Двоє учасників заворушень у Нових Санжарах отримали по 5 років в'язниці з випробувальним терміном

Новосанжарський районний суд Полтавської області виніс вироки двом учасникам масових заворушень у Нових Санжарах у лютому 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті суду.

23 вересня було винесено вироки громадянам К. та П., за ч.1 ст. 294 Кримінального кодексу (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, спротивом представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях).

"Згідно з угодами про визнання винуватості, прокурори і підозрювані домовилися про правову кваліфікацію дій обвинувачених, міри покарання за вчинені кримінальні злочини.

Обвинуваченим призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України громадян К. та П. звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном - один рік", - сказано в повідомленні.

Судові рішення вступили в законну силу і можуть бути оскаржені.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.