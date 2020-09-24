УКР
Новини Репресії в Білорусі
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО. ФОТО

Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав від неї листа, який ішов 1,5 тижні.

Про це йдеться на сторінці Марії Колесникової в Facebook 24 вересня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лист з Жодіна до Мінська йшов півтора тижні.

"Ось кілька цитат з листа."Зі мною все в порядку, умови толерантні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо :)). Дуже сумую за тобою і Танею. Я дуже сподіваюся, що з нею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх всіх", - написала Колесникова.

Зі мною все в порядку, умови толерантні: білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО 01

Опозиціонерка попросила білорусів не здаватися.

"Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт", - підкреслила Колесникова.

Також читайте: Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Зі мною все в порядку, умови толерантні: білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО 02
Фото: Колесникова /Facebook

Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Читайте також: Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

Читайте також: Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.

Зі мною все в порядку, умови толерантні: білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО 03

Автор: 

Білорусь (8030) Лукашенко Олександр (2687) репресії (1629) Колесникова Марія (34)
А зачем писать от руки если есть фейсбук?
"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8028
24.09.2020 14:43
Может и правда тот основатель Нехты прав насчёт неё...
24.09.2020 14:42
В Одессе сепарье было с огнестрельным оружием.
24.09.2020 15:21
Переводчица не нужна, а то Светлана Т., просится к тебе.
24.09.2020 14:40
письма счастья, прямо из санчасти
24.09.2020 14:41
Отмечается, что письмо из Жодино в Минск шло полторы недели, сами устроили митинги и удивляются медленной работе почты.
24.09.2020 14:42
А что блокировали дорогу или почту?!
24.09.2020 14:49
Может и правда тот основатель Нехты прав насчёт неё...
24.09.2020 14:42
а что он про нее говорил?
24.09.2020 16:58
Что не верить в то, что порвала паспорт, и что, возможно, таким образом из неё лукинские гэбэшники лепят героиню на всякий пожарный.
24.09.2020 17:04
А зачем писать от руки если есть фейсбук?
"Со мной все в порядке, условия терпимые": белорусская оппозиционерка Колесникова отправила первое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8028
24.09.2020 14:43
кум и начальник оперчасти сказали писать на бумаге, и побольше восторга изобразить, что бы КГБ прочитало и поняло что выговор руководству СИЗО ненадо делать. что непонятного ?
24.09.2020 14:47
нету больше молока... поламался у быка )))
24.09.2020 14:55
Она представила себя как Вова ильич в разливе, газета финские новости, чернильница из хлеба и письмо написанное грудным молоком.
24.09.2020 14:47
надеюсь молоко черникой подкрасили?
24.09.2020 14:56
Кремль заменит Лукашенко Колесниковой. А косноязычную домохозяйку подкинули Западу как подставную куклу.
24.09.2020 14:51
Какая разница что там с ватниками?
Сегодня наших граждан, студентов избивают аваковцы как во времена Януковича, но об этом нет ни одной новости.

Киев. Возле колледжа олимпийского резерва избивают студентов и их преподавателей.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1309065651651252224
24.09.2020 14:51
Может это плановые учения?
24.09.2020 14:52
Нет. Там реальные протесты против попыток зеленой пошести рейдернуть колледж олимпийского резерва. Тянется уже довольно долго, но наши СМИ такие СМИ ...
"Чего изволите, хозяин?"
24.09.2020 14:58
Да у нас такие, лучше про соседей, какое у них беззаконие, а тут глядишь прозевали свое бревно в глазу.
24.09.2020 15:01
Я прочитал утром новость на раша-сми как таксист в Минске помог беларусу скрыться от полиции. На Цензоре эта новость появилась несколько часов спустя.
Далее, очень интересная новость - Трамп прекратил финансирование Нью-Йорка из федерального бюджета. На Раша-СМИ есть, со всеми подробностями. В украинских СМИ - нет... Ну и такого полно.
Получается, хочешь узнавать свежие новости - приходится ходить на раша-СМИ.
24.09.2020 21:14
https://www.olimpko.com/64-holovna/831-rishennia-zahalnykh-zboriv-studentiv-olimpiiskoho-koledzhu-imeni-ivana-piddubnoho.html
24.09.2020 15:01
а шо спорцмены там только шахматисты и тенисисты собрались ? ниодного борца, боксера и тяжелоатлета не нашлось что бы сдачи дать ?

