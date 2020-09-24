УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 755 9

Після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і надавати довідку, - Міносвіти

Після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і надавати довідку, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України заявляє, що після самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 учні не зобов'язані проходити тест і подавати в школу документи про стан здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Учні, їхні батьки та інші законні представники не зобов'язані надавати в установи загальної середньої освіти документальні підтвердження про стан здоров'я учнів для продовження навчання після самоізоляції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для осіб, які мали контакт із хворим на COVID-19, термін самоізоляції становить 14 днів. У разі підтвердження випадку СОVID-19 в одного з учнів, решта учнів відповідного класу чи групи визнаються такими, що потребують самоізоляції.

Водночас відповідні акти не передбачають обмежень щодо відвідування закладів загальної середньої освіти в "зеленій", "жовтій" або "помаранчевій" зонах учнями, які не є хворими, у яких відсутні будь-які ознаки або симптоми захворювання, зокрема СОVID-19 і які перебували на самоізоляції виключно через контакт із хворим на COVID-19.

Читайте також: У Києві через COVID-19 на карантин закрито п'ять шкіл і один дитячий садок, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) школа (2248) Міносвіти (1427) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
что для лиц, имевших контакт с больным Источник: https://censor.net/ru/n3221065\\\\\\\

в смысле контакт? рлздоровался и помыл руки?
или сделал как Брежнев любил?
или вдохнул в то время как больной покашлял тебе в рожу?
или....(но тут уже Ляшко лучше скажет )
показати весь коментар
24.09.2020 17:02 Відповісти
более того - и на самоизоляцию они идти не должны, потому что эти требования незаконны и антиконституционные по той причине, что карантин у нас не объявлялся как того требует закон. зешваль просто лижит хер на все законы и на людей
показати весь коментар
24.09.2020 17:08 Відповісти
рашистска троляка, пішов в дупу зі своєю дезою
показати весь коментар
24.09.2020 17:16 Відповісти
дибил почитай решение Конституционного Суда Украины
показати весь коментар
24.09.2020 17:34 Відповісти
да и за чей счёт тесты ? в садике ребёнку в группе куда внук ходит тест сделали сами не предупреждая родителей \ у ребёнка аллергия на амброзию насморк и глаза слезится начали . таблетку забыли дать\ и поставили перед фактом -500 грн. должны
показати весь коментар
24.09.2020 18:55 Відповісти
Самоизоляция для детей, здоровых детей - это дно.
показати весь коментар
24.09.2020 18:27 Відповісти
Чи подумали ви про вчителів, які ризикують своїм життям ? Чи може ви підвищили їм зарплатню за шкідливі умови? Може робите їм безоплатне тестування ? Чи застрахували здоров'я та життя? Може оплачуте дороге лікування (20 - 30 000 грн) ? Та ви навіть одну нещасну маску не можете на день видати тому вчителю! Кинули вчителів на заклання - виживайте як хочете, якщо подохнете, так і буде. Типовий совковий підхід - нічого не змінилось. Життя людини нічого не значить для системи!
показати весь коментар
24.09.2020 17:29 Відповісти
С вашими "ковидниками" в принципе невозможно не контактировать, бо они везде: бегают по городу тесты сдают и КТ делают.
показати весь коментар
24.09.2020 18:26 Відповісти
 
 