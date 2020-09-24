УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5561 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 257 29

У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог, в тому числі на рівні Тристоронньої контактної групи (ТКГ), щоб досягти результату і припинити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив Президент Володимир Зеленський.

"Україна не йде на шантаж. І це бачать усі – і Європа, і, до речі, Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську та з Російською Федерацією, яка є суб’єктом Мінського процесу. Мир крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб продовжити цей діалог для досягнення стабільного результату", – зазначив Глава Української держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

Він нагадав, що нині результатом усіх засідань ТКГ та радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату є встановлення режиму тиші на Донбасі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Режим тиші на Донбасі крихкий, але обов'язково має тривати, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський також повідомив, що українська сторона очікує на наступну зустріч радників лідерів "Нормандської четвірки", проте зауважив, що мета цих переговорів полягає не в тому, щоб просто провести чергову зустріч, а в отриманні результату.

"У мене інформація, що ця зустріч готується найближчим часом… Але після результативної зустрічі радників повинна бути наступною зустріч лідерів (країн Нормандського формату – Ред.)", – сказав президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25203) Донбас (22361) нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
_Для Украины это война за независимость и вообще право на жизнь, здесь нет места компромиссу.
показати весь коментар
24.09.2020 15:11 Відповісти
+6
у пуйловського сапожника штіблети замовляє? В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3529
показати весь коментар
24.09.2020 15:11 Відповісти
+6
У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1782Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А злочинно значить знищують і Українську державу і Український народ!
показати весь коментар
24.09.2020 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про состав делегации очень точно сказал.
показати весь коментар
24.09.2020 15:02 Відповісти
у пуйловського сапожника штіблети замовляє? В вопросе достижения мира на Донбассе Украина не реагирует на шантаж, но пытается поддерживать шаткий диалог ради результата, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3529
показати весь коментар
24.09.2020 15:11 Відповісти
Я не сапожник, что ты имеешь в виду.
показати весь коментар
24.09.2020 15:14 Відповісти
Я так розумію червоною лінією визначено фактичну глибину взуття. Все що між лінією та каблуком додатково нарощене, інакше нога просто б тіліпалася у туфлі.
показати весь коментар
24.09.2020 15:37 Відповісти
Нормальный ход для человека который знает рост своего визави.
показати весь коментар
24.09.2020 15:47 Відповісти
А попытка совместного инспектирования наших позиций бойовыками?
показати весь коментар
24.09.2020 15:02 Відповісти
Мы ее мужественно отклонили.
показати весь коментар
24.09.2020 15:05 Відповісти
оО
Та ні. "Та сторона" вчинила обстріл наших позицій під Шумами ("неприцільний") від якого ОБСЄшники були в захваті. На цьому огляд закінчився.
показати весь коментар
24.09.2020 15:58 Відповісти
_Для Украины это война за независимость и вообще право на жизнь, здесь нет места компромиссу.
показати весь коментар
24.09.2020 15:11 Відповісти
Скока там до нового года, 100 дней? Почекаем миру, грандиозный ЗЕобсирон намечается...
показати весь коментар
24.09.2020 15:12 Відповісти
якого "результату" ти чекаеш? З таким підходом твій результат може вже до нового року бовтатися на ялинці, подзвонюючи замерзлими ганадами..
показати весь коментар
24.09.2020 15:27 Відповісти
І виваливши мову з рота У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1106
показати весь коментар
24.09.2020 15:40 Відповісти
У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1782Повне оточення скрізь вороги, попереду російські окупанти. А ззаду зрадники, "слуга кремля " ЗЕбіли -виродки які своєю капітуляцією знищують ВСУ. А злочинно значить знищують і Українську державу і Український народ!
показати весь коментар
24.09.2020 15:33 Відповісти
Гопников Мавзолея лечить надо их же оружием... Вова заряди берданку....
показати весь коментар
24.09.2020 15:34 Відповісти
Понятно, что желаемый результат для Украины это мир. Вопрос другой. А какой ценой? Если это все то чем бредит Фокин (а может и сам Зеленский), то это не мир , а капитуляция. Кроме опожоповцев, такой мир не нужен ни кому.
показати весь коментар
24.09.2020 15:44 Відповісти
Мир не возможен с Россией. Она не хочет мира.
показати весь коментар
24.09.2020 16:27 Відповісти
Т.е. постоянные подпишитеформулуШтайнмайера/отведитевойска/демонтируйтеукрепления/прекратитепроведениеразведки/слейтеспецоперацию или мы прекратим переговоры не является шантажом.
показати весь коментар
24.09.2020 15:46 Відповісти
Вона навіть поранених кидає на призволяще, а все заради миру, може ВВП в лобік поцілує нашу зелену піпу і скаже - та живіть як хочете, ви мені не цікаві.
показати весь коментар
24.09.2020 15:54 Відповісти
Саме тому злили операцію по вагнерівцям?
показати весь коментар
24.09.2020 15:55 Відповісти
Он такую ахинею несёт, что весь мир подумает, что есть какой то прогресс. А для Украины никакого прогресса нет. Только Россия может безнаказанно расстреливать украинскую армию.
показати весь коментар
24.09.2020 16:11 Відповісти
"что весь мир подумает, что есть какой то прогресс"

Это вот эти вот, в намордниках на морде лица что-то подумают?
Нет, что Вы, у них думалка давно атрофировалсь за ненадобностью, вместо мозгов теперь голубой экран телевизора.
показати весь коментар
24.09.2020 16:15 Відповісти
Ну что, "бубочка", в Австрии ротшильды денег не дали?
Сказали: "Держитесь там"(С)?
В Словакии, те, кто все в намордниках, денег не дали тоже?
"бубочка", так нельзя.
Деньги нынче водятся только у тех, кто в намордниках не ходит.
Ехать вам, "бубочка", за тугриками нужно в Африку, там "зеленая" зона, никакого ковида, зато есть алмазы.
В Ботствану, вам, "бубочка" съездить бы надо или Гану, там золотишко, какао, и бананы.
показати весь коментар
24.09.2020 16:13 Відповісти
Интересно: Чем его шантажируют?
показати весь коментар
24.09.2020 16:22 Відповісти
Сказал Вова с позором сдавший России военных преступников, опорные пункты и штрафуя украинских солдат за ответный огонь.
показати весь коментар
24.09.2020 16:26 Відповісти
какой диалог, это слова душилина зеля к ноге?
показати весь коментар
24.09.2020 19:50 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
25.09.2020 01:17 Відповісти
 
 