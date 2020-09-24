УКР
Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми". ДОКУМЕНТ

Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, -

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють журналісти проєкту  "Схеми".

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія "Юг Энерго", яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, стала єдиною власницею компанії "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, а її основним напрямком є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника", додаткові види діяльності – діяльність в області архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - Схеми 01

"НЗНП Інжинірінг" із серпня 2020-го є членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" – це зазначено на сайті асоціації. Південний округ – територіальне об’єднання, в яке входить і Ростовська область, де розташувався завод, що належить родині Медведчука-Марченко.

Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації. Зокрема: "НЗНП Трейд" – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД "НЗНП" – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, "Югтранс-НЗНП" – компанія-перевізник та АО "НЗНП" (Новошахтинський завод нафтопродуктів). Як встановили журналісти, нафтопродукти цього підприємства, попри жорсткі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil.

Директором "материнської" для всіх цих нафтових структур компанії (ООО "Юг Энерго") є Валерій Пак – колишній заступник міністра природних ресурсів Росії та ексочільник Федерального агентства з користування надрами.

Медведчук Віктор (1717) росія (67283) Марченко Оксана (146)
+31
...зебилы, проблейте что-нибудь про липецкую фабрику, а?
24.09.2020 16:23 Відповісти
+19
1 на 2 метра я б её благоустроил.
24.09.2020 16:21 Відповісти
+14
а у ЗЕбилов во всем Порох виноват.
24.09.2020 16:25 Відповісти
1 на 2 метра я б её благоустроил.
24.09.2020 16:21 Відповісти
...зебилы, проблейте что-нибудь про липецкую фабрику, а?
24.09.2020 16:23 Відповісти
...умничка, шимпанЗЕ
24.09.2020 16:56 Відповісти
Сам себе не похвалиш- увесь день немов обісраний!)))
24.09.2020 17:09 Відповісти
...бедняга, непросто тебе живется, видимо
24.09.2020 17:15 Відповісти
Та че там фабрика... Это ж как у маршала Жукова во время войны жена бы столицу Рейха - Берлин благоустраивала!!!! Капец! Что мы за народ... Терпим этот "сюр на крови"! Порошенко не шибко "душил гадов", а этот вообще с ними спелся...
24.09.2020 18:10 Відповісти
а у ЗЕбилов во всем Порох виноват.
24.09.2020 16:25 Відповісти
Опезжисты в екстазе. Лидер предателей получил подачку от Вовы Пу за свою деятельность.
24.09.2020 16:30 Відповісти
Выгнали с телевидения? А что ей оставалось делать.
24.09.2020 16:32 Відповісти
Не пускать в Украину .
24.09.2020 17:05 Відповісти
Супруга кума Путина Медведчука Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7066
24.09.2020 16:34 Відповісти
А де адепти "ліпєцкой фабріки", "бариги" і "торгівлі на крові"? Чи все, що кришоване кошерним бабцем та його ляльками - дозволено?
24.09.2020 16:36 Відповісти
Чому зедерасти такі тупі?
24.09.2020 16:40 Відповісти
Щоб на їхньому фоні найвеличніший виглядав інтелектуалом
24.09.2020 16:50 Відповісти
Марченко, наверное, сама решает свои интимные вопросы. А Медведчуку отведена роль радоваться и гордиться.
24.09.2020 16:38 Відповісти
В смысле, фаллоиммитатором?
24.09.2020 16:59 Відповісти
А что, за пользование игрушкой такие подарки дарят? И что, вы подумали, что это ей муж подарил?
25.09.2020 12:50 Відповісти
Все что в долларовом эквиваленте в любой точке мира финансовая полиция США фиксирует мгновенно..будь то Марченко или Билл Гейтс с Путлерскими шакалами...США знают ВСЁ!!!!!!
24.09.2020 16:41 Відповісти
Ну і що тут такого? Зеленський он саме знімає ;Свати-7; в окупованому Криму.
24.09.2020 16:43 Відповісти
Пффф, я вам скажу більше: його благовірна Лєнка-ополчєнка в Лівадії має царські апартаменти на території Лівадійського палацу. Доречі, які оформлені після анексії Криму по расєйським законам.
24.09.2020 17:08 Відповісти
Ну так подружжя Зеленських має російські паспорти з 2012 року.
24.09.2020 17:17 Відповісти
Звичайно, що має. Не здивуюсь, що у цієї родини Адамсів і паспорти Ізраіловки є.
24.09.2020 17:40 Відповісти
Спеціальним указом ***** іноземцям, не громадянам РФ заборонено мати нерухомість на території Криму. На щастя, Володимир Зеленський громадянин РФ і не втратив свою віллу.
24.09.2020 17:44 Відповісти
Мертвечук очевидно неприкасаемый.
24.09.2020 16:46 Відповісти
лукашенко тоже так думал 26 лет .
24.09.2020 17:09 Відповісти
Може,супруга кума Путіна заодно і купить липецьку кондитерку Бариги?..Ну раз у неї такі добрі отношенія в Росіі з їхнім главним...І тоді супруга разом з кумом Путіна переберуться нарешті в Росію...З України,де їх ніяк не можуть посадити,а тільки оповідають,хто що де купив...
24.09.2020 16:47 Відповісти
А на Марченко и у мертвердчука мертвого встанет?
24.09.2020 16:47 Відповісти
Із кумами-презіками Ксюха нормально себе чухала і чухатиме.
24.09.2020 16:50 Відповісти
Ей шо? Мало?
24.09.2020 16:58 Відповісти
Они не знают слова "мало" . У них нет родины . Есть пространство для бизнеса .
24.09.2020 17:07 Відповісти
Кто помнит, в каком году ксанка стала нефтебаронессой на кацапии?
24.09.2020 17:01 Відповісти
Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6096
24.09.2020 17:17 Відповісти
Спалити відьму! Двічі!
24.09.2020 17:09 Відповісти
Женская зависть страшная штука. Элита живет своей жизнью. А смерды совсем в другой реальности.

Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4901
24.09.2020 17:30 Відповісти
24.09.2020 17:35 Відповісти
Вы себя относите к элите? Ну-ну...
24.09.2020 18:49 Відповісти
Удивительно талантливая семейка. Такие вкусные активы и все в рашестае. Нефтянка, стройка и не просто в ****** а в самой мацкве, где срубить можно даже лучше чем сейчас на нефтянке. Там свои уже за каждый шмат деруться, а тут такие потоки и все мудачуку. Офигенные бабки пуйло в кума вкладывает.
24.09.2020 17:23 Відповісти
Покупать активы в валящейся роаше - не логично. Если не логично, значит там с логикой проблема.
Что бы они делали, если бы были другие правила. Где логики могли бы становиться первыми?
24.09.2020 18:49 Відповісти
они не покупают. им дарит кремлядь за многолетнюю подрывную работу против Украины.
24.09.2020 18:55 Відповісти
Изгнать курву в Кемеровскую область а супружника повесит!
25.09.2020 05:31 Відповісти
ну треба ж їм там собі збудувати хатинку, щоб було де жити, коли втечуть з України! ось і відкрили будівельну фірму.
25.09.2020 06:13 Відповісти
 
 