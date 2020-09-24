Жовтневий візит Зеленського в Білорусь для участі у Форумі регіонів скасовано, - Мендель
Президент України Володимир Зеленський не поїде в жовтні в Білорусь для участі у Третьому форумі регіонів України і Білорусі, який планувався в м. Гродно 8-9 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.
"Дійсно візит президента України до Білорусі, який планувався в жовтні, було скасовано. Питання з проведенням Форуму регіонів залежать від дуже багатьох чинників", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що Україна попросила про перенесення на рік українсько-білоруського III Форуму регіонів, який повинен був відбутися 8-9 жовтня у м.Гродно за участю президента України Володимира Зеленського.
Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року в білоруському Гомелі, другий - у жовтні 2019 року в українському Житомирі.
16 червня 2020 посол Білорусі в Україні Ігор Сокол під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою передав запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка президенту України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.
