Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський
Члени комітету майже одноголосно постановили направити питання про створення тимчасової слідчої комісії з історії з "вагнерівцями" на розгляд парламенту.
Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від "ЄС" Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.
"Розгляд питання був досить швидким і включав у себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності в додатковому розслідуванні згаданих подій, так і обговорення суто "технічних" питань щодо процедури роботи ТСК і механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на поширення зазначеної інформації", - написав він.
"Додаткового драйву роботі комітету додавала публічна акція, яка проходила весь час засідання під стінами будівлі комітетів ВРУ, організована патріотами і небайдужими громадянами. Потужне скандування ними абревіатури "ТСК" легко злітало на висоту 12 поверху і дуже нервувало окремих представників правлячої монобільшості", - зазначив Забродський.
За його словами, висновок комітету був "безапеляційним": він постановив направити питання створення ТСК на розгляд парламенту.
"Це лише черговий крок регламентського процесу, і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде, ймовірно, найближчим часом обговорено на регламентному комітеті. Але всіх патріотів, людей із принциповою громадянською позицією і просто небайдужих співвітчизників можна привітати з цією маленькою, але все ж перемогою!" - підсумував Забродський.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто ж победит?
Вимушений вас розчарувати, там лише хапальні рефлекси, про глузд мова взагалі не йде.(
https://www.obozrevatel.com/crime/vagnerovtsyi-belarus-sbu-podtverdila-prichastnost-k-operatsii.htm?utm_source=wpush
від 29 серпня 2019 року № 19-IX
ДО ПРЕДМЕТІВ ВІДАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБОРОНИ ТА РОЗВІДКИ ВІДНЕСЕНІ:
національна безпека України;
організація та діяльність органів служби безпеки, розвідки і контррозвідки, захист державної таємниці;
----------------------------------------------
боротьба з тероризмом;
здійснення цивільного, у тому числі парламентського, контролю над Воєнною організацією держави;https://censor.net/ru/user/465126, як можна здійснювати контроль без можливості проведення розслідування? Ьільше того, це їх обов'язок. Верховна Рада вже надала широкі повноваження Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Не йдеться ні про які широкі слідчі комісії, тим більше, що по питанням національної безпеки у слідчу комісію не можуть входити люди, що не мають допуску до державної таємниці. Так що не треба розмахувати Конституцією.
Конституція України
Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
https://censor.net/ru/comments/locate/3221104/019214b8-066b-72e8-9af7-d7b4d264690e
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/400-IX#Text
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Мнения / Общество 24-сен, 17:289 1 436 0
Президенты - вообще удовольствие не из дешёвых. Во всех странах. Это хороший кусок денег из бюджета на их содержание. Наши президенты никогда не пасли задних в мировом сообществе и тоже нормально так нам стоили.
Но наиболее дорогим в нашей истории оказался самый народный преЗедент, который обещал всё отдать и ездить на работу на велике.
Я не говорю сейчас про экономику, которую этот идиот и его команда уронили на дно. И про все остальные его траблы не вспоминаю. Просто цифры из проекта бюджета на следующий год. Сухие цифры. Ничего более. И они показывают, что Зеленский и его офис обходятся стране дороже всех предшественников за всю историю Украины.
Вот вам факты:
Расходы на деятельность преЗедента выросли по сравнению с расходами прошлого года (а они уже были достаточно высокими) на 357 миллионов гривен и составят 1 миллиард 269 миллионов гривен.
Вава, ты стал золотым ребёнком. Как шутили когда-то про Черновецкого: "Да куда уж скромнее, у меня ведь Майбах"… © В общем, от чего от чего, а от скромности Владимир Зеленский точно не умрёт.
Расходы на ДУСю (Державне управління справами) выросли почти на 800 миллионов гривен. Сейчас это будет 2,8 миллиарда гривен.
Такого не было даже при Януковиче. А всё почему? Правильно. Дом-то свой Владимир продал. Обналичил, можно сказать. И соседям нынче живётся спокойнее.
Жить самому Владимиру теперь негде. Потому он очень вынужденно переехал на госдачу. А её ремонтировать нужно, мебель обновить. Не может же семья величайшего лидера современности жить в убожестве.
Хорошо, хоть детям дачи эти не успел передать. Теперь уже и не передаст, откуда у детей столько денег на ремонты, га?
И это при том, что вся Зе-команда - далеко не бедные люди. У них недвижимости хватает, даже по декларациям. А если учесть, что в декларациях у них указано далеко не всё, то с госдачами прям ой.
И вот так, по иронии судьбы, народный преЗедент Голобородько внезапно стал самым дорогим президентом в истории.
Из каких же закромов достанут деньги для таких нехилых расходов на преЗедента?
А вот же:
Забрали денег у Минобороны.
Ну а шо? Мы ж за мир или где? Даже не оставили, как было. Ну ладно, не поднималась бы зарплата у военнослужащих… Нет. Забрали. 128 миллионов в минус. Перетопчутся.
Урезали субсидии.
В бюджет заложили почти вдвое меньше, чем в было в этом году. А цены растут и будут расти. Тяжко придётся этой зимой многим избирателям, ой, как тяжко.
А тем временем в парламенте дорогой в самом широком смысле этого слова преЗедент и его команда составляют коалицию с бывшими регионалами, которые нынче ОПЗЖ. Коалиция не явная, но очень фактическая. Потому что совместное голосование за членов конкурсной комиссии САП - это она и есть.
ОПЗЖ - совсем не дураки. И очень не бедная партия за российские деньги. Пользуясь, мягко говоря, слабоумием правящей группы людей, они проталкивают всё, что может способствовать состоявшемуся реваншу, всё, что понравится россии, и что вызовет недовольство западных партнёров. Ничего личного - просто работа у ОПЗЖ такая.
Ну и про СМИ не забываем. Чьи они и за чьи деньги рассказывают нам "новости".
Хотя после дела "вагнеровцев" и сама власть у нас перешла в список пророссийских. И что с этим делать демократическими методами - вообще не понятно.
рашистськi агенти та запроданцi дЄрьмак та шмаркля,з манатками на вихід!