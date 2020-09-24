УКР
Два транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, треба намагатися одержати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб

Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена. Треба постаратися отримати хоча б один, розуміючи, що він буде прив'язаний до ухвалення держбюджету-2021.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, інформує Цензор.НЕТ.

"За програмою цього року залишалося два транші. Зрозуміло, що календарно два вже не виходить. Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити, - це до кінця року отримати транш МВФ. Зараз зрозуміло, що він буде прив'язаний до бюджету і, швидше за все, як і в 2018 році, буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад. При цьому інші програми допомоги теж прив'язані до МВФ", - сказав він.

За словами Сологуба, в Україну вже давно надійшов би другий транш МВФ і транш Світового банку, "якби не події навколо НБУ".

"Треба також розуміти, що Нацбанк фактично повернувся в ситуацію 2015 року, в якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично "з нуля". І, як показує практика, на це йде приблизно 6-9 місяців", - додав Сологуб.

+30
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб
24.09.2020 20:01 Відповісти
+26
ЗАчем нам транш? Чтобы ОП и мусорам поднять зарплаты на 40% перед выборами?
24.09.2020 19:59 Відповісти
+24
допрыгались зеленые козлы? хавайте. будет вам и повышение минималки и повышение пенсии. все будет. просрали экономику дятлы трускавецкие
24.09.2020 20:02 Відповісти
закатай сологубу. зелебоба профи по просиранию, просерит все
24.09.2020 19:57 Відповісти
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб
24.09.2020 20:01 Відповісти
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб
24.09.2020 20:10 Відповісти
А що в тебе з обличчям? Чому такий сумний?
25.09.2020 14:37 Відповісти
2 транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, потрібно намагатися отримати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб
24.09.2020 21:11 Відповісти
2 транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, потрібно намагатися отримати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб
24.09.2020 21:16 Відповісти
деребан бюджета от зеленского:Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". . Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов. Кредитов вам не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 10:53 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
я ніколи не вагаюсь
пише- руський патріот!
25.09.2020 14:36 Відповісти
ЗАчем нам транш? Чтобы ОП и мусорам поднять зарплаты на 40% перед выборами?
24.09.2020 19:59 Відповісти
Так им поднимут и без транша...
24.09.2020 21:17 Відповісти
... Як пив, так і буду пити, а от, синуля, їсти перестанеш.
25.09.2020 12:10 Відповісти
сделали разом, молодцы... Мне конечно повезло - как и другим, у кого сбережения в баксах. Теперь куплю не одну квартиру, а две.
Ну а о простых украинцах вы подумали, зелебобики?
а что будет дальше - когда, допустим, МВФФ выдаст обещанные деньги (в чем я сильно соменеваюсь) - что тогда? - вы же так мечтали пожить без МВФ! К кому пойдете за деньгами, раз либеральную экономику построить не в состоянии?
идиотыматьвашу.
24.09.2020 20:00 Відповісти
допрыгались зеленые козлы? хавайте. будет вам и повышение минималки и повышение пенсии. все будет. просрали экономику дятлы трускавецкие
24.09.2020 20:02 Відповісти
Підвищить все. Я вірю. Але не всім. Не однаково. Не одночасно. Спочатку - комуналку і ціни на продукти харчування. Потім можливо трішки пенсії. Чуть-чуть. Хоч це і не точно.
24.09.2020 20:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/83072 - не правда, мы сила, нас 73 %

2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб
24.09.2020 20:14 Відповісти
Ты это о чем? На носу выплата по графику погашения кредитов + обслуживание имеющихся примерно 12 тысяч баксов. Угадай сценарий и откуда их возьмут. Правильно......... из ЗВР. А так как для этого придется скидывать ценные бумаги, что сейчас делать невыгодно, то потерь будет больше. Какие пенсии и минималки это всё красиво сейчас поется перед выборами. Напомнить, что сказал глава Dragon Capital Томаш Фиала после отставки Смолия? Что больше кредитов не будет. Ни один европейский инвестор в здравом уме не купит наши еврооблигации. А основным игроком, через кого шел приток, собственно Драгон Кэпитал и был..
24.09.2020 22:12 Відповісти
Долговые выплаты третьего квартала оплаченные из золотовалютных резервов Украины и полученных кредитов в третьем квартале 2020 года составляли 4.837 млрд. долларов. Долговые выплаты четвертого квартала составляют 5.587 млрд. долларов.
Кредитов не дадут. Структура ЗВР Украины не позволяет второй раз брать оттуда.
25.09.2020 10:55 Відповісти
К концу года ждем курс 30+?
24.09.2020 20:02 Відповісти
Путин и ведмедчук довольны....
24.09.2020 21:24 Відповісти
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит/ Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
24.09.2020 20:02 Відповісти
старайтесь получше...чтоб получит хотя бы один...)))))
старайтесь получше...чтоб получит хотя бы один...)))))

