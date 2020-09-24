Вдова нардепа Давиденка просить допомоги у Зеленського й Авакова: її не допускають до виборів на 208 окрузі

Людмила Давиденко, вдова загиблого народного депутата Валерія Давиденка, заявила, що Центральна виборча комісія (ЦВК) з надуманих причин відмовила їй у реєстрації для участі в довиборах у Верховну Раду України у виборчому окрузі №208 в Чернігівській області.

У зв'язку з цим Давиденко вирішила звернутися до президента України Володимира Зеленського, генпрокурора Ірини Венедіктової, міністра МВС Арсена Авакова і глави ДБР Олексія Сухачова з проханням вплинути на ситуацію. Вона впевнена, що проти неї існує кулуарна змова з боку опонентів.

"Мені відмовили в реєстрації кандидатом в народні депутати в 208-му виборчому окрузі, посилаючись на відсутність документів, хоча всі необхідні документи для реєстрації мною були надані в ЦВК. Я вважаю це утиском моїх прав як громадянки України. Загинув мій чоловік. Мені не пропонують ніякої інформації розслідування справи. Відібрали бізнес нашої сім'ї відразу після вбивства мого чоловіка. А тепер не дають мені можливості зареєструватися кандидатом в народні депутати в окрузі, де я народилася і де був двічі обраний Валерій Давиденко. Фактично мене позбавили можливості брати участь у виборах і бути обраною", - зазначила вона.

За словами вдови нардепа, керівництво країни має захистити інтереси людей, які живуть на території шести районів цього округу і які висловили бажання підтримати її кандидатуру.

При цьому вона додала, що їй відмовляють в реєстрації з подачі політичних опонентів, а також через технічну помилку працівників Міграційної служби України.

