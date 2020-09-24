УКР
З Фонду боротьби з COVID-19 лікарням перераховано 5 млрд гривень, - Ляшко

На медичну допомогу хворим на коронавірусну хворобу виділено 11 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 5 млрд грн із них уже витрачені за призначенням.

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ковідний фонд передбачено, і передається на лікарні, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. Ковідного фонду, саме на ці цілі, 11 мільярдів гривень. Витрачено зараз близько 5 мільярдів гривень", - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, чи можна сьогодні розраховувати на COVID-фонд, лікуючись у закладі охорони здоров’я від коронавірусу, оскільки є випадки, коли люди самостійно оплачують своє лікування.

Чиновник поінформував про призначення коштів, які передаються в кожну лікарню із Фонду боротьби з COVID-19.

Читайте також: Аптеку оштрафували на 30 тис. грн за виробництво і продаж ліків "Антикоронавірус", - АМКУ

"З цих коштів ідуть доплати лікарям, які надають медичну допомогу,- 300%, плюс там передбачені кошти для лікарських засобів, які повинні покриватися безоплатно для людини, яка перебуває у стаціонарі", - додав головний санлікар.

Якщо ж від пацієнта з коронавірусною хворобою у лікарні вимагають кошти на лікування, Ляшко порадив звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я України за номером 14-45.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+1
Надо штрафовать народ , как в Турции . Без маски в общественном месте - штраф 3000 гр . А у нас маска двухмесячной давности - пропуск в АТБ .
24.09.2020 18:06 Відповісти
+1
На дороги 35 мільярдів, на лікарні - 5.... У нас що, хворих в асфальт закатують?
24.09.2020 18:09 Відповісти
+1
Всех "хворих" можно вылечить штрафами . В любом магазине , кроме продуктовых (и то не во всех) , все забили на маски . На рынках - маска -признак болезни , а не ума . А скоро осень . Ладно , взрослые . Дети тоже этим дерьмом болеют .
24.09.2020 18:16 Відповісти
24.09.2020 18:06 Відповісти
ты еврей?
в Консте пишет шо гос-во Должно обесп тя и мну маскарадами.
чо меня штрафить или тя, если мы просто угораздили быть гражданами этого проклятого гос-ва?
ты тупо говоришь за имперщину - понял что я сказал выше, или повторить?
24.09.2020 18:23 Відповісти
Это ты даже не еврей . Не нравится Украина ? Вали в рашу . Там тебе дадут пирожок и маску , чтобы не подавился от радости за "заслуги перед отечеством " .
24.09.2020 18:30 Відповісти
мне не нравится шо на Конституцию срут.
мне не в прикол - ходить как обезьяна, ибо штраф.
я же сказал шо без ЧС, все эти маски - незаконно. и да - иди и плати штрафы ментам.
24.09.2020 18:54 Відповісти
на таких, пля, дебилолохах и выезжают проходимцы.
барану по телевизору в головуц насрали - а оно бегает и визжит - "фсе далжны ходить строем!"
тьфу...
24.09.2020 18:37 Відповісти
24.09.2020 18:09 Відповісти
24.09.2020 18:16 Відповісти
баран, натяни маску и сиди под кроватью...
24.09.2020 18:38 Відповісти
из фонда борьбы, куда-то, каким-то больницам.. Хотя бы показали, кто этими 5 млрдами осчастливлен, кроме Ляшка.
24.09.2020 18:12 Відповісти
 
 