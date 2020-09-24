У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський
У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог, в тому числі на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), щоб досягти результату і припинити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив Президент Володимир Зеленський.
"Україна не йде на шантаж. І це бачать усі – і Європа, і, до речі, Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську та з Російською Федерацією, яка є суб’єктом Мінського процесу. Мир крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб продовжити цей діалог для досягнення стабільного результату", – зазначив Глава Української держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.
Він нагадав, що нині результатом усіх засідань ТКГ та радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату є встановлення режиму тиші на Донбасі.
Володимир Зеленський також повідомив, що українська сторона очікує на наступну зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки", проте зауважив, що мета цих переговорів полягає не в тому, щоб просто провести чергову зустріч, а в отриманні результату.
"У мене інформація, що ця зустріч готується найближчим часом… Але після результативної зустрічі радників повинна бути наступною зустріч лідерів (країн Нормандського формату – Ред.)", – сказав президент України.
