За добу COVID-19 виявлено у 95 співробітників, хворіє 466 осіб, - МВС

За добу COVID-19 виявлено у 95 співробітників, хворіє 466 осіб, - МВС

Сьогодні, 24 вересня, серед правоохоронців МВС зафіксовано 95 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Найбільшу кількість випадків інфікування зареєстровано в Тернопільській, Львівській областях та у м. Києві.

Загалом від початку пандемії 5047 правоохоронців захворіли на COVID-19, одужали 4567 осіб, померли 14 працівників.

Це що ? Мусарня працює на прийомі ?
24.09.2020 15:22 Відповісти
Главное берегите Авакова. Он потужный министр и нам без него никак!!!
24.09.2020 15:23 Відповісти
Мусоров не жалко. Несмотря на епидемию все равно как разбойники на дорогах останавливают и придераются к каждой лампочке. Зато мимо пролетают мотоциклисты за 200 и никто их не трогает
