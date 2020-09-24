УКР
Екскерівника підліткового табору підозрюють в 11 випадках зґвалтування неповнолітніх, - поліція Львівщини

У Львові слідчі повідомили про підозру зловмиснику, причетному до 11 випадків розбещування та зґвалтування малолітніх дівчат. Це 46-річний львів’янин, який на той час був керівником одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

У повідомленні зазначається: "Як встановили правоохоронці, 46-річний львів’янин причетний щонайменше до 11 злочинів, скоєних щодо дівчат віком від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи, спільно із співробітниками Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області. Ним виявися 46-річний львів’янин, на той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

Читайте також: Школярку зґвалтували у вбиральні ресторану в Чернігові. ФОТО

"Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, на сьогодні - молоді жінки. Але у той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення та зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події – і їх можна зрозуміти. Проте правоохоронці, завдяки кропіткій та злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмиснику про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів", - зазначив очільник поліції Львівщини Василь Віконський.

Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловіку про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) та ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває".

Автор: 

Топ коментарі
+7
Вы посмотрите на реакцию общества
Когда питерасов тронут, так такой вой стоит на форуме в их защиту и так кидаются какашками в тех кто против пропаганды геев
А КАК ДЕТЕЙ НАСИЛУЮТ - этих вопящих за питерасов на темах не видно
И никто законодательство в европейском духе менять не хочет
МОЖЕТ ЧТО-ТО НЕ ТАК С ОБЩЕСТВОМ ????
показати весь коментар
24.09.2020 18:45 Відповісти
+6
Вы в каком-то параллельном мире живете. Украину лишать через пару месяцев безвиза. Какой ЕС? Зебил четко ведет к Таежному союзу.
показати весь коментар
24.09.2020 18:53 Відповісти
+5
Надо что-то менять в "Уголовном кодексе" . Сначала отсечь , потом посадить .
показати весь коментар
24.09.2020 18:36 Відповісти
Исключить понятие:"судебная ошибка"?))
показати весь коментар
24.09.2020 18:43 Відповісти
В Европе нет такого количества изнасилований детей, как в Украине
А Зеленский просится в Евросоюз - законы надо подтянуть под европейские, судей всех заменить и т д
показати весь коментар
24.09.2020 18:47 Відповісти
Вы в каком-то параллельном мире живете. Украину лишать через пару месяцев безвиза. Какой ЕС? Зебил четко ведет к Таежному союзу.
показати весь коментар
24.09.2020 18:53 Відповісти
Хто позбавить? )(уйло?
показати весь коментар
24.09.2020 19:16 Відповісти
А ты послушай, что европейские политики говорят.
Посол ЕС в Украине https://zik.ua/ru/news/politics/posol_es_maasikas_i_sopredsedatel_opzzh_rabinovich_obsudili_perspektivy_sotrudnichestva_ukrainy_i_evrosoyuza_967517 Матти Маасикас

"Борьба с коррупцией с помощью сильных и независимых институций является центральной частью сотрудничества между ЕС и Украиной в сферах от безвизового режима до макрофинансовой помощи. Эти принципы (высказанные G7 - ИФ-У) также необходимо применить, когда украинский парламент назначает представителей для выбора нового руководителя САП".
показати весь коментар
24.09.2020 19:41 Відповісти
Багато ці САПи наборолись? КОрупція не долається САПами. Безвіз вигідний ЄС набагато більше ніж Україні. Україна мала вимагати за безвіз купу ніштяків. ОДну людину виховати до 21 року коштує щонайменьше 70000 доларів. А Польща таких людей отримує безкоштовно.
показати весь коментар
24.09.2020 21:46 Відповісти
Да нас...ть что там те САПы вообще делают. Проходит реформа им. Портнова. Европа четко дает понять, что при реализации такой реформы Украине с безвизом делать нечего. ТОЧКА.
показати весь коментар
24.09.2020 21:57 Відповісти
ТОбто Портнова? всі судді призначені тоді коли Портнов керував цими процесами, а зараз він ще щось мутить?
показати весь коментар
24.09.2020 22:49 Відповісти
Что за бред? Твой Зебил подписал очередную стопку судей вчера. К тому же сменены главы многих судов, туда выдвинуты люди Портянки. ЕС ясно дает понять, что еще пару шагов в том направлении и про безвиз нужно забыть. Тем более процедуру приостановки в ЕС предусмотрительно разработали.
показати весь коментар
25.09.2020 00:40 Відповісти
Да видно, що ти не в темі. Можеш бути вільним.
показати весь коментар
25.09.2020 00:45 Відповісти
Да не переживай так, зебил, ты давно свободен... от мозгов
показати весь коментар
25.09.2020 01:02 Відповісти
Споживай в міру.
показати весь коментар
25.09.2020 17:37 Відповісти
А Х...ло это партнер Зебила по выборам террористов местынми депутатами на Донбассе.
показати весь коментар
24.09.2020 19:44 Відповісти
https://www.dw.com/

...вскоре стало понятно, что речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.

