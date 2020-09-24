Дружина кума Путіна Медведчука Марченко стала власницею будівельної фірми в Москві, - "Схеми". ДОКУМЕНТ

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, профіль діяльності якої – будівництво, інженерні роботи і проєктування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми".

За даними реєстру юридичних осіб Російської Федерації, 11 вересня 2020 року російська компанія "Юг Энерго", яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, стала єдиною власницею компанії "НЗНП Инжиниринг". ООО "НЗНП Инжиниринг" зареєстрована в Москві 1 квітня 2020 року, а її основним напрямком є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника", додаткові види діяльності – діяльність в області архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

"НЗНП Інжинірінг" із серпня 2020-го є членом "Ассоциации проектировщиков Южного округа" – це зазначено на сайті асоціації. Південний округ – територіальне об’єднання, в яке входить і Ростовська область, де розташувався завод, що належить родині Медведчука-Марченко.

Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації. Зокрема: "НЗНП Трейд" – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД "НЗНП" – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, "Югтранс-НЗНП" – компанія-перевізник та АО "НЗНП" (Новошахтинський завод нафтопродуктів). Як встановили журналісти, нафтопродукти цього підприємства, попри жорсткі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil.

Директором "материнської" для всіх цих нафтових структур компанії (ООО "Юг Энерго") є Валерій Пак – колишній заступник міністра природних ресурсів Росії та ексочільник Федерального агентства з користування надрами.