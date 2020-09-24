Для Тернополя і Бережан, які потрапили в червону зону щодо COVID-19, встановлено низку обмежень, - Степанов

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила низку обмежень для Тернополя і Бережан Тернопільської області, де встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заборонена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення (висадка можлива), прийом відвідувачів суб'єктами господарювання у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, спортзалів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, окрім торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням і садовим матеріалом, банківська і страхова діяльність, медична, ветеринарна практика, діяльність автозаправного комплексу, обслуговування та ремонт транспортних засобів, техобслуговування, реєстраторів розрахункових операцій, діяльність із ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого користування, об'єктів поштового зв'язку. Заборонено відвідування закладів, що надають соціальні послуги, окрім тих, що надають послуги екстрено", - сказав він.

"Регіональна комісія з ТЕБ та НС повідомила, що впроваджуватиметься особливий порядок роботи громадського транспорту та навчального процесу", - додав міністр.

Читайте також: За добу коронавірус виявили у 288 дітей та 140 медиків, - Степанов

За словами Степанова, найвищий показник інцидентності за 14 днів у Бережанах Тернопільської області - понад 688 випадків на 100 тис. населення, що вшестеро перевищує середній показник в Україні та в 17 разів базовий показник.

Міністр додав, що в деяких регіонах показники покращилися завдяки дотриманню карантинних обмежень.

"Показники захворюваності покращилися в таких адміністративно-територіальних одиницях: Чопі Закарпатської області показник упав із 170 до 56 на 100 тис. населення, Славуті Хмельницької обл. - з 201 до 139, Волочиському районі Хмельницької області - із 337 до 270, Герцаївському районі Чернівецької області - із 304 до 205 на 100 тис. населення. Адміністративно-територіальні одиниці, де дотримувалися всіх обмежувальних заходів, демонструють поліпшення ситуації", - сказав посадовець.