УКР
Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська протягом доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом поточної доби, 24 вересня, в смугах відповідальності наших бригад порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони.

Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, на 7 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано понад 11 гектарів території в прифронтовому районі та передано на знищення 67 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, у повному обсязі. Водночас українські захисники перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

обстріл (30447) Донбас (22362) операція Об’єднаних сил (6725)
За то выкопали два километра новых окопов, и подвезли эшелон боеприпасов и вооружения...
24.09.2020 17:56 Відповісти
ОБСЕ фиксирует,что сегодня был обстрел украинских позиций---эти же,кацапские подстилки,ни хрена не видят
24.09.2020 17:57 Відповісти
Новости иканомики Лугандона:
Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5221
24.09.2020 18:03 Відповісти
Обезьяны что-то уронили
Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8378
24.09.2020 18:08 Відповісти
Окупанти з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8339
24.09.2020 18:10 Відповісти
Таки пострілюють.
24.09.2020 18:26 Відповісти
Так я цьому ШТАБУ і повірив!! Брехуни!! А що там дає ОБСЄ?? Скільки плорушень??
25.09.2020 07:46 Відповісти
 
 