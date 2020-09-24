УКР
Для Тернополя і Бережан, які потрапили в червону зону щодо COVID-19, встановлено низку обмежень, - Степанов

Для Тернополя і Бережан, які потрапили в червону зону щодо COVID-19, встановлено низку обмежень, - Степанов

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила низку обмежень для Тернополя і Бережан Тернопільської області, де встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заборонена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення (висадка можлива), прийом відвідувачів суб'єктами господарювання у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування, ТРЦ, інших закладів розважальної діяльності, спортзалів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, окрім торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, ліками, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами, насінням і садовим матеріалом, банківська і страхова діяльність, медична, ветеринарна практика, діяльність автозаправного комплексу, обслуговування та ремонт транспортних засобів, техобслуговування, реєстраторів розрахункових операцій, діяльність із ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого користування, об'єктів поштового зв'язку. Заборонено відвідування закладів, що надають соціальні послуги, окрім тих, що надають послуги екстрено", - сказав він.

"Регіональна комісія з ТЕБ та НС повідомила, що впроваджуватиметься особливий порядок роботи громадського транспорту та навчального процесу", - додав міністр.

За словами Степанова, найвищий показник інцидентності за 14 днів у Бережанах Тернопільської області - понад 688 випадків на 100 тис. населення, що вшестеро перевищує середній показник в Україні та в 17 разів базовий показник.

Міністр додав, що в деяких регіонах показники покращилися завдяки дотриманню карантинних обмежень.

"Показники захворюваності покращилися в таких адміністративно-територіальних одиницях: Чопі Закарпатської області показник упав із 170 до 56 на 100 тис. населення, Славуті Хмельницької обл. - з 201 до 139, Волочиському районі Хмельницької області - із 337 до 270, Герцаївському районі Чернівецької області - із 304 до 205 на 100 тис. населення. Адміністративно-територіальні одиниці, де дотримувалися всіх обмежувальних заходів, демонструють поліпшення ситуації", - сказав посадовець.

Після виборів скоріше за все,закриють Україну на тотальний карантин.
показати весь коментар
24.09.2020 19:46 Відповісти
Громадянам України які опинились в червоній зоні мають виплачувати соціальні пособія по 5-10 тис. грн на місяць щоб вони могли якось пережити той карантин без роботи і доходів! Зарплати медиків в червоній зоні мають бути збільшені в три рази!
показати весь коментар
24.09.2020 20:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336463 Ширше ротик відкрийте,зараз туди насиплять грошей. Ви ж самі знаєте,що цього не буде і від жорсткого карантину буде гірше.А можливо навіть в якийсь конфлікт переросте,чим скористуються москалі.
показати весь коментар
24.09.2020 20:15 Відповісти
США дали кожному американцю чек на 1200 доларів щоб пережити карантин! Україна також має підтримувати своїх громадян в червоній зоні карантину!
показати весь коментар
24.09.2020 20:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/336463 Ну США має найбільшу ВВП.Та й 1200 доларів ні на що не вистачає.Ніхто в них оренду не відмінив,комуналку не відмінив і тд.Люди заробляли по 4-5 тисяч доларів,а 1200 доларів це ніщо.В США серйозна криза.Більше карантинів там не буде.А от якщо тут введуть карантин,бо буде кінець.
показати весь коментар
24.09.2020 20:26 Відповісти
США має населення 500 млн. людей і по 1200 доларів це величезна сума в 500 млрд доларів
показати весь коментар
25.09.2020 07:50 Відповісти
Дайте уже каких-то пезцетитов в утренний чай этому навигатору брехрифинга...
показати весь коментар
24.09.2020 19:55 Відповісти
Сгинь, сатана Степанов. Ублюдок рогатый.
показати весь коментар
24.09.2020 20:06 Відповісти
А він це перевіряв? Цей міністр-спікер ніяк не впливає на кількість зареєстрованих випадків, про які йому надсилають інформацію. І взагалі зменшення, збільшення - це в більшості випадкові цифри, якщо їх спеціально не коригують в заданому напрямку.
показати весь коментар
24.09.2020 20:06 Відповісти
 
 