Раскрытая группировка имеет все шансы стать крупнейшей сетью педофилов, когда-либо выявленной в Германии. Однако далеко не единственной. К примеру, в 2018 году перед немецким судом предстали четыре гражданина ФРГ, которые в теневом секторе интернета - даркнете - создали и администрировали https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2/a-44926894 сайт для педофилов *****: на нем зарегистрировались более 111 тысяч
показати весь коментар
24.09.2020 19:29 Відповісти
Звичайно що в Європі "немає такої кількості педофілів", бо всі педофіли Європи їздять "педофілиться" в республіки колишнього СРСР...
показати весь коментар
25.09.2020 10:22 Відповісти
ну скажу так в изнасиловании... а тем более извращенных половых контактах всегда оба..
ОН и ОНА..1й1 эпизодов ему вменяют подозревают как привязали то надеюсь что был сбор материалов но в рамках заявления пострадавшей а она пострадавшая же знала кто ее изнасиловал??? ДАГЕРЬ ОН ДИРЕКТОР.. это же не на улице шла и в кусты затащили неизвестные...догадайтесь сразу каков следующий вопрос- почему кадра не остановили после 1 эпизода....а отсюда выводы или не было никаких заявлений потерпевших устраивало все младежь сегодня сама кого хочешь изнасилует и спровоцирует.. а если не было сбора материалов в рамках дела то как доказать факт полового насилия СЛОВА ТАКИЕ ТУТ НЕ КОНАЮТ ТУТ ОБЯЗАНА БЫТЬ МАТЕРИАЛ БИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕРМА ГРУБО ГОВОРЯ... а также медицинских установленный факт раздражения у девчонок гениталий и так далее короче Методика уже 150 лет работает что да как,... а тем более извращения соблазнителя и все помнят Лолиту Набокова жертву типа и что с ней потом и как случилось мне как юристу и адвокату попадались дела по изнасилованию и да особенно в семья когда отчим насилует падчерицу угрожая убить мамку и сестренку от совместного уже проживания с мамкой верю был факт когда в 9 лет изнасиловал девчонку и пока ей не стукнуло почти 15 лет и она не призналась матери и был я весьма удивлен что мама за столько лет ничего такого не заподозрила... с трудом верю что то было а наверное да показалось.... да не может быть такого... думаю лопнет дело причем громко но тихо все прикроют... там ведь нужно еще вести судебно психологическую экспертизу изнасилованных... а часто детки отстают в развитии умственно социально... а если установят факт- что уже до насилия типа она уже имела богатый опыт половых контактов то и вовсе будет дело перевернуто что по обоюдке а потом шантаж и заяву в полицию.... ой типа меня изнасиловали..или полапали руками....
показати весь коментар
24.09.2020 18:57 Відповісти
Типичная ошибка несведущего. В уголовном процессе ни одно доказательство не имеет наперед установленной силы. Наличие биологического материала желательно, но не обязательно. Если психиатрические экспертизы проведены, количество свидетельств достаточное и сведения предоставленные ими надлежаще соотносятся между собой этого вполне хватит для установления обстоятельств.
А предыдущий опыт вообще на квалификацию не влияет. Будь потерпевшая девственницей или проституткой - совершенно не важно. Наоборот, суд вообще не имеет права исследовать это обстоятельство.
показати весь коментар
25.09.2020 12:47 Відповісти
Мене взагалі дивує чому ви згадали секс меншинства, стаття про виродка якого ніхто не захищає. Хоча натурали мали би захищати свого, виходячи зі слів деяких.
І "вой" про який ви розповідаєте зазвичай навпаки проти лгбт.
показати весь коментар
24.09.2020 20:19 Відповісти
Натурали його можуть захищати як свого. А для гея будь-який секс з жінкою - це вже огидно.
показати весь коментар
25.09.2020 12:40 Відповісти
Во многих странах возраст согласия 12 лет . В часности рекламируемая на цензоре Рут Гинзбург судья верховного суда США выступала за снижение возраста согласия меньше 12 лет . Калифорния недавно приняла закон что если ребенок вступил в половую гомосексуальную связь по согласию то это не считается изнасилованием и взрослый не будерт преследоваться по статье насильник и регистрироваться как сексуальный хищник .
показати весь коментар
24.09.2020 22:31 Відповісти
Скорее что-то не так с твоей головой.
Просто потому, что полное молчание населения в данном вопросе - это всеобщее согласие с действиями правоохранительных органов.
Да, нужно расследовать дело, установить виновного и привлечь его к ответственности. Это единое мнение всего ЛГБТ-сообщества.
А относительно отдельного мнения геев, то оно следующее: цисгендеры вообще озверели. Мало им того что они геев преследуют, так они еще и детей насилуют.
показати весь коментар
25.09.2020 12:37 Відповісти
сволоч треба посадити...
показати весь коментар
24.09.2020 18:41 Відповісти
Кто его туда назначил должен то же нести ответственность.
показати весь коментар
24.09.2020 18:45 Відповісти
малята це местное все
показати весь коментар
24.09.2020 18:54 Відповісти
На якій мові ти пишеш:??
показати весь коментар
24.09.2020 18:59 Відповісти
На якій мові
Якою мовою
показати весь коментар
25.09.2020 08:39 Відповісти
.*****************. ...
показати весь коментар
24.09.2020 19:04 Відповісти
І авакав.
показати весь коментар
24.09.2020 19:19 Відповісти
Авжеж i аФАКов...
показати весь коментар
24.09.2020 19:48 Відповісти
Вот оно чо Михалыч, после наказа как взялись за борьбу с преступностью в Львовской области.
показати весь коментар
24.09.2020 19:21 Відповісти
Несерйозно, через 15 років щось довести, навіть якщо і було. Я розумію, якщо б у поліції нагальних справ не було ..., а так займатися начеб-то злочином 15-річної давнини ... Не розумію.
показати весь коментар
24.09.2020 19:24 Відповісти
Якщо 11 живих жертв добре пам'ятають деталі і мають свідків, то дуже легко довести буде.
показати весь коментар
25.09.2020 12:56 Відповісти
Ну і як це докажуть? Вони вже дорослі,пройшло 15 років.Може вони брешуть?
показати весь коментар
24.09.2020 19:55 Відповісти
дык одна заявила в полицию (видимо недавно) - его поймали, подтвердилось, начали проверять всех, кто был раньше (наверное списки были, бабло ж на "лагерь" как-то взималось и т.п., возможно еще старые "дела" были) - часть призналась. у нас же сроки (в отличии от штатов) не суммируются, так что дадут всего + пару лет за остальных, а не за каждый эпизод по пятерке, как следовало бы.
показати весь коментар
24.09.2020 20:03 Відповісти
Многие из них не хотели вспоминать эти события - и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - отметил глава полиции Львовщины Василий Виконский.Источник: https://censor.net/ru/n3221090

