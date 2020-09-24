УКР
Жовтневий візит Зеленського в Білорусь для участі у Форумі регіонів скасовано, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський не поїде в жовтні в Білорусь для участі у Третьому форумі регіонів України і Білорусі, який планувався в м. Гродно 8-9 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель.

"Дійсно візит президента України до Білорусі, який планувався в жовтні, було скасовано. Питання з проведенням Форуму регіонів залежать від дуже багатьох чинників", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше посол Білорусі в Україні Ігор Сокол заявив, що Україна попросила про перенесення на рік українсько-білоруського III Форуму регіонів, який повинен був відбутися 8-9 жовтня у м.Гродно за участю президента України Володимира Зеленського.

Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року в білоруському Гомелі, другий - у жовтні 2019 року в українському Житомирі.

16 червня 2020 посол Білорусі в Україні Ігор Сокол під час зустрічі з заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою передав запрошення президента Білорусі Олександра Лукашенка президенту України Володимиру Зеленському відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році і взяти участь у III Форумі регіонів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна просить перенести українсько-білоруський III Форум регіонів, раніше опрацьовувався візит Зеленського в Білорусь, - посол Сокол

Білорусь (8032) Зеленський Володимир (25217) Мендель Юлія (230)
+9
Когда анонсировали этот визит, спрашивал у зебилов - "на хрена"? В ответ слышал что Лукашенко крутой хозяйственник, сябры братья и до визита Зеленского в Минске все устаканится. Почитайте, что белпарусы про отмену визита пишут. Только слова благодарности народу Украины. Жыве Беларусь!
Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель - Цензор.НЕТ 4711
24.09.2020 17:40
+6
В Беларуси ситуация гораздо хуже , чем в Украине в 2014-м .
24.09.2020 17:45
+4
...а если Масляков свой нижеплинтусный КВН привезет - наш скоморох ломанется, теряя по дороге туфли на шпильках
24.09.2020 17:35
Странно . Заболел ? Там же решается судьба Крыма и Донбасса .
24.09.2020 17:33
Само планування візиту Зеленського в Мінськ було ідіотським! За це когось потрібно вигнати з роботи! Ідіотам не місце у владі, якщо ти не Президент!
24.09.2020 19:59
да пусть бы ездил...
этот неудачник изрядно неприятности за собой таскает
24.09.2020 22:03
Есть запасной аэродром Сызрань.
24.09.2020 17:35
ростов .
24.09.2020 17:35
Могли б з лукою досвідом обмінятися, як владу утримати.
24.09.2020 17:36
О, Мендель выползла. Небось тоже небритая, без галстука и помятая аки босс по прилету в Словакию.
24.09.2020 17:36
"Небось тоже небритая"
Страшнее волосатых женских ног может быть только волосатая женская грудь (С)
показати весь коментар
24.09.2020 17:40
Когда анонсировали этот визит, спрашивал у зебилов - "на хрена"? В ответ слышал что Лукашенко крутой хозяйственник, сябры братья и до визита Зеленского в Минске все устаканится. Почитайте, что белпарусы про отмену визита пишут. Только слова благодарности народу Украины. Жыве Беларусь!
Октябрьский визит Зеленского в Беларусь для участия в Форуме регионов отменен, - Мендель - Цензор.НЕТ 4711
24.09.2020 17:40
В Беларуси ситуация гораздо хуже , чем в Украине в 2014-м .
24.09.2020 17:45
Таки да, в Беларуси мало мужиков
24.09.2020 17:50
Они там есть , только толком не знают , что хотят .
24.09.2020 17:51
зато мусора знают!
24.09.2020 18:14
Это внутреннее дело беларусов. Не думаю, что они хотят жить под игом Мацквабада. просто им сейчас также страшно, как украинским совкам в 1991 г. Да и 26 лет диктатора и убийцы у власти не проходят даром
24.09.2020 17:54
За месяц протестов они ничего не поменяют . Слишком тесные у них экономические связи с рашей . От Европы они получат "глубокие обеспокоенности" и санкции . Пострадают простые люди . Инфляция . А раша им "поможет" .
24.09.2020 18:01
Хоть руки мне протягивают боги,
Я нахожусь в сомненье и тревоге.
Бывает так протянута рука,
Что от нее протягивают ноги
24.09.2020 19:10 Відповісти
Хуже в каком плане?
24.09.2020 17:56
Украина хотела избавиться от царя . Почти получилось . Беларусь хочет поменять одного царя на другого .
24.09.2020 17:48
на какого другово ? бред .
24.09.2020 20:39
Так і було при Порошенко.
24.09.2020 17:53
Їх тоді в Кремлі не будуть приймати. Ви лише задумайтесь, майже половина найвищої верхівки тісно зв"язана з кацапами, родинами та бізнесом. Який европейський шлях!? Їм Москва дім рідний. Жріте!
24.09.2020 18:27
во всем мире политическая верхушка связана друг с другом . да и у вас расеюшка самый крупный торговый партнер . как жреться ?
24.09.2020 20:42
Хоч одне зробив правильно Вовуня .. Вперше за весь час президенства . Нема про що з тим мудаком- самозванцем розмовляти .
24.09.2020 17:58
Не стоит обольщаться, оно еще несколько раз может свое решение изменить в зависимости от сложившихся обстоятельств.
24.09.2020 18:23
Поїхав би Зеленський в Білорусь перед нашими місцевими виборами, то його слугам взагалі на виборах нічого було б робити.
24.09.2020 18:47
А хто така МандЕль?
24.09.2020 19:27
Жовтневий візит Зеленського в Білорусь для участі у Форумі регіонів скасовано, - Мендель - Цензор.НЕТ 3392
24.09.2020 19:54
Давно о Шмендель ничего небыло слышно и вот опять. Неужели с Леночкой помирились?
24.09.2020 20:42
де зрада?
25.09.2020 00:55
 
 