24.09.2020 20:02 Відповісти
А хто-хто це так зробив разом? 😮 Невже Порошенко, сюСмолій і Гонтарєва? 😉 Впнгую, що за Гонтарєва зараз особливий срач підніметься. У вигляді зеленого поносу.
24.09.2020 20:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/302436 - "Зелений понос"
2 транша МВФ до конца года Украина уже не получит, нужно стараться получить хотя бы один, - замглавы НБУ Сологуб
24.09.2020 20:24 Відповісти
"Слугу народу" в життя! Голобородько, а ну зашли той МВФ як у серіалі! Піпл схаває - вони ж за Голобородьку й голосували! Тіко підгузок свіжий вдінь, щоб не заляпать приміщення ОПи
24.09.2020 20:06 Відповісти
Пусть олигархи и дадут транш под патриотические проценты....
24.09.2020 20:15 Відповісти
У бени заберите еще один транш, мля!
24.09.2020 20:16 Відповісти
А помнится мне, как, совсем еще недавно, один конченный шут верещал, что кредиты МВФ это плохо, а стадо баранов радостно ему выражало свой восторг блея - ЗЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕ. Да и Говнобородько МВФ посылал туда куда шут послал тех баранов, которые блеяли ,- ЗЕЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕЕ, ЗЕЕЕЕЕ.
24.09.2020 20:17 Відповісти
Учитеь жить у всех подряд...
Ведь каждый в чем то вас сильнее
Снимите гордости наряд
Учитеь жить у всех подряд...
Ведь каждый в чем то вас сильнее
Снимите гордости наряд
И жить вам станет веселее...
24.09.2020 20:19 Відповісти
Жодного вже не отримаємо. Навіть якщо не будемо чіпати анти-корупційних органів і повернемо Смолія на пост голови НБУ.
24.09.2020 20:19 Відповісти
Там же транши очень маленькие. Какой от них вообще толк я понять не могу? Они что только на выплату процентов и предыдущих долгов (частично)? На экономику они, по идее, влиять не могут в плане развития.
24.09.2020 20:20 Відповісти
Этот гусь вещает так, вроде бы это такая себе лотерея: могут дать, а могут и нет, а от того какую политику проводит Украина, это ни как не зависит.
24.09.2020 20:23 Відповісти
А зачем вам деньги, зебилы? Экономика ведб растет невиданными темпами? Учителя и шахтеры получают невиданные доселе зарплаты, пенсионеры после повышения пенсий разъехались по Карибам и Кипрам...
24.09.2020 20:24 Відповісти
Намйок поняли купляємо по 28,30 і це ще за щастя бо буде по 35
24.09.2020 20:26 Відповісти
Уходя из правительства премьер Гройсман оставил в Казначействе Украины на счету плюсовое сальдо в +150 ярдов и 25 тонн золотовалютного резерва...,Чуваки... где бабосы?
24.09.2020 20:26 Відповісти
"Мыши" з'iли...
24.09.2020 20:50 Відповісти
Кажуть КороноКовід ззівв майже усе....
24.09.2020 20:52 Відповісти
Беня коломойша кинул всех, там и тимошенница приложила свои лапы.
24.09.2020 20:27 Відповісти
Сейчас дефицит бюджета минус -300 ярдов...Як кажуть дохозяйнувалися Чуваки..ДаешЬ 500 ярдов
24.09.2020 20:30 Відповісти
Догоняем Венесуэлу МаДУРы ой держите меня семеро...во всем виноваты Яценюк и Гройсман...
24.09.2020 20:32 Відповісти
Всё равно разворуют.
24.09.2020 20:32 Відповісти
Германию в середине 1945 года оставили полностью в руинах.Где сейчас побежденная Германия?
24.09.2020 20:44 Відповісти
А сказать МВФ "идите в ...." не пробовали,может получится и два кредита взять до конца года!
24.09.2020 20:44 Відповісти
На фоне скандала и следствия по делу Приватбанка и Коломойского в Прокуратуре США бабла никто не даст...