Яку саму доказову базу? Якщо просто слова,це ж не доказова база.
показати весь коментар
24.09.2020 19:56 Відповісти
Це тобі так ввижається. Однак покази - це докази. Якісно розслідувана справа - це не експертизи, а саме "слова". І в суді справи розвалюються в більшості через "слова".
показати весь коментар
25.09.2020 12:55 Відповісти
Слідаки з прокурорами будуть тиснути на педіка. поки той не підпише угоду з слідством про визнання вини і покарання, а якщо педік при грошах і компенсує потерпілим і ті не заперечуватимуть, то присудять 5 років по ст.156 за розбещення з іспитовим строком
показати весь коментар
24.09.2020 21:04 Відповісти
Довести зґвалтування по гарячих слідах дуже важко, а через 15 років, то й зовсім неможливо.
показати весь коментар
25.09.2020 00:04 Відповісти
Если жертва одна. А если их 11, они живы, готовы дать свидетельства и называют свидетелей которые подтверждают свидетельства - то доказать дело раз плюнуть.
показати весь коментар
25.09.2020 12:52 Відповісти
Здравия вам! Вспомнился лучший сериал что делала Кассапия- " Метод". Там кажется лагерь назывался " Романтик", а его руководитель был заслуженным учителем года. И так, вешал деток в лесу, делал фото в процессе а потом дрочил на фотки. А самое интересное, что творится в хрестианских приютах, причем неважно какой конфессии. Вы знаете какое количество детей беследно пропадают в год по миру? Их не находят, ни трупов ни живых. 400 тысяч в год!!!!! Вдумайтесь в цифру! И когда Трамп говорит что он хочет поставить стену с Мексикой, и при этом добавляет, что такого количества продажи в рабство женщин и детей, которые нелегально поставляются из Мексики недопучтимо в 21 веке в нашей стране! Его все почему то считают Клоуном, и Пиццагейт- это скандал высосанный из пальца. А Мадонна в твитере пишет, что готова за " пасту" - убить. Только не многие знают что " паста" на языке нелюдей и педофилов- это свежеприготовленный младенец! Ну да, конечно, я должен не верить своим глазам и не верить в эти сказки о Адренохроме и древнему культу поклонению Богу Молоху. Только вот Мадонна выглядит в свои " за 60" как 30 летняя девочка. Стволовые клетки говорите? А откуда они берутся вы знаете?
показати весь коментар
25.09.2020 04:58 Відповісти
Чем болеешь?
показати весь коментар
25.09.2020 12:53 Відповісти
Ничем! Просто не люблю идиотов, которые не видят что творится у них на глазах.
показати весь коментар
25.09.2020 19:34 Відповісти
 
 