МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників
Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджує, що "прості законослухняні люди" нібито масово звертаються зі скаргами на учасників акцій протесту і закликають міліцію до активних дій.
Про це сказано в повідомленні на сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити", - сказано в повідомленні.
У МВС опублікували записи нібито телефонних розмов жителів Мінська, які телефонують на лінію "102".
"Добрий вечір. Ось дивіться, будь ласка. Я громадянин Республіки Білорусь. Я ось ... мені 42 роки, у мене двоє дітей, я плачу податки, я працюю. Чому через якихось... так, ось зараз слово нехороше ... ходунів я повинен добиратися з роботи додому півтори години, тоді як я зазвичай це роблю за 15 хвилин? Ну ось нехай наш шановний міністр внутрішніх справ, там, не знаю, там, президент послухає ... Ну не знаю, ну ... ось використають там гумові кулі проти цих протестувальників там, я не знаю, там, світлошумові гранати. Нехай використають бойові патрони, ну! 7,62, Калашников, ніхто ж не скасовував його. Пара пострілів у голову - і все, і всі протверезіють. Ну що ж це таке, врешті-решт", - каже чоловік на аудіозаписі.
У МВС Білорусі стверджують, що "витівки правопорушників" не дають людям нормально добратися на роботу і з роботи. "Спеціально вибрано час, щоб якомога більше людей страждали від гучних клаксонів і вересків протестувальників, щоб створити ілюзію масовості", - стверджують у міністерстві.
"Жоден дзвінок на "102" не залишиться без уваги. Міліція і далі реагуватиме на правопорушення", - пообіцяли в МВС.
Одна пробеспокоенность вместо помощи,
Так как они не понимают, что их враг московия
По словам белорусского оппозиционера, Путин - «очень сильный лидер» и «грамотный управленец». «Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой», - пояснил Дылевский.
При этом он отметил, что у него есть вопросы к российскому лидеру, например, «почему Москва живет не как остальная Россия». Кроме того, он не может сказать о Путине только что-то хорошее или только плохое. «Но у меня есть к нему уважение как к политику», - заключил оппозиционер.
Момент с мучениками никто не отменял.
В игре за власть все средства идут в ход...
Где хвалебные отзывы киберпартизинов?....тогда я похвалю. Очень очень неплохо. И могут, когда захотят! Чрезвычайно удачна фраза....вас всего лишь около трех тысяч. И есть полная база с адресами. Очень ярко, показательно, доступно и....доходчиво. Последнее слово тоже удачно. Молодцы...
Отрыжки комуняцкие вообще без мозгов и фантазии, ничему не научились за 100 лет
ГРАЖДАНЄ - МЄНТИ