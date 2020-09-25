Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ
Президент Володимир Зеленський одноосібно ухвалює рішення в країні і тому несе особисту відповідальність перед іноземними інвесторами у відновлювану енергетику (ВДЕ) за проблеми, які пов'язані з кризою неплатежів за вироблену зелену електроенергію.
Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" (УАВЕ) Ігор Тинний.
"У нас зараз мегасконцентрована влада. Особисту відповідальність однозначно несе Президент Зеленський, всі рішення ухвалювалися в його кабінеті. Це ж від нього залежить, кого він слухає як радників, кого не слухає", - сказав Тинний.
Він також зазначив, що інвестори понад рік намагалися потрапити на прийом до Президента Зеленського, але десятки листів із проханням про зустріч були ним проігноровані. Тому в переговорному процесі з інвесторами у ВДЕ брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на чию позицію великий вплив мали Андрій Герус, Юлія Ковалів і Валерій Тарасюк. У кінцевому підсумку всі вони вплинули на рішення Президента щодо "зелених".
За словами Тинного, інвестори ВДЕ пішли на поступки і погодилися на зниження зелених тарифів, проте держава зі свого боку не виконує зобов'язання щодо погашення боргів та забезпечення поточних виплат за зелену електроенергію.
Він наголосив, що іноземні інвестори готують позови до міжнародних арбітражів і вони впевнені у своїй перемозі, оскільки ймовірність задоволення позову дуже висока.
"Іноземні компанії майже всі готують позови, тому що вони можуть судитися в Парижі, Вашингтоні чи Стокгольмі", - додав співзасновник УАВЕ.
Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.
Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.
Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% у2021 році.
Своєю чергою меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи із серпня цього року.
10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.
- А я вам ещё перед выборами сказал, «русским языком», что никому ничего не должен… За «Галабародьку» галасавали? С него и спрашивайте!…
а вот Зе ее сделал дешевой, обязал продавать ее по 1 копейке
" 5 августа 2020 Кабмин внес изменения в "Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии (ПСО)"
Теперь будет так, что Энергоатом продолжит поставлять дешевую электроэнергию для всех украинских семей, то есть 50% электроэнергии, производимой Энергоатомом, будет поставляться для нужд населения по установленной цене 1 копейка за киловатт. Это, чтобы максимально снизить цену и себестоимость или конечную цену поставки электроэнергии",
Ні! У нас всі президенти!
1. Изначально вода в Крым не была пущена в 14 году, потому что ремонтные и обслуживающие канал бригады глупец Аксенов, наставив блок постов и заминировав проходы на полуостров,не пустил на территорию Крыма.
В связи с тем, что для подачи воды нужна обязательная чистка русла канала, проверка и ремонт всех насосных станций, а так же восстановление шлюзовой системы и установка заглушек, которые систематически, каждую зиму жители растаскивали на металлолом, вода в Крым не пошла, насосную систему не включили
2. после того, как прошел их идиотский референдум, и они сообразили что им нужна вода, они стали требовать ее пуска. На что им были выставлены счета за обслуживание и ремонт всей гидросистемы , а так же озвучена цена днепровской воды. Крым никогда не получал воду бесплатно, они просто не знали этого.
3 Мозги у оккупантов и их марионеток не смогли переварить цифры и просчитать последствия для Крыма при отсутствии днепровской воды, и они отказались от поставок.
4.После этого хозяйственный народ Крыма растащил все металлические детали гидросистемы канала и сдал в металлолом, а из русла канала вытащил бетонные плиты, которые смог. Оставшиеся разрушились от высыхания и воздействия окружающей среды.
5. На сегодняшний день канала как такового не существует. Его нужно не просто восстанавливать, а отстраивать заново.
6. Днепровская вода нашла достойное применение в Херсонской области. Заложены рисовые чеки, инжирные ( в Киеве к слову сейчас много херсонского инжира, вкусный) и фруктовые сады, фундуковые и фисташковые рощи, в которые вложены огромные деньги.
Воду в Крым пустить невозможно.
Олександр Нестеров
трасса Днепр-Николаев
"построена" год назад
колея 20 см. "великие будивники" мля....
Атомные станции потому и остановили, что летом некуда девать "зеленую". А оплатить ее обязаны в любом случае.
И да. Эту кабалу для всего украинского народа в угоду ахмету подписали именно при порохе.
кабала говоришь? только почему то раньше это небыло кабалой. почему?
1. Эта "зеленая энергия" тупо не нужна без маневровых мощностей. То есть рядом с "зеленой" электростанцией нужно строить такую же по мощности тепловую, которая будет замещать когда солнце не светит. Атомные станции для этого непригодны. Они работают в постоянном режиме.
2. Выросшие сверх меры "зеленые" мощности требуют таких же вливаний из бюджета согласно тому самому кабальному договору.
Бывает такое, что солнце не светит или светит недостаточно! Особенно зимой/весной/осенью.
Сильный ветер в Украине явление тоже довольно редкое!
Электричество нужно всегда, а не только в ясный солнечный день.
Для этого нужно построить тепловую станцию такой же мощности и запускать ее, когда проблемы с солнцем. Это порядка 70% времени.
У ахмета полно тепловых станций. На выходе такая же электроенергия. Но у него появляется возможность впарить ее под видом "зеленой" в 5 раз дороже.
Тобто в тих країнах де основа на атомних станціях в "зеленій" сенсу менше нуля. Особливо якщо вони в середніх і вище широтах. (Франція, Україна, Японія)
Теплові і зелені в одного власника. Теплові завжди завантажені на повну.
Вдень вони працюють по "зеленому тарифу" і приносять великі прибутки. Ніхто їх вимикати не буде.
От з цього й треба було починати! І саме заради цього Блазень і повимикав АЕС на користь ахметки.
https://babel.ua/news/51710-shemi-slugi-narodu-nabrali-sobi-v-pomichniki-rodichiv-popri-obicyanki-zelenskogo-pozbutisya-kumivstva Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».
на напхання беніних кишень? сукисів?