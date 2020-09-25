УКР
Новини
Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ

Президент Володимир Зеленський одноосібно ухвалює рішення в країні і тому несе особисту відповідальність перед іноземними інвесторами у відновлювану енергетику (ВДЕ) за проблеми, які пов'язані з кризою неплатежів за вироблену зелену електроенергію.

Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" (УАВЕ) Ігор Тинний.

"У нас зараз мегасконцентрована влада. Особисту відповідальність однозначно несе Президент Зеленський, всі рішення ухвалювалися в його кабінеті. Це ж від нього залежить, кого він слухає як радників, кого не слухає", - сказав Тинний.

Він також зазначив, що інвестори понад рік намагалися потрапити на прийом до Президента Зеленського, але десятки листів із проханням про зустріч були ним проігноровані. Тому в переговорному процесі з інвесторами у ВДЕ брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на чию позицію великий вплив мали Андрій Герус, Юлія Ковалів і Валерій Тарасюк. У кінцевому підсумку всі вони вплинули на рішення Президента щодо "зелених".

За словами Тинного, інвестори ВДЕ пішли на поступки і погодилися на зниження зелених тарифів, проте держава зі свого боку не виконує зобов'язання щодо погашення боргів та забезпечення поточних виплат за зелену електроенергію.

Він наголосив, що іноземні інвестори готують позови до міжнародних арбітражів і вони впевнені у своїй перемозі, оскільки ймовірність задоволення позову дуже висока.

"Іноземні компанії майже всі готують позови, тому що вони можуть судитися в Парижі, Вашингтоні чи Стокгольмі", - додав співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% у2021 році.

Своєю чергою меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи із серпня цього року.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

+13
Зеленский и ответственность - разные полюса....
25.09.2020 09:16 Відповісти
+10
Самі насрали собі в штани і тепер нехай не скиглять.
25.09.2020 09:26 Відповісти
+9
Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ - Цензор.НЕТ 6963
25.09.2020 09:19 Відповісти
Зеленский и ответственность - разные полюса....
25.09.2020 09:16 Відповісти
Всеодно відповідальність наступить. Пройде ще максимум три роки і щурі почнуть бігти, а відповідати прийдеться йому. І самі він,як хтось уже писав, буде першим президентом який реально сяде за прості злочини.
25.09.2020 09:38 Відповісти
- Володимир Олександрович! Скажіть, будь ласка, а чому ви не виконуєте свої передвиборні обіцянки?...
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
25.09.2020 09:41 Відповісти
Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ - Цензор.НЕТ 3518
25.09.2020 10:17 Відповісти
Зелеными могут быть только соратники ЗЕ, а зеленая энергетика враг его спонсоров (Ахмет, КОлом и т.д.) поэтому ее будут щемить.
25.09.2020 09:17 Відповісти
??
25.09.2020 09:20 Відповісти
Что ты несешь Именно *зеленая енергетика* и есть кормушка для твоего Ахметки.
25.09.2020 09:56 Відповісти
С нарика ,как с гуся вода !
25.09.2020 09:18 Відповісти
Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ - Цензор.НЕТ 6963
25.09.2020 09:19 Відповісти
а кому нужна ваша зеленая генерация по 5 грн?
25.09.2020 09:20 Відповісти
Ниже Стрелок отписался, прочитай. Просто сейчас зебилы остановили АЭС, которые своей дешевой энергией компенсировали дорогую "зеленую"
25.09.2020 09:58 Відповісти
не тогда эл.энергия АЄС была дорогой по 56 коп за киловат
а вот Зе ее сделал дешевой, обязал продавать ее по 1 копейке

" 5 августа 2020 Кабмин внес изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии (ПСО)"
Теперь будет так, что Энергоатом продолжит поставлять дешевую электроэнергию для всех украинских семей, то есть 50% электроэнергии, производимой Энергоатомом, будет поставляться для нужд населения по установленной цене 1 копейка за киловатт. Это, чтобы максимально снизить цену и себестоимость или конечную цену поставки электроэнергии",
25.09.2020 10:14 Відповісти
Читал вчера с ним большое интервью на УП. Тот ещё скалдырник, который помимо всего связан с Фирташем, которого обеляет неуклюжестями а-ля "Фирташ хоть что-то строил".
25.09.2020 09:20 Відповісти
Ну раз личную ответственность, то Тынного уволить.
25.09.2020 09:23 Відповісти
У нас сейчас мега сконцентрированная власть. Личную ответственность однозначно несет Президент Зеленский, все решения принимались в его кабинете.

