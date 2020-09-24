Будемо намагатися, щоб країни-члени ЄС встановили конкретні умови вступу України в Євросоюз, - президентка Словаччини Чапутова
Братислава працюватиме над тим, щоб країни-члени Європейського Союзу оголосили конкретні умови вступу України в Євросоюз, дали їй бачення шляху приєднання до цієї організації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова.
"Якщо йдеться про вступ України в ЄС і якщо питання стоїть про те, що може зробити Словаччина в цьому напрямку - перш за все, це чітка позиція Словаччини, яку вона презентує перед усіма членами ЄС. Йдеться про принцип, що кожна країна має право вибрати. Будемо намагатися, щоб конкретні країни-члени ЄС встановили конкретні умови вступу України в ЄС. Дуже важливо, щоб країна мала візію її вступу в ЄС. Таку візію мали і ми перед вступом в ЄС", - сказала вона на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Братиславі в четвер.
При цьому президентка Словаччини підкреслила, що для того, щоб Україна стала членом ЄС, необхідно провести реформи.
"Думаю, що саме Словаччина може надати допомогу, маючи досвід вступу в ЄС. Наші експерти, фахівці можуть допомогти в цьому процесі. Цей процес може бути процесом збагачення як для України, так і для Словаччини. Тому що ми боремося з такими викликами, які треба реалізувати і в Словацькій Республіці, і в Україні. Це, наприклад, реформа судової системи", - пояснила Чапутова.
Також вона додала, що Словаччина підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, її шлях до ЄС.
"Україна є нашим близьким сусідом, і економічне процвітання, спокій в цій країні є для нас дуже важливими. Я переконала пана президента, і дотримуюся думки, що ми для України завжди є союзником, який підтримує її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, а також підтримуємо Україну на її шляху до ЄС ", - підкреслила президентка Словаччини.
Крім того, Чапутова привітала дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
"Ми також говорили про ситуацію на окупованій території України. Коли ми зустрічалися в Києві, розмова йшла про плани України щодо окупованих областей. Я також з радістю можу зазначити, що режим тиші, який сьогодні панує в Україні, вийшло здійснити. Говорили ми про нормандський процес та інших питаннях, які ведуть до встановлення миру на цій території", - зазначила очільниця Словаччини
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://ibigdan.livejournal.com/25641007.html Бери СБУ під особистий контроль
Принесли вам чергову зраду - влада ігнорує реформу СБУ. Нахабно та в лоб, брешучи і своїм виборцям, і міжнародним партнерам.
Чому потрібно реформувати СБУ? Наша СБ - це держава в державі. Це величезний монстр, який поглинає мільярди бюджетних грошей, має невластиві функції та паразитує на українському бізнесі.
СБУ - (в ідеалі) це передусім контррозвідувальний орган. Орган, що має викривати російських агентів, а не ловити веб-кам моделей. Орган, що має забути про штурм офісу якоїсь компанії, натомість вміло крутити руки сєпарам та зрадникам. Це якщо дуже спрощено. Таку СБУ ми, щиро сподіваюсь, колись отримаємо.
Але, схоже, не за цієї влади.
17 вересня представники країн ЄС та США прямим текстом заявили, що реформа Служби Безпеки України стоїть на місці. Про це йдеться у їхньому листі до Разумкова, Баканова, Єрмака та головам профільних парламентських комітетів, що задіяні в розробці законопроєкту.
Перед тим, влітку, була зустріч міжнародної дорадчої групи у складі представників НАТО, ЄС та США з парламентськими представниками. На ній партнери м'яко натякнули, що законопроєкт №3196, саме з якого має початись реформа СБУ, не закон, а собаче лайно. З того часу наші нешановані законописці в зелених та тільки костюмах пальцем не поворухнули, щоб змінити законопроєкт так, як рекомендують партнери.
Що ж такого поганого пропонують партнери?
Наприклад:
- перетворити СБУ на суто контррозвідувальний орган та прибрати правоохоронні функції;
- обмежити роль у боротьбі з економічними злочинами - організована злочинність, контрабанда чи корупція. СБУ має займатись лише тими злочинами, які становлять загрозу конституційному ладу. Контрабанда - не ставиться, а от, наприклад, купівля держпідприємства депутатом ОПЗЖ - так. Цей передбачає розформування сумнозвісного відділу «К», який, як ми знаємо, є кормушкою для СБУшників довгі роки;
- також пропонується посилення парламентського та внутрішнього контролю за СБУ, оптимізація штату та перетворення відомства на цивільну службу.
Із цим рекомендаціями можна сперечатись, але я тут не для того. Річ у тім, що монобільшість саботує реформу.
У березні законопроект №3196 був внесений президентом у парламент як невідкладний.
Через два місяці, у травні, Рада відправила його на доопрацювання, бо проєкт раптово (насправді ні) виявився повним гівном.
У липні Давид Арахамія заявив, що Рада розгляне законопроєкт про СБУ вже у вересні.
Місяць тому депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла, заступниця голови комітету Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, який саме займається допрацюванням законопроекту, сказала, що все нібито нормально - робота йде, президентський проект перероблено, а усі правки партнерів будуть враховані.
Я вважаю, що слуги брешуть. І лист представників НАТО, ЄС та США про відсутність прогресу в розробці законопроєкту, тому доказ. Там чорним по білому написано, що те, що написали в комітеті НЕ РЕФОРМУЄ СБУ ТА НЕ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ПРАКТИКАМ. То як? Ми хочемо аналог ФБР чи ловити веб-кам моделей та перегрузи на трасах?
Паралельно з цим усілякі виродки з ОПЗЖ почали волати про зовнішнє втручання. Мовляв, законопроєкт нормальний, але лист все зіпсував і кляті американці хочуть зруйнувати нашу рідну СБУ. Тепер ці сєпари обіцяють вносити свій альтернативний проєкт.
Я хочу побачити нормальну Службу безпеки України ще за свого життя. Відкладати реформу вже далі нікуди. Преса мовчить, адресанти листа набрали в рот води, тому давайте поширимо цю інформацію на увесь Фейсбук, допоки мене знов не забанили. Українці мають знати, хто зливає реформи.
Олександр Завітневич, Голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу.
Денис Монастирський, Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Мар'яна Безугла, Заступник голови Комітету, голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Перефразовуючи одного відомого блогера, хочу спитати: шо ви, дяді? Коли реформа?
https://www.facebook.com/sokyra.space/posts/1063413014123977 Михайло Макарук , спікер Демократичної Сокири з питань інформаційної безпеки