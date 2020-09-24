УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10657 відвідувачів онлайн
Новини
5 528 18

Вдова нардепа Давиденка просить допомоги у Зеленського й Авакова: її не допускають до виборів на 208 окрузі

Вдова нардепа Давиденка просить допомоги у Зеленського й Авакова: її не допускають до виборів на 208 окрузі

Людмила Давиденко, вдова загиблого народного депутата Валерія Давиденка, заявила, що Центральна виборча комісія (ЦВК) з надуманих причин відмовила їй у реєстрації для участі в довиборах у Верховну Раду України у виборчому окрузі №208 в Чернігівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило інтернет-видання Апостроф.

У зв'язку з цим Давиденко вирішила звернутися до президента України Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової, міністра МВС Арсена Авакова і глави ДБР Олексія Сухачова з проханням вплинути на ситуацію. Вона впевнена, що проти неї існує кулуарна змова з боку опонентів.

"Мені відмовили в реєстрації кандидатом в народні депутати в 208-му виборчому окрузі, посилаючись на відсутність документів, хоча всі необхідні документи для реєстрації мною були надані в ЦВК. Я вважаю це утиском моїх прав як громадянки України. Загинув мій чоловік. Мені не пропонують ніякої інформації розслідування справи. Відібрали бізнес нашої сім'ї відразу після вбивства мого чоловіка. А тепер не дають мені можливості зареєструватися кандидатом в народні депутати в окрузі, де я народилася і де був двічі обраний Валерій Давиденко. Фактично мене позбавили можливості брати участь у виборах і бути обраною", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція розглядає кілька версій за фактом загибелі нардепа Давиденка: вбивство, самогубство і доведення до самогубства

За словами вдови нардепа, керівництво країни має захистити інтереси людей, які живуть на території шести районів цього округу і які висловили бажання підтримати її кандидатуру.

При цьому вона додала, що їй відмовляють в реєстрації з подачі політичних опонентів, а також через технічну помилку працівників Міграційної служби України. 

Читайте також: Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"

Автор: 

вибори (6737) Давиденко Валерій (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це в тої Венедиктової, якій не вистачає грошей щоб утримувати власний будинок чи квартиру, тому вона живе в президентських апартаментах за рахунок платників податків.
показати весь коментар
24.09.2020 18:54 Відповісти
+3
А ты думала еще и его место занять
показати весь коментар
24.09.2020 18:56 Відповісти
+3
Так обирали Бляху-муху коли Луцик сидів на нарах.
показати весь коментар
24.09.2020 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це в тої Венедиктової, якій не вистачає грошей щоб утримувати власний будинок чи квартиру, тому вона живе в президентських апартаментах за рахунок платників податків.
показати весь коментар
24.09.2020 18:54 Відповісти
А ты думала еще и его место занять
показати весь коментар
24.09.2020 18:56 Відповісти
В общем,бизнес отобрали и "заработать " на новый не пускают
показати весь коментар
24.09.2020 18:57 Відповісти
Правильно.Не время горевать.Надо немедленно занять место безвременно ушедшего мужа возле кормушки.А то как же она харчеваться то будет?
показати весь коментар
24.09.2020 18:58 Відповісти
Муженек в своей приемной из жизни ушел.Сгорел на работе.
Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе - Цензор.НЕТ 3071
показати весь коментар
24.09.2020 18:59 Відповісти
Так обирали Бляху-муху коли Луцик сидів на нарах.
показати весь коментар
24.09.2020 19:00 Відповісти
Это как жены декабристов-за мужьями хоть в Сибирь,хоть в депутатское кресло.Но лучше в кресло.
показати весь коментар
24.09.2020 19:07 Відповісти
это правильно...квоты жёнам и любовницам всех полов нардепов!!!
детишек вылупков народных,часом,не обидел?
показати весь коментар
24.09.2020 19:13 Відповісти
Вдова нардепа Давиденка просить допомоги у Зеленського й Авакова: її не допускають до виборів на 208 окрузі - Цензор.НЕТ 4501
показати весь коментар
24.09.2020 21:04 Відповісти
Жена или любовница? Проясните знающие...
показати весь коментар
24.09.2020 21:08 Відповісти
муженек в сральнике застрелился, а эта хочет в унитазе утопиться? к корыту, к корыту
показати весь коментар
24.09.2020 21:13 Відповісти
сиди дура дома,а то так же в унитазе закончишь
показати весь коментар
24.09.2020 21:14 Відповісти
Ну наверное супруге покойного нардепа надо как то легализовать часть из 200 млн, тех китайских денег за поставки пшеницы, выведенных в оффшоры в далёкие времена Януковича.
показати весь коментар
24.09.2020 21:39 Відповісти
Похоже все места у карыта проданы уже ...
показати весь коментар
25.09.2020 08:44 Відповісти
Не панятна. Шо комиссия сказала, с какой формулировкуй отказали в регистрации,что там у нее есть, было, а то она как школьница, типа, я все сделала правильно, а мне оценку поставили не правильно
показати весь коментар
25.09.2020 09:11 Відповісти
 
 