Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків "Антикоронавірус", - АМКУ
Згідно з опитуванням, при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "Антикоронавірус" у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.
"За фейкові "ліки від коронавірусу" - штраф. Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звичайно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі", - йдеться в повідомленні.
За словами Хмельницького, згідно з опитуванням при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "АНТИКОРОНАВИРУС", зокрема Препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8 % респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.
"Звичайно, це була свідома омана людей. Звичайно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф - 30 тис. гривень. І пляма на репутації".
Це ті ж самі?
Дело в том, что проще всего наживаться на человеческом горе, поэтому такого разводняка должно быть намного больше.
Они не поймут хоть на брюхе перед нми пляши. Вот если им по Г+Г скажут - тогда может задумаюися.
странно, сколько был откат?
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
ліків від ковід19 поки що нема. Поляки пробують робити, але ще треба перевіряти безпечність. але бужанським, який в березні роздув цю тему нема різниці між всякими коронавірусами (якими більшість хворіє кожен рік).
Ось читаю новини сайту ukranews.com від тані войтюк за один день: единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.
І тут же:
Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.
Тобто ліки якісь є. Цілий перелік. Це у березні. А у вересні від того всього відмовилися як від неефективного і небезпечного.