20 721 0
У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні
У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який понад три місяці боровся за життя після важкого поранення снайпером найманців РФ на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти.
"Понад три місяці Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер в лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Брате, ми помстимося!" - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль