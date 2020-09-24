Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська протягом доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом поточної доби, 24 вересня, в смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони.
Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.
