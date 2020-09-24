УКР
Рішення Антикорупційного суду у справі "Роттердам+" не остаточне і може бути оскаржене в Апеляційній палаті, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро заявило, що не виключає подачі апеляції у справі про формулу "Роттердам+" до Апеляційної палати ВАКС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі НАБУ.

У повідомленні зазначається: "Рішення ВАКС, яким відмовлено в задоволенні скарги на закриття справи "Роттердам+", не є остаточним і може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС. Крім того, НАБУ подало скаргу на дії прокурора на ім'я в.о. керівника САП і генерального прокурора, і сподівається на прийняття ними швидкого рішення.

НАБУ переконане, що крапку у справі "Роттердам+" має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави".

Читайте також: ВАКС ухвалив вердикт у справі "Роттердам+": "формула була законною"

Топ коментарі
+3
1. Реакція нацкорпусу на Свинарчуків.
2. Реакція нацкорпусу на злив Вагнерівців.

1. Реакція нацкорпусу на Свинарчуків.
2. Реакція нацкорпусу на злив Вагнерівців.
24.09.2020 17:59 Відповісти
+2
Предоплата 100%.
24.09.2020 18:02 Відповісти
+1
Всьо пропало, Петьку не за что сажать. Как зебилам дальше жить?
24.09.2020 17:29 Відповісти
Почему зеля обидел петю ? Непонятно . Что там с рейтингом цеха смешных ?
24.09.2020 17:13 Відповісти
Всьо пропало, Петьку не за что сажать. Как зебилам дальше жить?
24.09.2020 17:29 Відповісти
1. Реакція нацкорпусу на Свинарчуків.
2. Реакція нацкорпусу на злив Вагнерівців.

1. Реакція нацкорпусу на Свинарчуків.
2. Реакція нацкорпусу на злив Вагнерівців.
24.09.2020 17:59 Відповісти
Предоплата 100%.
24.09.2020 18:02 Відповісти
Издеваются над умалишенными. Вы когда уже поймете, добыча угля убыточна, сумму компенсации считают от индикативной цены в Роттердаме плюс транспортировка, эта разница компенсируется из бюджета, при этом шахтеры все равно без денег. Ищите куда деньги деваются, а дятлы все стонут, Роттердам, Роттердам, Роттердааамм...
24.09.2020 18:01 Відповісти
А что порохоботы не комментируют роттердам+
24.09.2020 18:02 Відповісти
Чуть выше глянь, или чукча не читатель?
24.09.2020 18:03 Відповісти
И где комментарии по существу?
24.09.2020 18:06 Відповісти
Ого, какой запущенный случай...
24.09.2020 18:08 Відповісти
Ладно, еще раз для выпускников трускавецкой академии. Себестоимость добычи тонны Украинского угля составляет 4000 грв., но по такой цене он нафиг никому не нужен, если его поставить на ТЭЦ то эл.эн. и тепло получатся золотыми, шахты закрывать тоже не хотят, нужно где то шахтерам работать. Как посчитать цену компенсации? Берется цена на торговой площадке в Роттердаме, там он стоит 2000 грв., ТЕЦ получает уголь по 2000 грв., а бюджет выплачивает угольщикам разницу в себестоимости, 2000 грв. за тонну. Вот там деньги и разворовываются, не в Роттердаме, второпало?
24.09.2020 18:19 Відповісти
Неужели сам Судья Вовк рассмотрит?
24.09.2020 18:15 Відповісти
Вам курва заняться нечем. Что у нас коррупционные деяния только по одному уголовному производству, которое вы прое...ли. Да у нас не только коррупция, а политическая коррупция в высших ешалонах власти. А если протрахаете решение в Аппеляционной палате, вернете в бюджет за свой счет деньги, которые вы за полтора года просрали, рукожопые. Бывших прокуроров не бывает, но как руководитель следственного отдела ГПУ в отставке скажу. Когда есть заключение экспертизы об отсутствии ущерба в этой формуле, и если в процессе предварительного расследования адвокаты потерпевшей стороны ее не опровергли, вы хоть головой разшибитесь, никто никого не осудят. Тем более, что от принятого решения "пострадал" только один барига, жидяра Коломойский.
24.09.2020 19:16 Відповісти
я не пойму, они упертые или упоротые
24.09.2020 19:46 Відповісти
а кто обжалует растрату бабок на 3 года пустого расследования
24.09.2020 19:46 Відповісти
Интересно,кто будет состязаться в суде с Ахметовым? Если учесть,что власть в стране поделена.Правительство представляют исключительно люди Ахметова,а в АП,в основном Зеленский,но есть и помошники от разных олигархов.
25.09.2020 00:13 Відповісти
верно. дави рыжую гадину и потужного с шайкой.
25.09.2020 00:53 Відповісти
 
 