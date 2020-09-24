У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який зазнав важкого поранення внаслідок пострілу снайпера найманців РФ у червні

У лікарні помер воїн Костянтин Оверко, який понад три місяці боровся за життя після важкого поранення снайпером найманців РФ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 503-й окремий батальйон морської піхоти.

"Понад три місяці Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер в лікарні. Борсуки приносять співчуття близьким загиблого! Брате, ми помстимося!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області. ФОТО