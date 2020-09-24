УКР
Україна просить перенести українсько-білоруський III Форум регіонів, раніше опрацьовувався візит Зеленського в Білорусь, - посол Сокол

Україна попросила про перенесення на рік українсько-білоруського III Форуму регіонів, який мав відбутися 8-9 жовтня в м. Гродно за участю президента України Володимира Зеленського .

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол в інтерв'ю газеті "Україна Бізнес Ревю".

"Форум регіонів України та Білорусі в Гродні в жовтні планувався як центральна подія на двосторонньому треку. ... У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь ... Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік", - зазначив посол.

За словами Сокола, фактично була перекреслена спільна підготовча робота і насамперед постраждають економіки країн, міжрегіональні зв'язки.

"Руйнувати легко, творити набагато важче. Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові", - зазначив Сокол.

Білорусь (8030) Зеленський Володимир (25203) посол (1131)
То есть бубочка больше года быть преЗЕдентом не планирует.
24.09.2020 14:22 Відповісти
+2
Україна "поставила на паузу" стосунки з Білоруссю, пока білоруси не розберуться, "хто в домі хазяїн", а ЕС "поставила на паузу" євроінтеграцію України, поки українці не розберуться з "зеленим недорозумінням" у своїй владі...
24.09.2020 14:46 Відповісти
Кака та таких РЫГандонов??
🤮🤮
24.09.2020 14:21 Відповісти
Да нет, похоже что он как раз уверен, что все образумится и он в следующем году, поедет на форум
показати весь коментар
24.09.2020 15:42 Відповісти
А если откажут?! Зе скажет "Ну мол я не хотел, но пришлось" потому что мол Украина обязана это делать по соглашениям о проведении форумов подписал которое проклятый Порошенко.
Как по мне нужно не просить о переносе, а уведомить об отмене своего участия!!!
показати весь коментар
24.09.2020 15:45 Відповісти
Думаете, этот бедоносец поедет и у Луки все рухнет окончательно?!
показати весь коментар
24.09.2020 15:47 Відповісти
В прошлом году такая встреча на уровне Президентов была в Житомире, в этом - президент Б. с Президентом У. не могут встречаться. президент Б. доигрался. Ведь на дворе 21 век!
показати весь коментар
24.09.2020 16:00 Відповісти
после того как опустили нашего дипломата, зеля ещё расшаркивается...
показати весь коментар
24.09.2020 19:59 Відповісти
 
 