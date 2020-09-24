УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 271 20

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада. ФОТОрепортаж

У місті Щастя, що на Луганщині, триває будівництво додаткового пункту пропуску через лінію розмежування. Рішення про будівництво нового КПВВ було прийнято під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 01

Будівництво додаткового пункту пропуску здійснюється у два етапи. Спочатку облаштовується пішохідне сполучення, потім - автомобільне. До будівництва КПВВ залучено особовий склад Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей, робітників Попаснянського районного водоканалу і регіональної служби автомобільних доріг.

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 02
На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 03

Зараз триває будівництво дорожньої мережі та ремонт моста через річку Сіверський Донець, вже розчищено і майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведену ділянку доставлено і встановлено три мобільні житлові модулі.

Варто зауважити, що допомогу в спорудженні КПВВ запропонували і різні міжнародні гуманітарні організації. За їхньої підтримки, на новому пункті пропуску будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 04

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 05

Відкриття нового КПВВ "Щастя" заплановано на 10 листопада 2020 р. Очікувана пропускна здатність нового пункту в'їзду-виїзду - 10-15 тисяч осіб і 3-5 тисяч транспортних засобів на добу.

На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада 06

На сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил щодня функціонує КПВВ "Станиця Луганська", двічі на тиждень - КПВВ "Новотроїцьке". Інші пункти пропуску, а це "Золоте", "Мар'їнка", "Гнутове" і "Майорське", не функціонують з вини російсько-окупаційних військ.

Читайте також: Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Автор: 

пункт пропуску (816) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330) Луганська область (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Строят, значит освобождать зеленые не будут? А может надо как раньше, каждый день, маленькими шагами освобождать Украину, шинкуя вату?
показати весь коментар
24.09.2020 19:27 Відповісти
+4
а Зеля не подумал - почему оккупанты не хотят пропускать через Золотое, но готовы через Счастье?
не, не доходит?
хорошо хоть в этом месте мост через С Донец контролируем мы, а не сепары..
показати весь коментар
24.09.2020 20:02 Відповісти
+4
Від них глухою стіною городитися потрібно
показати весь коментар
24.09.2020 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Строят, значит освобождать зеленые не будут? А может надо как раньше, каждый день, маленькими шагами освобождать Украину, шинкуя вату?
показати весь коментар
24.09.2020 19:27 Відповісти
Миф для наивных ничего особо эта тактика кроме потерь не дала
показати весь коментар
24.09.2020 19:51 Відповісти
Рашкин коллаборант вякнул...
показати весь коментар
24.09.2020 19:58 Відповісти
За то эта тактика дает...Штепа баллотируется в меры Славянска!
показати весь коментар
24.09.2020 20:27 Відповісти
Ты устал от войны нюхая гавно по ночным клубам? Воин не боится погибнуть в бою, он боится быть растрелянным в спину зебилами.
показати весь коментар
24.09.2020 21:32 Відповісти
дурят...ашан з рукавычкою в одном стакане будують...
показати весь коментар
24.09.2020 19:38 Відповісти
Кабак, Агенство эскорта , Сауна ,такси 24........
показати весь коментар
24.09.2020 19:54 Відповісти
а Зеля не подумал - почему оккупанты не хотят пропускать через Золотое, но готовы через Счастье?
не, не доходит?
хорошо хоть в этом месте мост через С Донец контролируем мы, а не сепары..
показати весь коментар
24.09.2020 20:02 Відповісти
мост такая штука, его в любой момент отбить можно. Если будет КВПП, то его разминируют, а там новый асфальт до Северодонецка. ! час и он в молодой республике. Лес от Муратово до Северодонецка, от линии фронта до дороги не просто так сожгли. Если там можно было стоять не замеченным нескольким бригадам, то сейчас всё как на ладони. Мне вообще кажется, что пожары под Северодонецком дело рук зебобиков по договарняку с сепарами. Уж очень странно лес горел и потом кто-то поджигал отсавшиеся островки леса..
показати весь коментар
24.09.2020 20:11 Відповісти
Так сепар резніков збирається здати росіянам "Фасад" разом з половиною мосту через Сіверський Донець. Орки його тепер будуть контролювати.
показати весь коментар
27.10.2020 01:03 Відповісти
КВПП зебобики с сепарами запланировали открыть в Счастье еще осенью прошлого года. Администрация Счастья приперлась на мост и требовала его покинуть, а так же разблокировать автовокзал (300 метров от моста), убрать плиты с дороги и т.д. Самое интересное то, что сепары так же осенью 2019 года начали приводить в рабочее состояние участок дороги Металлист - Счастье, срезать выросшие кусты, ремонтировать асфальт.
показати весь коментар
24.09.2020 20:03 Відповісти
Не влазять сепари в одне КП, так відкрийте фронт. Нехай лізуть де їм зручно. Вони ж мають українські паспорти. Мені тільки цікавить,коли я, як корінний житель Донбасу, змогу пройтись по славетному українському місту Луганськ?
показати весь коментар
24.09.2020 20:26 Відповісти
Від них глухою стіною городитися потрібно
показати весь коментар
24.09.2020 20:30 Відповісти
Вместо того,чтоб укреплять линию обороны, херней занимается ЗеКоманданте.
показати весь коментар
24.09.2020 20:33 Відповісти
Ппц. Це так потихеньку проводять демаркацію кордону? Взагалі кпвв повинен бути один- нема чого шастати через лінію фронту.
показати весь коментар
24.09.2020 20:42 Відповісти
"На Луганщине строят новый КПВВ через линию разграничения, открытие запланировано на 10 ноября." - для кого Зеленский за наш счёт строит? - https://censor.net/news/3137978/kollaboratsionisty_boeviki_i_pojilye_lyudi_tuka_rasskazal_kto_ostalsya_jit_v_ordlo/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70895995
показати весь коментар
24.09.2020 21:25 Відповісти
ну да шоб вся ватная шваль и биомуссор сюда лезло за колбасой и пенсий ..и штепу в меры--вы полоумные..
показати весь коментар
24.09.2020 21:34 Відповісти
зеДебилы а почему не 7 ноября? как то не скрепно!!!
показати весь коментар
24.09.2020 22:01 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
25.09.2020 01:03 Відповісти
 
 