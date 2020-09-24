На Луганщині будують новий КПВВ через лінію розмежування, відкриття заплановано на 10 листопада. ФОТОрепортаж

У місті Щастя, що на Луганщині, триває будівництво додаткового пункту пропуску через лінію розмежування. Рішення про будівництво нового КПВВ було прийнято під час зустрічі Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Будівництво додаткового пункту пропуску здійснюється у два етапи. Спочатку облаштовується пішохідне сполучення, потім - автомобільне. До будівництва КПВВ залучено особовий склад Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей, робітників Попаснянського районного водоканалу і регіональної служби автомобільних доріг.





Зараз триває будівництво дорожньої мережі та ремонт моста через річку Сіверський Донець, вже розчищено і майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведену ділянку доставлено і встановлено три мобільні житлові модулі.

Варто зауважити, що допомогу в спорудженні КПВВ запропонували і різні міжнародні гуманітарні організації. За їхньої підтримки, на новому пункті пропуску будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

Відкриття нового КПВВ "Щастя" заплановано на 10 листопада 2020 р. Очікувана пропускна здатність нового пункту в'їзду-виїзду - 10-15 тисяч осіб і 3-5 тисяч транспортних засобів на добу.

На сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил щодня функціонує КПВВ "Станиця Луганська", двічі на тиждень - КПВВ "Новотроїцьке". Інші пункти пропуску, а це "Золоте", "Мар'їнка", "Гнутове" і "Майорське", не функціонують з вини російсько-окупаційних військ.

