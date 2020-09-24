Після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і надавати довідку, - Міносвіти
Міністерство освіти і науки України заявляє, що після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і подавати в школу документи про стан здоров'я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов'язані надавати в установи загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, термін самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, решта учнів відповідного класу чи групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.
Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти в "зеленій", "жовтій" або "помаранчевій" зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема СОVID-19 і які перебували на самоізоляції виключно через контакт із хворим на COVID-19.
в смысле контакт? рлздоровался и помыл руки?
или сделал как Брежнев любил?
или вдохнул в то время как больной покашлял тебе в рожу?
или....(но тут уже Ляшко лучше скажет )