Будемо намагатися, щоб країни-члени ЄС встановили конкретні умови вступу України в Євросоюз, - президентка Словаччини Чапутова

Братислава працюватиме над тим, щоб країни-члени Європейського Союзу оголосили конкретні умови вступу України в Євросоюз, дали їй бачення шляху приєднання до цієї організації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова.

"Якщо йдеться про вступ України в ЄС і якщо питання стоїть про те, що може зробити Словаччина в цьому напрямку - перш за все, це чітка позиція Словаччини, яку вона презентує перед усіма членами ЄС. Йдеться про принцип, що кожна країна має право вибрати. Будемо намагатися, щоб конкретні країни-члени ЄС встановили конкретні умови вступу України в ЄС. Дуже важливо, щоб країна мала візію її вступу в ЄС. Таку візію мали і ми перед вступом в ЄС", - сказала вона на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Братиславі в четвер.

При цьому президентка Словаччини підкреслила, що для того, щоб Україна стала членом ЄС, необхідно провести реформи.

"Думаю, що саме Словаччина може надати допомогу, маючи досвід вступу в ЄС. Наші експерти, фахівці можуть допомогти в цьому процесі. Цей процес може бути процесом збагачення як для України, так і для Словаччини. Тому що ми боремося з такими викликами, які треба реалізувати і в Словацькій Республіці, і в Україні. Це, наприклад, реформа судової системи", - пояснила Чапутова.

Також вона додала, що Словаччина підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, її шлях до ЄС.

"Україна є нашим близьким сусідом, і економічне процвітання, спокій в цій країні є для нас дуже важливими. Я переконала пана президента, і дотримуюся думки, що ми для України завжди є союзником, який підтримує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, а також підтримуємо Україну на її шляху до ЄС ", - підкреслила президентка Словаччини.

Крім того, Чапутова привітала дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

"Ми також говорили про ситуацію на окупованій території України. Коли ми зустрічалися в Києві, розмова йшла про плани України щодо окупованих областей. Я також з радістю можу зазначити, що режим тиші, який сьогодні панує в Україні, вийшло здійснити. Говорили ми про нормандський процес та інших питаннях, які ведуть до встановлення миру на цій території", - зазначила очільниця Словаччини