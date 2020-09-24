Два транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, треба намагатися одержати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб
Можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року втрачена. Треба постаратися отримати хоча б один, розуміючи, що він буде прив'язаний до ухвалення держбюджету-2021.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, інформує Цензор.НЕТ.
"За програмою цього року залишалося два транші. Зрозуміло, що календарно два вже не виходить. Те, на що зараз ми можемо орієнтуватися і намагатися зробити, - це до кінця року отримати транш МВФ. Зараз зрозуміло, що він буде прив'язаний до бюджету і, швидше за все, як і в 2018 році, буде прив'язаний до ухвалення бюджету. Тобто ми вже говоримо, умовно, про листопад. При цьому інші програми допомоги теж прив'язані до МВФ", - сказав він.
За словами Сологуба, в Україну вже давно надійшов би другий транш МВФ і транш Світового банку, "якби не події навколо НБУ".
"Треба також розуміти, що Нацбанк фактично повернувся в ситуацію 2015 року, в якій він вже був, коли кредит довіри від МВФ потрібно купувати практично "з нуля". І, як показує практика, на це йде приблизно 6-9 місяців", - додав Сологуб.