З.Ы. а ... ну да... задроты из контстрайка и доты - теперь тоже имеют право спорцменами называться... киберспорт...
24.09.2020 14:54
Ментам в полной экипировке?
Мамонт многих ментов завалил?
24.09.2020 14:59
чем мент в полной экипировке отличается от голого ? он что голый что в экипировке - сделан из такого же мяса как и другие двуногие животные. я вам отчитываться "кого валил и когда" - необязан, мы не в кабинете у следователя и я не арестант.
24.09.2020 15:01
Незащищенный ничем, безоружный человек и мент, защищенный шлемом, наколенниками, в тяжелых берцах, в жилете, оснащенный спецсредствами, одинаково неуязвимы?
То же самое было на Майдане в ноябре 2013 года.

Если бы Мамонт не язвил о задротах, то не получал бы соответствующих вопросов о своих подвигах в борьбе с ментами.
24.09.2020 15:10
как показал последний майдан - наколенники помагают только от разбития коленок, когда тебя толпа по асвальту с ног поднимает и закидыват брусчаткой
24.09.2020 15:12
Сегодня студенты, как и 30 ноября 2013 года, вышли на обычную мирную акцию, а не на бойню с ментами Авакова.
А получили то, что и протестующие в Минске.
Но об этом украинцам не считают нужным сообщать.
24.09.2020 15:15
чем отличается мирная акция от не мирной ? организатор акции говорит "мы мирные, терпите пока вас убивают, овцы" или что ?
24.09.2020 15:16
На каждую акцию нужно обязательно выходить в шлеме, с шинами и коктейлями молотова, потому что зелено-аваковский беркут без всякого повода может размозжить голову?
24.09.2020 15:20
достаточно взять рядом лежащий кирпич, и дать сдачи. будет не так обидно что тебя от3.14здили, и не будеш всю жизнь стыдиться своей трусости. всего навсего.
24.09.2020 15:22
Сколько раз сам Мамонт это делал?
24.09.2020 15:31
а вы кто ? следователь ?
24.09.2020 15:36
Указывать другим что-то делать, да еще и с оскорблениями, имеет право только тот, кто сам делал подобное.
24.09.2020 15:41
а где я вас оскорбил ? процитируете ? если я неправ - извинюсь.
24.09.2020 15:45
Не меня, а тех, кого сегодня избивали аваковцы.
24.09.2020 15:48
я всего лишь сказал, что дизорганизованная и перепуганая толпа мирных футбольных фанатов - проявила себя эфективней чем толпа подготовленных спорцменов, которых годами тренеровали. при том что риск нарваться на пулю из автомата, это не одно и тоже что получить дубинкой по жопе. всего навсего
24.09.2020 15:54
" ну да... задроты из контстрайка и доты - теперь тоже имеют право спорцменами называться... киберспорт..."

