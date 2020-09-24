"Зі мною все в порядку, умови толерантні": білоруська опозиціонерка Колесникова відправила перший лист із СІЗО. ФОТО

Батько білоруської опозиціонерки Марії Колесникової отримав від неї листа, який ішов 1,5 тижні.

Зазначається, що лист з Жодіна до Мінська йшов півтора тижні.

"Ось кілька цитат з листа."Зі мною все в порядку, умови толерантні і нові подруги чудові. Ми займаємося фітнесом на вулиці під час прогулянки і багато їмо :)). Дуже сумую за тобою і Танею. Я дуже сподіваюся, що з нею і командою все в порядку. Обіймаю міцно їх всіх", - написала Колесникова.

Опозиціонерка попросила білорусів не здаватися.

"Ці всі, хто мене викрадали, неймовірно слабкі і в істериці. Вони навіть не вміють робити свою роботу добре. У них скрізь бардак і хаос. І це не жарт", - підкреслила Колесникова.

Фото: Колесникова /Facebook

Нагадаємо, 8 вересня о восьмій ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в бік України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.

9 вересня батько Марії Колесникової заявив, що його дочка зарештована і перебуває у СІЗО. Опозиціонерку підозрюють у публічних закликах до захоплення влади. Колесниковій загрожує до 5 років в'язниці. Вона звернулася до Слідчого комітету Білорусі із заявою про спробу силовиків її викрасти.