Ні! У нас всі президенти!
25.09.2020 09:23 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-energo-blokada/30853927.html Російська влада Криму назвала енергетичну блокаду півострова «спецоперацією Порошенка»

Зеленский несет личную ответственность перед инвесторами за проблемы в зеленой энергетике, - соучредитель УАВЭ - Цензор.НЕТ 7018
25.09.2020 09:24 Відповісти
Самі насрали собі в штани і тепер нехай не скиглять.
25.09.2020 09:26 Відповісти
Нехай сечу п'ють
показати весь коментар
Опять про воду в Крым.... подробненько.
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
25.09.2020 09:45 Відповісти
Янелох перекладає вілповідальність на інших, а коли якийсь позитив, то привласнює собі.
25.09.2020 09:24 Відповісти
Только что в новостях по ICTV
трасса Днепр-Николаев
"построена" год назад
колея 20 см. "великие будивники" мля....
25.09.2020 09:29 Відповісти
Не понимаю ваще смысла в зеленой энергетике. В Запорожье и Кривом Рагу как была жопа с экологией так и будет, даже если перевести всю энергетику тупо на зеленую. Я б ваще отменил бы нахер зеленый тариф. Все должны жить по единым правилам!!!
25.09.2020 09:29 Відповісти
"зеленый тариф" это цена по которой ГОСУДАРСТВО покупает у владельцев солнечных и ветровых электростанций излишки электроэнергии. Просто при порохе работали дешевые АЭС при "смешивании" с электроэнергией от которых выходил нормальный вменяемый тариф. а теперь АЭС остановили и "смешивать" уже не с чем... докерувались зеленые бараны
25.09.2020 09:32 Відповісти
Как по мне зеленая энергетика это не забота о планете, это все полная чушь, ибо кацапы с кетайозами ее все равно засрут. Тут вопрос в бабле кароче, Ринат Бандитыч подтвердит
25.09.2020 09:38 Відповісти
Шо-то всё верх-ногами.
Атомные станции потому и остановили, что летом некуда девать "зеленую". А оплатить ее обязаны в любом случае.
И да. Эту кабалу для всего украинского народа в угоду ахмету подписали именно при порохе.
25.09.2020 09:56 Відповісти
ну надо тебе. "некуда девать". а раньше было куда девать?
кабала говоришь? только почему то раньше это небыло кабалой. почему?
25.09.2020 10:00 Відповісти
Это было кабалой с момента подписания. Просто именно сейчас достроились основные мощности. После этого возникла проблемы:
1. Эта "зеленая энергия" тупо не нужна без маневровых мощностей. То есть рядом с "зеленой" электростанцией нужно строить такую же по мощности тепловую, которая будет замещать когда солнце не светит. Атомные станции для этого непригодны. Они работают в постоянном режиме.
2. Выросшие сверх меры "зеленые" мощности требуют таких же вливаний из бюджета согласно тому самому кабальному договору.
25.09.2020 10:08 Відповісти
бред сивой кобылы в безлунную ночь
25.09.2020 10:16 Відповісти
25.09.2020 10:18 Відповісти
Та невже... Набагато економічно обгрунтованим є зупинка теплової генерації замість атомної. А чому зробили навпаки, спитай у Зеленого.
25.09.2020 10:04 Відповісти
Ответ в п.1 выше
25.09.2020 10:09 Відповісти
Ти взагалі зрозумів що написав??? То ти пишеш що зелену енергію немає куди дівати. Потім ти пишеш що поруч з зеленой станцією треба будувати таку саму по потужності проте теплову яка буде її компенсувати. Де логіка? Доречи, якщо сонце вночі не світить, то вітер дує. І хто тобі сказав що атомні станції працюють у постійному режимі??? Кожен енергоблок має можливість регулювати потужність.
25.09.2020 10:18 Відповісти
Ладно. Тогда объясню на пальцах типа для совсем маленьких.
Бывает такое, что солнце не светит или светит недостаточно! Особенно зимой/весной/осенью.
Сильный ветер в Украине явление тоже довольно редкое!
Электричество нужно всегда, а не только в ясный солнечный день.
Для этого нужно построить тепловую станцию такой же мощности и запускать ее, когда проблемы с солнцем. Это порядка 70% времени.
У ахмета полно тепловых станций. На выходе такая же электроенергия. Но у него появляется возможность впарить ее под видом "зеленой" в 5 раз дороже.
25.09.2020 10:36 Відповісти
Те що ахметка мутить з цим відомо. Але поясни мені, зовсім як маленькому. Якщо Україна може обійтися без зеленої енергії (і це чиста правда), то навіщо будувати нові ТЕС для її компенсації???
25.09.2020 10:51 Відповісти
"Зелена" розбалансовує систему. Вдень енергії багато. Щоб збалансувати - вимкнули атомні блоки. Коли сонця немає треба швидко щось увімкнути, щоб була енергія. З атомними це не вийде. Там довга процедура. Тобто на потужність вимкнених атомних треба добудувати теплових, або інших маневрових потужностей.
Тобто в тих країнах де основа на атомних станціях в "зеленій" сенсу менше нуля. Особливо якщо вони в середніх і вище широтах. (Франція, Україна, Японія)
25.09.2020 11:32 Відповісти
Кумедна логіка. Я розумію що зелені довбні все роблять через сраку, але це вже занадто. А не простіше було атомні не чіпати, а вдень вимикати існуючи ТЕС, Котрі й вмикати коли треба компенсувати відсутність зеленої енергії? А не будувати нікому не потрібні нові ТЕС.
25.09.2020 11:43 Відповісти
В країні дурнів все за межами логіки.
Теплові і зелені в одного власника. Теплові завжди завантажені на повну.
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки. Ніхто їх вимикати не буде.
25.09.2020 12:26 Відповісти
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки.



