За добу COVID-19 виявлено у 95 співробітників, хворіє 466 осіб, - МВС
Сьогодні, 24 вересня, серед правоохоронців МВС зафіксовано 95 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільшу кількість випадків інфікування зареєстровано в Тернопільській, Львівській областях та у м. Києві.
Загалом від початку пандемії 5047 правоохоронців захворіли на COVID-19, одужали 4567 осіб, померли 14 працівників.
