На території Олімпійського коледжу, який ліквідовують у Києві, виник конфлікт - кілька людей постраждали, розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, зокрема і і правоохоронці.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Сьогодні о 12:31 до чергової частини столичної поліції на спецлінію "102" надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного", - йдеться в інформації.

Так, попередньо встановлено, що під час роботи ліквідаційної комісії на території коледжу виник конфлікт. Поліцейські втрутилися в ситуацію і припинили протиправні дії, проте в результаті інциденту кілька людей дістали тілесні ушкодження, в тому числі і правоохоронці.

"Зараз в територіальне управління поліції запрошені обидві сторони конфлікту для дачі пояснень та об'єктивного встановлення причин інциденту", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Затримано ОЗУ, яка викрадала елітні автомобілі, - Нацполіція. ВIДЕО

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини цього конфлікту.

Раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження розпорядження уряду про реорганізацію Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. З відповідним позовом до Кабміну і Міносвіти України звернулася профспілка працівників і студентів коледжу.

На думку профспілки, рішення уряду суперечить положенням закону України "Про освіту" та закону України "Про вищу освіту".