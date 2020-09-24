УКР
Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків "Антикоронавірус", - АМКУ

Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків

Згідно з опитуванням, при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "Антикоронавірус" у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"За фейкові "ліки від коронавірусу" - штраф. Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звичайно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі", - йдеться в повідомленні.

За словами Хмельницького, згідно з опитуванням при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "АНТИКОРОНАВИРУС", зокрема Препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8 % респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

"Звичайно, це була свідома омана людей. Звичайно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф - 30 тис. гривень. І пляма на репутації".

Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків Антикоронавірус, - АМКУ 01

карантин (18172) Антимонопольний комітет (1797) аптека (211) штраф (1914) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Хмельницький Олексій (7)
Топ коментарі
+6
у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства



МУХАХАХАХАХАХА
показати весь коментар
24.09.2020 15:19 Відповісти
+4
интересно, а кто-то проводил клинические испытания этих таблеток, что может авторитетно заявлять, что они бесполезны в борьбе с короной? Если еще нигде в мире не изобрели лекарство или вакцину, то это не значит, что их не могли изобрести в одной киевской подворотне
показати весь коментар
24.09.2020 15:28 Відповісти
+4
Десятки миллионов на средства защиты, сотни миллионов на лечение больных, миллиарды на поиск и разработку вакцины... А тут в Днепре в аптеке на ул.Калиновой продуют лекрство от короновируса за 94,50 грн... Да за это в Днепре уже должен был десант высаживаться из вооруженного до зубов спецназа мировых фармакологических концернов и сжечь дотла аптеку и перебить фармацевтов! Ишь чего шельмы удумали! Такой многомиллиардный бизнес людям портят!
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойства



МУХАХАХАХАХАХА
показати весь коментар
24.09.2020 15:19 Відповісти
Зебилы, совпадение? Не думаю )))
показати весь коментар
24.09.2020 15:21 Відповісти
а та аптека которая изобретет и выпустить лекарство АНТИ-ЗЕДЕБИЛО получать премию Мира....
показати весь коментар
24.09.2020 15:27 Відповісти
Действительно. Профилактическое средство принять за лечебное могут именно те, кто поверил в сериал о Голобородько. Спросить о составе препарата и каково воздействие у провизора или продавца - не судьба. Хотя не факт, что объяснение сыграло бы роль. В прошлом году весной им тоже объясняли, что это просто киносценарий и герой придуманный.
показати весь коментар
24.09.2020 15:43 Відповісти
Знаковые числа.
показати весь коментар
24.09.2020 16:31 Відповісти
30 000 за "Фуфломицин...Круто.
показати весь коментар
24.09.2020 15:19 Відповісти
Продаю брюки, одноногим скидка.
показати весь коментар
24.09.2020 15:22 Відповісти
а безногим?
показати весь коментар
24.09.2020 16:39 Відповісти
Секонд хэнд и сэконд фут.
показати весь коментар
24.09.2020 16:43 Відповісти
гениально ! я бы указал в составе препарат "антилох", на базе аскорбиновой кислоты
показати весь коментар
24.09.2020 15:26 Відповісти
интересно, а кто-то проводил клинические испытания этих таблеток, что может авторитетно заявлять, что они бесполезны в борьбе с короной? Если еще нигде в мире не изобрели лекарство или вакцину, то это не значит, что их не могли изобрести в одной киевской подворотне
показати весь коментар
24.09.2020 15:28 Відповісти
Те, кто штрафовал просто не понимают, что даже комплекс витаминов, повышающих способности иммунной системы сопротивляться заболеванию и ее течению уже попадает в разряд АНТИ.
показати весь коментар
24.09.2020 15:46 Відповісти
Все правильно. Юриста у них нема толкового. Ще б вибачитись штрафувальщики. Штрафувальщики повинен доказати, що лікарство неефективне. Для цього потрібно провести дослідження. Сліпе подвійне рандомізоване.
показати весь коментар
24.09.2020 16:43 Відповісти
Давайте начнём с того, что лекарство нельзя продавать, если оно не зарегистрировано и не прошло всякие правильные оформления. Вы думаете у фуфломицина "антикоронавирус" есть все необходимые документы?
показати весь коментар
24.09.2020 17:05 Відповісти
аптеку оштрафовали а зеленского за такое же обувалово избрали презом)
показати весь коментар
24.09.2020 15:28 Відповісти
76,8%

