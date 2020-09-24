Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків "Антикоронавірус", - АМКУ

Згідно з опитуванням, при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "Антикоронавірус" у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"За фейкові "ліки від коронавірусу" - штраф. Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдженя препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж. Звичайно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі", - йдеться в повідомленні.

За словами Хмельницького, згідно з опитуванням при купівлі препарату етикетка якого містить позначення "АНТИКОРОНАВИРУС", зокрема Препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8 % респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості.

"Звичайно, це була свідома омана людей. Звичайно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф - 30 тис. гривень. І пляма на репутації".