УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15086 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
20 721 0

У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні

У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який понад три місяці боровся за життя після важкого поранення снайпером найманців РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти.

"Понад три місяці Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер в лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Брате, ми помстимося!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області. ФОТО

У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні 01

Автор: 

Донбас (22361) втрати (4534) Осока Ян (1495) 503 ОБМП (32)
Поділитися:
Підсумувати:
 
 