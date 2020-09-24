ЦВК затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах
Центральна виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних і міських голів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
Затверджено такі кольори:
- бюлетені блакитного кольору - на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
- світло-зеленого кольору - депутатів районної ради;
- світло-жовтого кольору - депутатів міської ради;
- світло-сірого кольору - депутатів районної у місті ради;
- кремового кольору - депутатів сільської, селищної ради;
- світло-рожевого кольору - сільського, селищного, міського голови.
Встановлено, що виборчі бюлетені мають бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.
Нагадуємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.
