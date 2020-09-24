Екскерівника підліткового табору підозрюють в 11 випадках зґвалтування неповнолітніх, - поліція Львівщини
У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до 11 випадків розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. Це 46-річний львів’янин, який на той час був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
У повідомленні зазначається: "Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи, спільно із співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області. Ним виявися 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.
"Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів", - зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.
Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Досудове розслідування триває".
Когда питерасов тронут, так такой вой стоит на форуме в их защиту и так кидаются какашками в тех кто против пропаганды геев
А КАК ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ - этих вопящих за питерасов на темах не видно
И никто законодательство в европейском духе менять не хочет
МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК С ОБЩЕСТВОМ ????
А Зеленский просится в Евросоюз - законы надо подтянуть под европейские, судей всех заменить и т д
Посол ЕС в Украине https://zik.ua/ru/news/politics/posol_es_maasikas_i_sopredsedatel_opzzh_rabinovich_obsudili_perspektivy_sotrudnichestva_ukrainy_i_evrosoyuza_967517 Матти Маасикас
"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 - ИФ-У) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП".
------------------------------------------------
Угу...
https://www.dw.com/
...вскоре стало понятно, что речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.
Раскрытая группировка имеет все шансы стать крупнейшей сетью педофилов, когда-либо выявленной в Германии. Однако далеко не единственной. К примеру, в 2018 году перед немецким судом предстали четыре гражданина ФРГ, которые в теневом секторе интернета - даркнете - создали и администрировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2/a-44926894 сайт для педофилов *****: на нем зарегистрировались более 111 тысяч
ОН и ОНА..1й1 эпизодов ему вменяют подозревают как привязали то надеюсь что был сбор материалов но в рамках заявления пострадавшей а она пострадавшая же знала кто ее изнасиловал??? ДАГЕРЬ ОН ДИРЕКТОР.. это же не на улице шла и в кусты затащили неизвестные...догадайтесь сразу каков следующий вопрос- почему кадра не остановили после 1 эпизода....а отсюда выводы или не было никаких заявлений потерпевших устраивало все младежь сегодня сама кого хочешь изнасилует и спровоцирует.. а если не было сбора материалов в рамках дела то как доказать факт полового насилия СЛОВА ТАКИЕ ТУТ НЕ КОНАЮТ ТУТ ОБЯЗАНА БЫТЬ МАТЕРИАЛ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕРМА ГРУБО ГОВОРЯ... а также медицинских установленный факт раздражения у девчонок гениталий и так далее короче Методика уже 150 лет работает что да как,... а тем более извращения соблазнителя и все помнят Лолиту Набокова жертву типа и что с ней потом и как случилось мне как юристу и адвокату попадались дела по изнасилованию и да особенно в семья когда отчим насилует падчерицу угрожая убить мамку и сестренку от совместного уже проживания с мамкой верю был факт когда в 9 лет изнасиловал девчонку и пока ей не стукнуло почти 15 лет и она не призналась матери и был я весьма удивлен что мама за столько лет ничего такого не заподозрила... с трудом верю что то было а наверное да показалось.... да не может быть такого... думаю лопнет дело причем громко но тихо все прикроют... там ведь нужно еще вести судебно психологическую экспертизу изнасилованных... а часто детки отстают в развитии умственно социально... а если установят факт- что уже до насилия типа она уже имела богатый опыт половых контактов то и вовсе будет дело перевернуто что по обоюдке а потом шантаж и заяву в полицию.... ой типа меня изнасиловали..или полапали руками....
А предыдущий опыт вообще на квалификацию не влияет. Будь потерпевшая девственницей или проституткой - совершенно не важно. Наоборот, суд вообще не имеет права исследовать это обстоятельство.
І "вой" про який ви розповідаєте зазвичай навпаки проти лгбт.
Просто потому, что полное молчание населения в данном вопросе - это всеобщее согласие с действиями правоохранительных органов.
Да, нужно расследовать дело, установить виновного и привлечь его к ответственности. Это единое мнение всего ЛГБТ-сообщества.
А относительно отдельного мнения геев, то оно следующее: цисгендеры вообще озверели. Мало им того что они геев преследуют, так они еще и детей насилуют.
На якій мові
Якою мовою
Яку саму доказову базу? Якщо просто слова,це ж не доказова база.