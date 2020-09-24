ЦВК затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцевих виборах

Центральна виборча комісія затвердила форми і колір виборчих бюлетенів на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних і міських голів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Затверджено такі кольори:

бюлетені блакитного кольору - на виборах депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;

світло-зеленого кольору - депутатів районної ради;

світло-жовтого кольору - депутатів міської ради;

світло-сірого кольору - депутатів районної у місті ради;

кремового кольору - депутатів сільської, селищної ради;

світло-рожевого кольору - сільського, селищного, міського голови.

Встановлено, що виборчі бюлетені мають бути надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші відповідного кольору з текстовою частиною лише з одного боку.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.