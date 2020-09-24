УКР
У двох державних лісгоспах на Закарпатті виявлено розкрадання деревини на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТО

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного розкрадання лісових ресурсів в Мокрянському та Великоберезнянському державних лісгоспах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, посадовці Мокрянського лісового господарства допустили проведення несанкціонованих рубок дерев цінних порід на території держпідприємства.

За оцінками експертів-екологів, протиправна діяльність фігурантів провадження завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 3 мільйони гривень. У межах кримінального провадження трьом посадовцям держлісгоспу, у тому числі й виконувачу обов’язків директора, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Читайте: 7 директорів лісгоспів затримано на Івано-Франківщині за підкуп поліцейського, - ДБР. ФОТОрепортаж

У Великоберезнянському лісгоспі службовці держпідприємства сприяли незаконним вирубкам деревини на ввірених їм територіях лісового фонду для подальшого збуту державного лісу комерційним структурам. Під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди державі на майже 500 тис. гривень.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також дивіться: Контрабанді цінної деревини в країни ЄС на суму близько 800 тис. грн запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

ліс (774) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13266) силовики (2516) Закарпатська область (2139)
+3
Олексейич, прекращай уже, зебилов рвет!)))
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
+2
А как же крыша - местные чиновники, менты, СБУ, таможня?
Без их покровительства хищение и вывоз древесины невозможны!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
+1
Перепроверьте это ошибка, там уже на 3,5 лярда вывезли.
показати весь коментар
24.09.2020 15:51 Відповісти
Перепроверьте это ошибка, там уже на 3,5 лярда вывезли.
показати весь коментар
24.09.2020 15:51 Відповісти
что - забили на Контору- они это не любят.
показати весь коментар
24.09.2020 15:51 Відповісти
Конечно это капля в этом древесном море. Скорей всего просто не поделились. Вот и бакановцы решили устроить показательную порку. Уберут директора, хотя это и не факт, и все станет на "место". Тут ведь главное знать таблицу диления.
показати весь коментар
24.09.2020 15:53 Відповісти
деревину гривнями вимірюють а я все життя вважав що рахують кубічних метрах ...от таку ми маємо "економіку" ...
показати весь коментар
24.09.2020 15:58 Відповісти
Вот и я этом ... Посчитали "бумажками" , а этим деревьям десятки лет нужно .
Ладно-бы просто крали деньги - так они тупо все под корень , а потом что останется вокруг ?
показати весь коментар
24.09.2020 16:42 Відповісти
Олексейич, прекращай уже, зебилов рвет!)))
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
А как же крыша - местные чиновники, менты, СБУ, таможня?
Без их покровительства хищение и вывоз древесины невозможны!!!!
показати весь коментар
24.09.2020 16:04 Відповісти
Ой, що вибори "животворящі" роблять?
показати весь коментар
24.09.2020 16:10 Відповісти
Что такое для лесхоза 500 000, 10-20 деревьев?
Воруют миллиардами!
показати весь коментар
24.09.2020 16:16 Відповісти
Им больше денег нужно выделять на ликвидацию последствий наводнений!
показати весь коментар
24.09.2020 16:18 Відповісти
навіщо було Сашка Білого вбивати...він точно знав як і за допомогою чого треба блокувати різноманітні схеми назавжди
показати весь коментар
24.09.2020 17:28 Відповісти
 
 