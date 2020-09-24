У двох державних лісгоспах на Закарпатті виявлено розкрадання деревини на 3,5 млн грн, - СБУ. ФОТО

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного розкрадання лісових ресурсів в Мокрянському та Великоберезнянському державних лісгоспах.

За попередніми даними слідства, посадовці Мокрянського лісового господарства допустили проведення несанкціонованих рубок дерев цінних порід на території держпідприємства.

За оцінками експертів-екологів, протиправна діяльність фігурантів провадження завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 3 мільйони гривень. У межах кримінального провадження трьом посадовцям держлісгоспу, у тому числі й виконувачу обов’язків директора, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

У Великоберезнянському лісгоспі службовці держпідприємства сприяли незаконним вирубкам деревини на ввірених їм територіях лісового фонду для подальшого збуту державного лісу комерційним структурам. Під час оглядів ділянок з фахівцями-екологами співробітники СБУ встановили факти систематичного проведення незаконних рубок та завдання шкоди державі на майже 500 тис. гривень.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