24.09.2020 20:46 Відповісти
...а голобородько (зеленский) обещал украинцам быть богатыми...
24.09.2020 20:53 Відповісти
Зеля отмывал бабло Коломойского через Приват в США...а это криминал...
24.09.2020 20:55 Відповісти
А что Клован? Спокоен?
24.09.2020 21:02 Відповісти
и шо нужно стараться делать?вроде уже все, что можно обещали и отдали, может пенсинеров через одного, того?
24.09.2020 21:06 Відповісти
Нахрена старого главу НБУ шатать начали, как и антикоррупционные органы. Не трогали бы, был бы и транш.
24.09.2020 21:11 Відповісти
24.09.2020 г.
МВФ исключил вопрос о предоставлении Украине следующего транша из проекта календаря заседаний кредитной комиссии МВФ.
24.09.2020 21:27 Відповісти
только "служивые " врага ,делают так,что бы народу Украины было хуже .Только "служивые" врага ,портят отношения с мировыми кредиторами и с ЕС И США ,только "служивые" врага, прикладывают усилия к лишению украинского народа безвиза ,и только они работают на дефолт Украины и обнищание и так бедного народа Украины...
24.09.2020 21:27 Відповісти
Самое смешное, что эту "программу" нового правительства озвучил Беня в своем интервью сразу после выборов. Это интервью даже здесь на Цензоре было. Еще тогда зебилам говорил, что к словам умного человека стоит прислушаться.
24.09.2020 23:02 Відповісти
Не давайте им денег!!
Автопарк Ермака уже заполнен,
поцЗедента в Оман Мертвечек подбросит..
Хватит
и Безвиз уберите
24.09.2020 22:11 Відповісти
Ага.
Хоч чверточку,хоч на півшишечки...
24.09.2020 22:15 Відповісти
Всё уже так привычно... как на паперти...
24.09.2020 22:42 Відповісти
на месте МВФ этому малоПИД,..роскому, бениному, нарко-Дегенерату живущему в своем мирке и его Сброду даже Х,,,Й деревянный не дал бы, потому что сломает и бошку разобьет!!!!
25.09.2020 09:17 Відповісти
Ще й горло подряпає.
25.09.2020 10:00 Відповісти
А когда петрухины бараны улучшали жизнь от МВФ? Шестой год дают и Шо? Стали лучше жить? одна смехота. Да простому люду эти кредиты, как припарка до ............... Такие наивные.
25.09.2020 10:26 Відповісти
"жить становіца луччє, жить становіца вєсєлєє..."
25.09.2020 10:53 Відповісти
Ой, а кто это нас из 2019 в 2015 откинул? Неужто "прыйде весна саджаты будэмо"-пианист?
25.09.2020 11:17 Відповісти
ммвф не нужен нам ,с таможки ,зализници,укроборомпрону и прочими ,нужно работать,иденьги будуть,милионние зарплати забрать , сбариг ,кровососов, ахметок ,пинчуков,беней ,и вибрать власть настоящую ,спец ,умних хозяйственников, авсех которие уже пораспределяли места ,гнать геть, уроди,,,,
25.09.2020 13:02 Відповісти
катись экономика под откос
25.09.2020 13:47 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/riven-bezrobittja-v-ukraini-***********-zrostati/ Рівень безробіття в Україні продовжує зростати
25.09.2020 14:02 Відповісти
Доліва-Ясенський терпляче очікував, коли риба знесилиться і, виснажена безпорадним борсанням на гачку, сама піде йому до рук.
ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=15373&page=6
25.09.2020 14:23 Відповісти
Зеленский работает на благо роSSии, сокращает финансирование армии и вооружений, а себе любимому, Офису Капитуляции и Коррупции увеличивает финансирование. Гнать его в Ростов, вместе с подельниками из коалиции "Слуги"+ ЗаЖОПу
25.09.2020 17:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
25.09.2020 17:50 Відповісти
 
 