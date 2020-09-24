З 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, Київ перейшов у "жовту" зону, Тернопіль - у "червоній" зоні, - Немчінов. КАРТА
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло до жовтої зони!", - написав чиновник.
До червоної зони будуть віднесені міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.
До "помаранчевої" зони віднесено:
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;
- місто Вугледар Донецької області;
- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;
- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;
- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;
- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;
- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
