З 28 вересня встановлюється нове епідемічне зонування, Київ перейшов у "жовту" зону, Тернопіль - у "червоній" зоні, - Немчінов. КАРТА

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 28 вересня.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 28 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ перейшло до жовтої зони!", - написав чиновник.

До червоної зони будуть віднесені міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

До "помаранчевої" зони віднесено:

- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

- місто Вугледар Донецької області;

- місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

- місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- місто Обухів, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Дубно та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

- міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський, Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Канів та Сміла, Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новдністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.