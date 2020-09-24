На території Олімпійського коледжу, який ліквідовують у Києві, виник конфлікт - кілька людей постраждали, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема і і правоохоронці.
Про це Цензор.НЕТ, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Сьогодні о 12:31 до чергової частини столичної поліції на спецлінію "102" надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного", - йдеться в інформації.
Так, попередньо встановлено, що під час роботи ліквідаційної комісії на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські втрутилися в ситуацію і припинили протиправні дії, проте в результаті інциденту кілька людей дістали тілесні ушкодження, в тому числі і правоохоронці.
"Зараз в територіальне управління поліції запрошені обидві сторони конфлікту для дачі пояснень та об'єктивного встановлення причин інциденту", - йдеться в повідомленні.
Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього конфлікту.
Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження уряду про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. З відповідним позовом до Кабміну і Міносвіти України звернулася профспілка працівників і студентів коледжу.
На думку профспілки, рішення уряду суперечить положенням закону України "Про освіту" та закону України "Про вищу освіту".
На території Олімпійського коледжу рейдерське захоплення. Територія коледжу 16 га землі біля метро Лісова ласий шматок на який поклав своє ненажерливе око ректор університету фізичної культури і спорту Імас. Він разом з в.о. міністра освіти Шкарлетом і міністром спорту Гутцайтом у супроводі сабакових мусорів, намагались захопити коледж. Імас, який є ректором спортивного університету не володіє українською мовою, говорив російською, а коли студенти поставили вимогу говорити державною мовою, то цей так званий ректор, а я б сказав, 70-літня торба з дустом (це у клоуна такі новиє ліца) відповів: "Какая разніца". Студенти-спортсмени довго не думали взяли рейдера за руки і ноги та вкинули в бак зі сміттям. Зробили йому таку люстрацію.
Там сьогодні творилось страхіття. Тітушка авакова були з собаками, щоб залякати колектив. Погрожували студентам і викладачам, побили студентів, одну студентку забрала швидка зі струсом мозку, іншому студенту мусора бризнули балончиком у обличчя і не пускали медиків для надання медичної допомоги.
Влада Зеленського діє методами Януковича-Лукашенка - сьогодні правоохоронні органи намагалися захопити олімпійський коледж ім. Івана Піддубного.
Поліція за вказівками ректора НУФВіС Євгенія Імаса та заступника міністра освіти і науки Стрельченка застосувала силу до студентів та працівників коледжу.
Захарківа Степана - заступник директора вдарили по голові, внаслідок сутичок з поліцією він отримав інфаркт.
Катерина Жданович - голова студентського самоврядування - зараз госпіталізована зі струсом мозгу.
Із застосуванням сили заарештовано Дмитра Нетудипаску без жодних підстав і пояснень. "Беркут" оточив будівлю і "викрав" Дмитра.
Поліція не пред'являє документів, і використовує сльозогінні балончики.
Незаконне рейдерське захоплення спровоковане Сергієм Шмигалем та Гутцайтом спровоковане прагненням ліквідувати коледж і корупційними схемами отримати прибуток від території.
Ректор університету фізичного виховання, який є лобістом цього процесу перед кожним новим міністром намагався завадити студентам обороняти коледж і зайти всередину. Студенти кинули його в сміттєвий бак, як символ рейдерства і незаконної маніпуляції державними структурами.
За словами очевидців, поліція затримала директора коледжу Олексія Семенюшка. Також голову студентського самоврядування Катерину Жданович та заступника директора зі спортивної роботи Степана Захарківа забрала швидка.
Закликаємо підтримати студентів!
Побиті студенти Олімпійського коледжу 25 вересня ідуть під Кабінет Міністрів вимагати відставки уряду.
Під час приїзду ліквідаційної комісії до коледжу з нею прибули автобуси із "беркутами". Ректор університету фізичного виховання, який є лобістом ліквідації коледжі намагався завадити студентам обороняти коледж і зайти всередину.
Внаслідок чого поліція застосувала силу до студентів та працівників коледжу.
Захарківа Степана - заступник директора вдарили по голові, внаслідок сутичок з поліцією він отримав інфаркт.
Катерина Жданович - голова студентського самоврядування - зараз госпіталізована зі струсом мозку. Із застосуванням сили заарештовано Дмитра Нетудипаску без жодних підстав і пояснень. "Беркут" оточив будівлю і "викрав" Дмитра.
Поліція не пред'являла документів, і використовувала сльозогінні балончики.
Реорганізацією коледжу займалися Шкарлет, Гутцайт, ректор Імас і Денис Шмигаль. Це ніщо інше, як чергова спроба привласнити спортивний комплекс і заробити на цьому кошти.
О 10:00 25 вересня, приєднуйтеся під Кабінет Міністрів - вимагаємо відставку уряду.
Пан ректор має кілька земельних ділянок у Бориспільському районі, дві автівки, дві квартири та два гаражі у столиці, а також квартиру і нежитлове приміщення в Ялті й носить коштовний годинник Jaeger LeCoultre вартістю 678 тисяч гривень.
Заробітна плата Євгенія Вікторовича за рік становила 496,5 тис грн, гонорари - близько 16 тисяч. А ще 14 110 000 гривень у грошовій посадовець отримав у подарунок від сина - Олексія Євгеновича.
Олексій Імас є засновником ГО «Десенка» та ТОВ «Десенка», що займається функціонуванням спортивних споруд. У 2015 році громадська організація пана Імаса фігурувала у земельному скандалі в столиці.
