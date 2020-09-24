"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО. ФОТО
Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав від неї листа, який ішов 1,5 тижні.
Про це йдеться на сторінці Марії Колесникової в Facebook 24 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лист з Жодіна до Мінська йшов півтора тижні.
"Ось кілька цитат з листа."Зі мною все в порядку, умови толерантні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо :)). Дуже сумую за тобою і Танею. Я дуже сподіваюся, що з нею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх всіх", - написала Колесникова.
Опозиціонерка попросила білорусів не здаватися.
"Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт", - підкреслила Колесникова.
Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Читайте також: Вона кричала: "Ви - злочинці, вас всіх чекає в'язниця! Я нікуди не поїду з Білорусі!" - соратники Колесникової про те, як її намагалися змусити виїхати в Україну
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Читайте також: Одягли мішок на голову, погрожували вивезти з Білорусі живою або по частинах: Колесникова звернулася в СК за фактом її викрадення силовиками
9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.
Сегодня наших граждан, студентов избивают аваковцы как во времена Януковича, но об этом нет ни одной новости.
Киев. Возле колледжа олимпийского резерва избивают студентов и их преподавателей.
Видео:
https://twitter.com/i/status/1309065651651252224
"Чего изволите, хозяин?"
Далее, очень интересная новость - Трамп прекратил финансирование Нью-Йорка из федерального бюджета. На Раша-СМИ есть, со всеми подробностями. В украинских СМИ - нет... Ну и такого полно.
Получается, хочешь узнавать свежие новости - приходится ходить на раша-СМИ.
З.Ы. а ... ну да... задроты из контстрайка и доты - теперь тоже имеют право спорцменами называться... киберспорт...
Мамонт многих ментов завалил?
То же самое было на Майдане в ноябре 2013 года.
Если бы Мамонт не язвил о задротах, то не получал бы соответствующих вопросов о своих подвигах в борьбе с ментами.
А получили то, что и протестующие в Минске.
Но об этом украинцам не считают нужным сообщать.