Не может быть=))) 73% проголосовали за телевизионного персонажа тупого сериала)))
показати весь коментар
24.09.2020 15:29 Відповісти
" у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические и/или лечебные свойстваИсточник: https://censor.net/ru/n3221049

Це ті ж самі?
показати весь коментар
24.09.2020 15:29 Відповісти
Удивительно что только один такой факт вскрылся!
Дело в том, что проще всего наживаться на человеческом горе, поэтому такого разводняка должно быть намного больше.
показати весь коментар
24.09.2020 15:39 Відповісти
Плацебо?
показати весь коментар
24.09.2020 15:44 Відповісти
Гомеопатия.
показати весь коментар
24.09.2020 16:29 Відповісти
Десятки миллионов на средства защиты, сотни миллионов на лечение больных, миллиарды на поиск и разработку вакцины... А тут в Днепре в аптеке на ул.Калиновой продуют лекрство от короновируса за 94,50 грн... Да за это в Днепре уже должен был десант высаживаться из вооруженного до зубов спецназа мировых фармакологических концернов и сжечь дотла аптеку и перебить фармацевтов! Ишь чего шельмы удумали! Такой многомиллиардный бизнес людям портят!
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
А вельвет с мишей в курсе?
показати весь коментар
24.09.2020 16:41 Відповісти
Це гомеопатія, напрямок фармації, який в доказовій медицині визнано шарлатанством. Там використовують однотипні назви, які часто починаються з " анти...". Тому штраф дивний з точки зору здорового глузду, оскільки не за назви треба штрафувати, а пояснювати, що гомеопатія це фуфломіцини апріорі.
показати весь коментар
24.09.2020 16:18 Відповісти
кому пояснювать? 76%?
Они не поймут хоть на брюхе перед нми пляши. Вот если им по Г+Г скажут - тогда может задумаюися.
показати весь коментар
24.09.2020 17:41 Відповісти
Рома, обижаешь... не 76, а 73%...
показати весь коментар
24.09.2020 20:48 Відповісти
"Заработал" на лохах 3 000 000 - уплати 30 000штрафа.
показати весь коментар
24.09.2020 16:21 Відповісти
Мы это сделали вместе.
показати весь коментар
24.09.2020 16:42 Відповісти
Баночка гомеопатическая... Лечит оно, конечно.
показати весь коментар
24.09.2020 16:28 Відповісти
не закрыли, а оштрафовали???
странно, сколько был откат?
показати весь коментар
24.09.2020 16:42 Відповісти
Гомеопатическое лекарство. Стоит 55 грн. Хватит надолго. Не навредит точно. Не с кого было штраф слупить.
показати весь коментар
24.09.2020 17:45 Відповісти
Соглашусь, - с Зеленским все гораздо хуже!
показати весь коментар
24.09.2020 20:00 Відповісти
Ну ты можешь воду перед телевизором заряжеть. "Не навредит" же.
показати весь коментар
24.09.2020 21:08 Відповісти
"Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!"
показати весь коментар
24.09.2020 18:52 Відповісти
АМКУ, когда будем Коломойского штрафовать? У 73% респондентов возникло впечатление, что Голобородько настоящий президент.
показати весь коментар
24.09.2020 20:03 Відповісти
гомеопатия - совковое ноу-хау, все равно, что заклинания шамана под бубон... только в "цивилизованной" баночке, тот случай, когда кажется, что соломинка тебе поможет... избежать смерти.
показати весь коментар
24.09.2020 20:53 Відповісти
за фейкові ліки від коронавірусу - штраф.
ліків від ковід19 поки що нема. Поляки пробують робити, але ще треба перевіряти безпечність. але бужанським, який в березні роздув цю тему нема різниці між всякими коронавірусами (якими більшість хворіє кожен рік).
Ось читаю новини сайту ukranews.com від тані войтюк за один день: единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.
І тут же:
Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.
Тобто ліки якісь є. Цілий перелік. Це у березні. А у вересні від того всього відмовилися як від неефективного і небезпечного.
показати весь коментар
24.09.2020 21:43 Відповісти
 
 