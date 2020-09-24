УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 681 33

З 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, Київ перейшов у "жовту" зону, Тернопіль - у "червоній" зоні, - Немчінов. КАРТА

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

З 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, Київ перейшов у жовту зону, Тернопіль - у червоній зоні, - Немчінов 01

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло до жовтої зони!", - написав чиновник.

До червоної зони будуть віднесені міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

З 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, Київ перейшов у жовту зону, Тернопіль - у червоній зоні, - Немчінов 02

До "помаранчевої" зони віднесено:

- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;
- місто Вугледар Донецької області;
- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;
- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;
- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;
- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19767) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
С какого перепоя Киев в желтую попал?
Да и вообще, "красные зоны" почти исчезли.
Заболевших меньше стало? Нет.
Коек больше? Нет.
Просто "порешали", что 200+ больных в день - совсем "не страшно".
показати весь коментар
24.09.2020 19:34 Відповісти
+3
Очень странно видеть пожелтевшую после оранжевого карту в то время, когда эти же эпидемиологи говорят о нарастании количества заболевших и даже второй волне вируса. Вертят данными как цыган солнцем.
показати весь коментар
24.09.2020 19:46 Відповісти
+2
Киев в жёлтой????
показати весь коментар
24.09.2020 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Киев в жёлтой????
показати весь коментар
24.09.2020 18:43 Відповісти
В Украине вводятся с подачей зеленого идиота Шевченка - "слуги народа" репрессивные законы по принудительному тотальному вакцинированию населения и детей в том числе. В нарушение Конституции Украины, прав человека и т.д. Это ужас, что творят зеленые ублюдки, наплевав на все главные законы страны. Добравшись до власти, эти недоумки творят что хотят. Им пох, что это медицинский диктаторский беспредел и фашизм. Этот Шевченко сам привит, животное? А его семья привита? А родственники что ему скажут? Геть, зеленых зараз из власти, в тюрьме им место.
показати весь коментар
24.09.2020 19:13 Відповісти
У нас сомнительное движение антипрививочников народом не поддерживается.
показати весь коментар
24.09.2020 19:50 Відповісти
Я написала ясно и понятно вакцинация - чипизация, а не "сомнительное движение". Вакцина содержит жидкий чип и будет привязана к QR коду.Ты хочешь сказать, что с удовольствием будешь чипироваться? Думаю, таких дураков будет не так уж много.
показати весь коментар
24.09.2020 20:02 Відповісти
Выбросьте эту чушь про чипы из головы. Отвечу вам по технике вопроса. Есть, к примеру, RFID - это радиочастотная идентификация. Широко используется. RFID-метка - это маленькое устройство (несколько миллиметров), состоящее из чипа процессора и антенны. Батарейки нет и быть не может. Начинает питаться от энергии радиосигнала от близко поднесённого считывателя и передаёт считывателю записанный в процессоре код. Без считывателя и без антенны процессор ничего не может передавать. Чип процессора можно сделать маленьким, на только не жидким. А вот антенну к нему очень маленькой не сделаешь. Потому, что чем меньше антенна, тем меньше энергии поступает для питания чипа, и чип при недостатке энергии не работает. Размер антенны метки значительно больше, чем внутренний диаметр иглы. Дело даже не в том, что не лезет, можно уменьшить, но чип от маленькой антенны не будет работать и передавать код.
показати весь коментар
24.09.2020 20:48 Відповісти
