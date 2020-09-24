Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав створення ТСК щодо "вагнерівців", - Забродський

Члени комітету майже одноголосно постановили направити питання про створення тимчасової слідчої комісії з історії з "вагнерівцями" на розгляд парламенту.

Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат від "ЄС" Михайло Забродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Розгляд питання був досить швидким і включав у себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності в додатковому розслідуванні згаданих подій, так і обговорення суто "технічних" питань щодо процедури роботи ТСК і механізму оприлюднення результатів з урахуванням обмежень на поширення зазначеної інформації", - написав він.

"Додаткового драйву роботі комітету додавала публічна акція, яка проходила весь час засідання під стінами будівлі комітетів ВРУ, організована патріотами і небайдужими громадянами. Потужне скандування ними абревіатури "ТСК" легко злітало на висоту 12 поверху і дуже нервувало окремих представників правлячої монобільшості", - зазначив Забродський.

За його словами, висновок комітету був "безапеляційним": він постановив направити питання створення ТСК на розгляд парламенту.

"Це лише черговий крок регламентського процесу, і подальший розгляд і включення цього питання до порядку денного буде, ймовірно, найближчим часом обговорено на регламентному комітеті. Але всіх патріотів, людей із принциповою громадянською позицією і просто небайдужих співвітчизників можна привітати з цією маленькою, але все ж перемогою!" - підсумував Забродський.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.