Рішення Антикорупційного суду у справі "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в Апеляційній палаті, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявило, що не виключає подачі апеляції у справі про формулу "Роттердам+" до Апеляційної палати ВАКС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Рішення ВАКС, яким відмовлено в задоволенні скарги на закриття справи "Роттердам+", не є остаточним і може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС. Крім того, НАБУ подало скаргу на дії прокурора на ім'я в.о. керівника САП і генерального прокурора, і сподівається на прийняття ними швидкого рішення.

НАБУ переконане, що крапку у справі "Роттердам+" має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави".