Не мелите чушь. Вы серьезно верите в "страшный" кроронавирус и пандемию, которую придумали много лет назад? Кстати в Польше недавно нашли лечение от коронавируса, сейчас это лекарство (сыворотка) испытуется на желающих и скоро будет применяться. Но это лечение не нужно мировому правительству. Им нужна вакцинация и она главная в этой игре. Вакцина содержит чип и содержит вещества, вызывающие рак - мечта Билла Гейтса о сокращении численности населения будет воплощаться. Вы верите что обязательная вакцинация для блага людей, тем более насильная, тем более так активно рекламируемая? Вы верите, что эта вакцина не создана уже давно? Вы верите , что вакцину можно произвести меньше чем за год и испытать на большом количестве людей и проследить ее действие и отдаленные последствия - все за полгода? Очень мне вас жаль.
показати весь коментар
25.09.2020 12:13 Відповісти
Не пользуйтесь компьютером и телефоном! Они излучают лучи смерти!
показати весь коментар
25.09.2020 14:11 Відповісти
Я пишу о серьезных вещах людям, которые хотят выжить. А люди, которые не хотят выжить пусть не читают мои комментарии, им они бесполезны. Паясничать тут также нечего. Ваша цель понятна и очевидна.
показати весь коментар
25.09.2020 16:51 Відповісти
Серьёзность вещей основывается не на ощущениях, а на доказательствах, которые у Вас отсутствуют совсем, а темы взяты из мифологии деструктивных культов. Под их влияние попадают люди с некритическим сознанием, слабыми знаниями и просто лишённые чувства юмора.
показати весь коментар
25.09.2020 17:23 Відповісти
Вы живете в выдуманном мире с закрытыми глазами, не веря ученым , исследователям и реальностям. Можно так жить, спрятав голову в песок, пока тебя не зарежут и не сварят борщ, а можно быть реалистом и узнавать, понимать, что происходит. А события сейчас происходят каждый день. Вчера я писала одно, а сегодня уже другое. Сегодня я уже могу говорить об абсолютной бесполезности вакцинации и этого проекта закона. Ученые сказали, что вирус уже мутировал, сейчас в Америке уже другой штамм коронавируса, на который вакцины нет и в скором времени не будет. Так что шевелите извидинами быстрее, если хотите выжить и не отрицайте очевидных вещей.
показати весь коментар
25.09.2020 18:26 Відповісти
Ваши учёные - не астрономы, а астрологи. Вашим духовным миром завладели духовные отцы деструктивных движений. Они преследуют вовсе не гуманные, а меркантильные цели. Они манипулируют Вами не хуже фармацевтов, которые, конечно, хотят продать больше своих вакцин, что само по себе ещё не говорит о том, что они хотят Вас погубить. Логично предположить, что если они хотят погубить человечество, то кому же тогда они будут продавать вакцины? Откуда эта бредовая убеждённость, что именно Билл Гейтс, известный гуманист, мечтает о сокращении численности населения Земли? То, что он высказывался о недостатке ресурсов, совсем не говорит о его кровожадности.
Легко увидеть, что Вы - человек не наблюдательный, что подтверждает мысль о некритичности Вашего мышления. А между тем легко понять из моего рассказа о RFID, что я не только общаюсь с учёными, но и непосредственно участвую в разработках.
Оказалось, что Вы ещё и сурвивор - пытающаяся выжить. Я не удивлюсь, узнав, что Вы роете бункер. Если Вы закроетесь в этом бункере, я только буду этому рад, чтобы больше Вас не слышать.
показати весь коментар
25.09.2020 19:40 Відповісти
Ты нормальный? Чего несешь? Моим миром я сама владею и сама решаю какой информации принимать и доверять, а какой нет. На то и ум человеку дается. А вы вообще ку-ку.
показати весь коментар
25.09.2020 20:05 Відповісти
Тебе ум не даден. Сходи к духовному отцу на процедуру.
показати весь коментар
25.09.2020 20:42 Відповісти
чипізація є в російській вакцині але через недосконалість технології її вводять великим шприцем для тварин або розбивають на кілька уколів
показати весь коментар
