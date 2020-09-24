УКР
Угруповання зняло понад 1,5 млн грн за підробленими банківськими картками, їм загрожує до 12 років ув'язнення, - МВС

Угруповання зняло понад 1,5 млн грн за підробленими банківськими картками, їм загрожує до 12 років ув'язнення, - МВС

ігуранти за допомогою скіммінгових пристроїв виготовляли дублікати банківських карток. За допомогою цих карток вони знімали готівку. За це зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення.

ФПро це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Кіберполіція встановила, що п’ятеро фігурантів виготовляли спеціальні скімінгові пристрої для компрометування банківських карток.

Пристрої копіювали дані, нанесені на магнітну стрічку карт. Зловмисники встановлювали їх у шатер картоприймача банкоматів. Разом з тим правопорушники встановлювали мінікамери, направлені на пін-клавіатуру, які записували введену інформацію.

У подальшому учасники угруповання виготовляли дублікати карток, з яких провели близько чотирьох тисяч операцій обготівкування.

За попередніми підрахунками, фінансовій установі заподіяно понад 1,5 мільйона гривень збитку.

Правоохоронці провели вісім обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Учасникам угруповання оголошено підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками, обладнанням для їх виготовлення), за ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю), ч. 3 ст. 359 (Незаконні використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, – позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Слідство триває.

Надеюсь, грозит 12 лет не на всех?
24.09.2020 17:24 Відповісти
кстати, кто сидел - как тем кто украл напр. миллион и спрятал - тупо отсидит и выйдет миллионером?
или "есть методы"? и выйдет хоть и не передастом, но при норм. бабле(хоть и меньшем)?
24.09.2020 17:29 Відповісти
Если приговором не предусмотрена конфискация, то да.
24.09.2020 17:34 Відповісти
так вот, а кто украл 15 млрд тому 3 года условно, потом домашний арест с браслетом, потом без браслета, потом значёток почётного депутата ВР
24.09.2020 17:34 Відповісти
Что-то не видно даже условных сроков
Тот же фирташ просто из Нацбанка утащил десятки млрд. К нему вообще ноль претензий.
А тот кто с карточки стащил понятно может и сесть.
24.09.2020 17:49 Відповісти
 
 