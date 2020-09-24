За добу COVID-19 виявлено у 95 співробітників, хворіє 466 осіб, - МВС

Сьогодні, 24 вересня, серед правоохоронців МВС зафіксовано 95 нових випадків захворювання на COVID-19.

Найбільшу кількість випадків інфікування зареєстровано в Тернопільській, Львівській областях та у м. Києві.

Загалом від початку пандемії 5047 правоохоронців захворіли на COVID-19, одужали 4567 осіб, померли 14 працівників.