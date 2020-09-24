УКР
У Харкові горить багатоквартирний двоповерховий будинок, дві людини загинули, - ДСНС. ФОТО

У Харкові співробітники ДСНС ліквідовують пожежу в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку на вул. Конторська, 18.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"24 вересня о 18:10 в м.Харків по вул. Конторська, 18 на другому поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на горище і дах. Станом на 19:20 площа пожежі становить близько 200 м", - сказано в повідомленні.

Під час гасіння було виявлено тіла двох загиблих людей.

Станом на 19:47 пожежу було локалізовано. Тривають роботи з ліквідації.

До гасіння залучено 56 пожежників та 16 одиниць техніки ДСНС.

