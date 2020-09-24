УКР
Новини
ЦВК затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних і міських голів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Затверджено такі кольори:

  • бюлетені блакитного кольору - на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
  • світло-зеленого кольору - депутатів районної ради;
  • світло-жовтого кольору - депутатів міської ради;
  • світло-сірого кольору - депутатів районної у місті ради;
  • кремового кольору - депутатів сільської, селищної ради;
  • світло-рожевого кольору - сільського, селищного, міського голови.

Встановлено, що виборчі бюлетені мають бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

бюлетені (70) місцеві вибори (1367) ЦВК (1178)
Топ коментарі
+2
Его желтый дополняет
24.09.2020 18:27 Відповісти
+1
натякаєш на сцикуна?
24.09.2020 19:24 Відповісти
+1
Ну а на кого же?
24.09.2020 19:34 Відповісти
хорошо...зеленого немного...
24.09.2020 18:26 Відповісти
24.09.2020 18:27 Відповісти
24.09.2020 19:24 Відповісти
24.09.2020 19:34 Відповісти
Эти выборы нужно игнорировать, потому что зеленые депутаты, в частности депутат Шевченко, подал законопроект о принудительной вакцинации населения Украины. То есть просто наплевал на Конституцию, наплевал на права и свободы человека и хочет насильно колоть украинцам жижу с чипами. То есть зеленое быдло совсем сошло с ума в своем служении сатане. Запрещают непривитым детям посещать школы и дет сады. Нарушение Конституции просто наглейшее. Рогатые в Раде наступают.
24.09.2020 19:06 Відповісти
депутотов - как говна. Больше чем коров, но не доятся. Страну бы людоедов найти, чтоб ещё от такого количества дешёвого мяса выгоду иметь.
24.09.2020 18:28 Відповісти
І шо вони робитимуть на Кримі?
24.09.2020 18:37 Відповісти
Як це що??? Вони будуть крисмячити реальну частину бюлджету Держави, поки що віртуального Криму, у реальні офшорні кешені...
25.09.2020 00:47 Відповісти
а также марку бумаги, на которой они будут напечатаны, это будут лускан и вейро
24.09.2020 18:59 Відповісти
вот умеют же работать, ай да молодцы, справились слава богу
24.09.2020 19:06 Відповісти
Флаг всех политпартий и депутатов советов всех уровней
ЦВК затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 474
24.09.2020 19:37 Відповісти
Выборы, выборы, кандидаты- п...ры
24.09.2020 20:06 Відповісти
ты куда баллотируешься в зеленые или голубые ?
24.09.2020 19:59 Відповісти
 
 