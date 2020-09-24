Україна просить перенести українсько-білоруський III Форум регіонів, раніше опрацьовувався візит Зеленського в Білорусь, - посол Сокол

Україна попросила про перенесення на рік українсько-білоруського III Форуму регіонів, який мав відбутися 8-9 жовтня в м. Гродно за участю президента України Володимира Зеленського .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв'ю газеті "Україна Бізнес Ревю".

"Форум регіонів України та Білорусі в Гродні в жовтні планувався як центральна подія на двосторонньому треку. ... У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь ... Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік", - зазначив посол.

За словами Сокола, фактично була перекреслена спільна підготовча робота і насамперед постраждають економіки країн, міжрегіональні зв'язки.

"Руйнувати легко, творити набагато важче. Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові", - зазначив Сокол.

