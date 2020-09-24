З Фонду боротьби з COVID-19 лікарням перераховано 5 млрд гривень, - Ляшко
На медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу виділено 11 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 5 млрд грн із них уже витрачені за призначенням.
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ковідний фонд передбачено, і передається на лікарні, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Ковідного фонду, саме на ці цілі, 11 мільярдів гривень. Витрачено зараз близько 5 мільярдів гривень", - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, чи можна сьогодні розраховувати на COVID-фонд, лікуючись у закладі охорони здоров’я від коронавірусу, оскільки є випадки, коли люди самостійно оплачують своє лікування.
Чиновник поінформував про призначення коштів, які передаються в кожну лікарню із Фонду боротьби з COVID-19.
"З цих коштів ідуть доплати лікарям, які надають медичну допомогу,- 300%, плюс там передбачені кошти для лікарських засобів, які повинні покриватися безоплатно для людини, яка перебуває у стаціонарі", - додав головний санлікар.
Якщо ж від пацієнта з коронавірусною хворобою у лікарні вимагають кошти на лікування, Ляшко порадив звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України за номером 14-45.