01.03.2021 14:42 Відповісти
А почему только QR? К штрих-коду тоже. И к ИНН. А жидкий чип будет вживлятся в ДНК и потом передаваться детям! А мировая закулиса будет всё это юзать через СтарЛинк Илона Маска напрямую Биллом Гейтсом. Я отойду, рептилоиды какие-то в двери звонят...
показати весь коментар
24.09.2020 21:04 Відповісти
Мне непонятна ваша ирония в этой теме - это ирония овцы, идущей на заклание. В Раду внесен законопроект без автора, номер 4142, где сказано, что украинцев будут вакцинировать тотально и насильно и без вакцины-чипа они не смогут жить, не смогут ни покупать, ни продавать, ни лечиться, ни получать зарплату в виртуальных деньгах. Или вы и после принятия этого закона будете посмеиваться? Ну-ну, смеяться до гроба можно, но глупо. Учитывая что вакцина - чип будет содержать вещества, вызывающие рак. Может вы думаете, что те кто будет вакциной убивать людей отделается и его не коснется эта вакцина? После того как они совершат свое черное дело, они так же будут уничтожены.
показати весь коментар
25.09.2020 12:05 Відповісти
Без чипизації в рай не впустять!
показати весь коментар
25.09.2020 06:23 Відповісти
а кто в зеленой зоне? одни квир-люди?
показати весь коментар
24.09.2020 18:53 Відповісти
і знову тільки карта хворих, КОЛИ Я ВЖЕ ПОБАЧУ КАРТУ ТЕСТОВАНИХ????? Де можна подивитись скільки людей пройшло тест в кожному районі?? Як можна повірити, що в аж в двох цілих областях (Кіровоградській і Херсонській) НУЛЬ ХВОРИХ? Згадується "анекдот" про те, що неважливо як голосували, а важливо, як рахували... Скільки проведено тестів в Херсонській області і скільки в Тернопільській?
показати весь коментар
24.09.2020 19:10 Відповісти
С какого перепоя Киев в желтую попал?
Да и вообще, "красные зоны" почти исчезли.
Заболевших меньше стало? Нет.
Коек больше? Нет.
Просто "порешали", что 200+ больных в день - совсем "не страшно".
показати весь коментар
24.09.2020 19:34 Відповісти
Очень странно видеть пожелтевшую после оранжевого карту в то время, когда эти же эпидемиологи говорят о нарастании количества заболевших и даже второй волне вируса. Вертят данными как цыган солнцем.
показати весь коментар
24.09.2020 19:46 Відповісти
що за експерименти із Тернопільщиною.в основному сільське населення...ви там з дуба впали чи що...
показати весь коментар
24.09.2020 20:12 Відповісти
просто денег не хватило забашлять зеленожопым, хотя бы на оранжевую зону
показати весь коментар
24.09.2020 20:57 Відповісти
А треба було правильно голосувати!
показати весь коментар
24.09.2020 22:46 Відповісти
А ви знаєте за кого я голосував?
показати весь коментар
24.09.2020 23:07 Відповісти
Знаю. Три області мали особливу точку зору. От їх і перевиховують.
показати весь коментар
25.09.2020 09:05 Відповісти
Я не область...і ніякої точки зору у "електорату" при охлократії не може бути...є просто жертви пропаганди,які між собою сваряться...
показати весь коментар
25.09.2020 20:26 Відповісти
Киев в "ЖЕЛТОЙ" зоне... ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ ГОСПОДИ !!!
показати весь коментар
24.09.2020 20:38 Відповісти
Как же вас, кацапню, из-за этого штырит
показати весь коментар
24.09.2020 21:05 Відповісти
Так ты Гарри не верующий.... Ну а если серьезно, как может при постоянно ухудшающей ситуацией по количеству заболеваний, смертности, наличие коек, бегущих мед работников.. вчера еще целые области были "красными" или "оранжевыми" а сейчас" желто- зелеными.".. И рад бы поверить в чудо , да ни как не получается. К глубочайшему сожалению и это честно, кто бы не хотел что бы эта беда минула Украину. ( в отличии от тебя). А вам как только с вашим мнением не согласны то значит " кацапы".. Беда Украины и наша в том что как говорится " не нужно иметь врагов имея таких друзяков как ты," Наверное ждешь персональную посылку с "раше вакциной" по блату.
показати весь коментар
24.09.2020 21:17 Відповісти
 
 