Любой желающий на форуме может к вам так обращаться?
24.09.2020 16:01
Задрот - это общепринятый термин, обозначающий человека, черезмерно увлекающегося компьютерными играми. Вам сколько лет, если не секрет ? Даже моя мама, которой 70 - знает что такое задрот или взрыв пукана.
24.09.2020 16:47
Сами придумали, привязав это слово исключительно к чрезмерно увлекающимся компьютерными играми?
показати весь коментар
24.09.2020 16:51
Я вижу у вас какие либо аргументы закончились. Гугл и википедия вам в помошь. Просвещайтесь относительно молодежных субкультур и их сленга.
24.09.2020 16:53
Покажите источник вашей информации.
24.09.2020 16:55
легко : https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82
цитата : "https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F сленг , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F мол. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F неодобр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE чрезмерно https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%B2%D0%BB%D1%91%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F увлёкшийся чем-либо, https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F зациклившийся на чём-либо https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA человек ◆ Как настоящий задрот в душе, я пытался познакомиться с такими же задротами. Впрочем, здесь их принято было называть более ласково - ботаны. Андрей Мухачёв, «Андрей, его шеф и одно великолепное увольнение», Жизнь в стиле антикорпоратив, 2011 г. ◆ Гораздо сложнее с Игорем Петренко. На первый взгляд, он играет невротическое существо, увлечённое собой. Таких обычно называют задротами. Евгений Ткачёв, «Обзор сериалов. "Шерлок Холмс"» // «kino-teatr.ru», 5 декабря 2013 г. ◆ Компьютерным задротом он был потому, что большую часть своей жизни проводил именно за компьютером. Сюрмах Антон, «Повествование конченого романтика», 2014 г. ◆ Наверняка у каждого в классе была пара-тройка безоговорочно умных, но прискорбно некрасивых дарований. Те, кого нежно называют ботанами, гиками и задротами. Компьютерные гении, в любое время готовые прийти на помощь. Татьяна Турликьян, «Она научила нас всему, кроме математики» // «Журнал CABLOOK», 22 октября 2014 г. ◆ А я… я был обычным игровым задротом, уж простите за мой французский. Играл по двенадцать часов в день. Дмитрий Рус, «Играть, чтобы жить», Книга 1. "Срыв", 2015 г."
в контексте моего поста, применительно к "контрстрайк" и "дота" - компьютерным играм, входящими в дисциплины "киберспорта"
еще вопросы имеете ?
24.09.2020 19:03
что теперь ?
24.09.2020 19:03
"зациклившийся на ЧЕМ-НИБУДЬ человек", то есть не исключительно на компьютерньіх играх.

Любой желающий может обратиться так к вам?
24.09.2020 20:03
вполне. в мою бытность увлечений онлайн играми, мы так друг друга и называли.
24.09.2020 20:06
Отлично. Пусть ваше согласие здесь и лежит.
Но это не значит, что другие согласньі на такие эпитетьі в свой адрес.
24.09.2020 20:11
озвучьте поименно, кто из названым мной не согласен. меня начинает забавлять это.
24.09.2020 20:15
Спорсменьі и их преподаватели-тренерьі, которьіе бьіли на акции, могут бьіть категорически не согласньі с таким "комплиментом".
24.09.2020 20:30
Тоесть, вы действительно хотите сказать, что я угадал, и на акции присутствовали киберспорцмены по дисциплинам контрстрайк и дота, которых я назвал задротами ? )))))
25.09.2020 00:26
Нет. Не угадал. Киберспорсмены вообще не упоминаются.
25.09.2020 09:01
ну так а чего вы тогда зацепились за шутку про киберспорцменов ?
25.09.2020 14:21
ну у них и спросите, они сам друг друга задротами называют регулярно, это нормально и не оскорбительно.
25.09.2020 14:22
Это была шутка?
Очень неудачная.
25.09.2020 15:16
в Одессе на первомай, тоже была мирная акция, а закончилась она барбекю в доме профсоюзов. грань между мирной и не мирной - весьма тонкая.
24.09.2020 15:18
В Одессе сепарье было с огнестрельным оружием.
24.09.2020 15:21
и стояло за спинами мусоров. и что ?
24.09.2020 15:23
И то. Это давало право проукраинским гражданам защищать себя всеми возможными способами. Но сепары сами забились в дом профсоюзов и швыряли оттуда "коктейли".
24.09.2020 15:33
это каким образом кому то что то давало ? где логика ? стоят мужики в касках за спинами мусоров, и стреляют... может они мусора и приказ получили ? может это злостна непокора ? статья, тюрьма ? на мужиках было написано что у них в кармане нет удостоверения сотрудника ? почему мусора не реагировали на стоящими за их спинами ? может потому что они такие же мусора ?