От з цього й треба було починати! І саме заради цього Блазень і повимикав АЕС на користь ахметки.
25.09.2020 12:53 Відповісти
Вообще-то эту тему подписали еще при януковоще.
25.09.2020 10:13 Відповісти
Афёра с "зеленым тарифом" началась где-то в 2013. Тогда этим занимались клюев с ахметом. Но основные договора и контракты заключались позже
25.09.2020 10:22 Відповісти
Несуть відповідальність 73% дебілів, які дали йому абсолютну владу. Це всеодно, що дати дурню гвинтівну і багато набоїв і показати куди їх запихати і на що нажимати. Терпіть. Стріляє куди попало, когось поцілить, комусь повезе.
25.09.2020 09:35 Відповісти
Кодлан Коломойского разрушает Украину методично, дружно, энергично. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс. /Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго". /А пианист отвлекал внимание от диверсий Коломойского суетой вокруг зелёной энергетики.
25.09.2020 09:36 Відповісти
А що йому зроблять? Козу покажуть? С*ав він на інвесторів, його задача- здати Україну пуйлу.
25.09.2020 09:41 Відповісти
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Щонайменше пʼятнадцять народних депутатів із президентської фракції «Слуга народу» призначили в помічники батьків, братів, дружин і чоловіків. Деяких з них - із премією з держбюджету та підвищеними зарплатами. Хоча Володимир Зеленський, ще будучи кандидатом у президенти, обіцяв, що у владі «кумівства не буде».
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
25.09.2020 10:05 Відповісти
Если эти "инвесторы" планировали бесконечно доить украинцев своей нахрен не нужной зеленой энергетикой по неадекватным ценам - то они херовые инвесторы, раз впряглись в коррупционную схему, созданную под Ахметова с Клюевым.
25.09.2020 10:11 Відповісти
Зеленський несе не тільки якусь фігню, але й відповідальність
25.09.2020 10:12 Відповісти
Все должно быть РЫНОЧНЫМ никаких преференций быть ни у кого не должно - это залог здоровой экономики и минимум коррупции!
25.09.2020 10:17 Відповісти
Здесь Зеленский прав. У нас нет сейчас денег на модные штуки вроде "зелёной энергетики".
25.09.2020 10:31 Відповісти
а на шо у вас є гроші?
на напхання беніних кишень? сукисів?
25.09.2020 10:38 Відповісти
И тем не менее китаезы строят очередную электростанцию в районе Южного - Коблево(((
25.09.2020 11:43 Відповісти
энергетикой страны должны заниматься специалисты. и эта система должна быть сбалансирована. а не мразь донецкая ахметка, который с помощью продажных правящих мразей наклоняет всю страну. как по мне ахметка давно должен топтать зону, а не покупать замки в европе по 200 миллионов евро. вопрос- кто у нас премьер ? правильно, шмыгло, менеджер гниды ахметки. как вы думаете, на кого эта мразь ахметовская будет работать ? правильно на ахметку. делайте выводы, господа лохи . ахметка еще не все замки и виллы скупил
25.09.2020 13:40 Відповісти
 
 