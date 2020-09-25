Зеленський несе особисту відповідальність перед інвесторами за проблеми в зеленій енергетиці, - співзасновник УАВЕ

Президент Володимир Зеленський одноосібно ухвалює рішення в країні і тому несе особисту відповідальність перед іноземними інвесторами у відновлювану енергетику (ВДЕ) за проблеми, які пов'язані з кризою неплатежів за вироблену зелену електроенергію.

Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" заявив співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" (УАВЕ) Ігор Тинний.

"У нас зараз мегасконцентрована влада. Особисту відповідальність однозначно несе Президент Зеленський, всі рішення ухвалювалися в його кабінеті. Це ж від нього залежить, кого він слухає як радників, кого не слухає", - сказав Тинний.

Він також зазначив, що інвестори понад рік намагалися потрапити на прийом до Президента Зеленського, але десятки листів із проханням про зустріч були ним проігноровані. Тому в переговорному процесі з інвесторами у ВДЕ брав участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на чию позицію великий вплив мали Андрій Герус, Юлія Ковалів і Валерій Тарасюк. У кінцевому підсумку всі вони вплинули на рішення Президента щодо "зелених".

За словами Тинного, інвестори ВДЕ пішли на поступки і погодилися на зниження зелених тарифів, проте держава зі свого боку не виконує зобов'язання щодо погашення боргів та забезпечення поточних виплат за зелену електроенергію.

Він наголосив, що іноземні інвестори готують позови до міжнародних арбітражів і вони впевнені у своїй перемозі, оскільки ймовірність задоволення позову дуже висока.

"Іноземні компанії майже всі готують позови, тому що вони можуть судитися в Парижі, Вашингтоні чи Стокгольмі", - додав співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решта 60% у2021 році.

Своєю чергою меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи із серпня цього року.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів і іноземними інвесторами у відновлювану енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.