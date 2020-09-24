Угруповання зняло понад 1,5 млн грн за підробленими банківськими картками, їм загрожує до 12 років ув'язнення, - МВС

ігуранти за допомогою скіммінгових пристроїв виготовляли дублікати банківських карток. За допомогою цих карток вони знімали готівку. За це зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

Кіберполіція встановила, що п’ятеро фігурантів виготовляли спеціальні скімінгові пристрої для компрометування банківських карток.

Пристрої копіювали дані, нанесені на магнітну стрічку карт. Зловмисники встановлювали їх у шатер картоприймача банкоматів. Разом з тим правопорушники встановлювали мінікамери, направлені на пін-клавіатуру, які записували введену інформацію.

У подальшому учасники угруповання виготовляли дублікати карток, з яких провели близько чотирьох тисяч операцій обготівкування.

За попередніми підрахунками, фінансовій установі заподіяно понад 1,5 мільйона гривень збитку.

Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, обладнанням для їх виготовлення), за ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю), ч. 3 ст. 359 (Незаконні використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Слідство триває.