что за бред вы несете вобще ?
24.09.2020 15:35
Это вы несете бред.
Я где-то защищала этих мусоров?
24.09.2020 15:40
я пытаюсь понять ваши логические цепочки в умозаключениях, и у меня наступает когнитивный диссонанс при этих попытках. тоесть мужик в каске, стреляющий в толпу, стоящий сзади кордона ментовского - это угроза, и повод для жестких действий, а мужик в каске, который избивает тебя дубиной, делая тебе инвалидность (возможно) - это не повод для жестких действий ? и в том и том случае - акция мирная, без средств защиты со стороны проводящих акцию, и подручных средств для нанесения кому либо телесных повреждений. я правильно понимаю ?
24.09.2020 15:44
Сколько было проукраинских участников марша против сепаров и ментов в Одессе?
24.09.2020 15:47
а какая разница сколько их было ? в активных действиях участвовали не все собравшиеся, часть просто испугалась и убежала.
24.09.2020 15:56
Большая разница. Значительное численное преимущество позволяет нейтрализовать малочисленного противника.
Или за счет чего другого удалось тогда победить сепаров?
24.09.2020 15:59
Численное преимущество - вобще никакой роли не играет, при правильной тактической подготовке и высокой мотивации бойцов. Это вам даже курсант училища им. Богуна скажет. У любого спорцмена - примерно похожий склад ума, их с детства учат мотивации действий и тактическому мышлению.
24.09.2020 16:52
Ну теоретик вы знатный.
Когда наконец-то перейдете к конкретным примерам из собственного опыта?
24.09.2020 16:54
удостоверение для начала покажете, гражданин начальник ? вы меня на понт не берите, я вам ничего не обязан доказывать. ага ?
24.09.2020 19:06
Зачем?
Без удостоверения вьі никогда не говорите, не пишите правду о себе?
24.09.2020 20:06
если правда может поспособствовать заведению уголовного дела, или еще какими либо неприятностями - то ниодин здравомыслящий человек, не будет ее прилюдно озвучивать. мне 38 лет, я не в том возрасте, что бы непонятно перед кем, или даже своими близкими, хвастаться какими либо подвигами. вы в самом деле надеетесь раскрутить в интернете тертого, опытного и неразу не глупого человека, на "слабо" ? не смешите. считайте что я воспользовался статьей 63 Конституции Украины, и давайте прекратим эту глупую беседу.
24.09.2020 20:12
поразительная логика, ниже айкью в 22. как мое заевляние о задротах может вообще приводить к каким либо вопросам ? а если я о депутатах что то заявлю ? я вобще могу заявить что путин *****, и что ?
24.09.2020 15:14
Ничего, путин *****.
24.09.2020 15:16
Со мной все в порядке,

===
Нет, белорусы, с вами далеко не всё как в порядке. Вы там что, шило на мыло меняете?Вам ***** таких лукашенок ещё вагон пришлёт.
24.09.2020 14:53
Коли я побачив по evronews(фр.) як білоруські дівчата цілуються з ОМОнівцями,
та дарують ім квіточки,то зрозумів що все це на марно.Лукашеску придавить всіх!
З чим і поздоровляю Білорусь!
24.09.2020 15:34
В ФСБ берут только бездарных...даже обезьян....
24.09.2020 15:37
А чого письмо не на беларуськой мові?
24.09.2020 15:38
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 8355"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 3550
24.09.2020 15:41
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 2932 и это ЧМО ТЕРРОРИЗИУЕТ ВЕСЬ мир?ДА НИКОГДА НЕ ПОВЕРЮ....
24.09.2020 15:44
З неї така опозиціонерка як з Лукашенка демократичний президент. Вони навіть за Тіхановською і Бабарікою соромились такого слова опозиція, це білоруський народний фронт опозиція, а ці креатури Кремля які вионали завдання ФСБ по впряганню Білорусії в формат губернії РФ. Дивує, а може і не дивує, як їх радо зустрічали Зеленні Єрмаки коли вони приперлись з Москви проїздом до БССР.
24.09.2020 15:51
Это полный маразм .Если все в порядке и условия терпимые , какие тогда вопросы к Лукошенко
24.09.2020 15:54
НЕТ в Белоруси никого,всех Шурик завалил за 26 лет...,начинаются Новые Приключения Шурика... на Кавказе....в главной роли не Демьяненко...
24.09.2020 15:57
Птичку жалко....
24.09.2020 16:00
"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 5290
24.09.2020 16:01
Вы еще про Леху Навального поплачьте... не ФСБшного чувака...
24.09.2020 16:05
Это техникум физкультурников на бюджете?
24.09.2020 16:15
Мутная дама.
24.09.2020 16:32
Это Гадя-2.(кстати куда пропала)
24.09.2020 16:41
Чуствую слово ,,ТЕРПИМО,, теперь будет определять жизнь беларусов.
24.09.2020 16:58
30.09.2020 08:32
 
 