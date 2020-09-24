УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4455 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
27 076 224

МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників

МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів
Фото: TUT.BY

Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджує, що "прості законослухняні люди" нібито масово звертаються зі скаргами на учасників акцій протесту і закликають міліцію до активних дій.

Про це сказано в повідомленні на сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити", - сказано в повідомленні.

У МВС опублікували записи нібито телефонних розмов жителів Мінська, які телефонують на лінію "102".

"Добрий вечір. Ось дивіться, будь ласка. Я громадянин Республіки Білорусь. Я ось ... мені 42 роки, у мене двоє дітей, я плачу податки, я працюю. Чому через якихось... так, ось зараз слово нехороше ... ходунів я повинен добиратися з роботи додому півтори години, тоді як я зазвичай це роблю за 15 хвилин? Ну ось нехай наш шановний міністр внутрішніх справ, там, не знаю, там, президент послухає ... Ну не знаю, ну ... ось використають там гумові кулі проти цих протестувальників там, я не знаю, там, світлошумові гранати. Нехай використають бойові патрони, ну! 7,62, Калашников, ніхто ж не скасовував його. Пара пострілів у голову - і все, і всі протверезіють. Ну що ж це таке, врешті-решт", - каже чоловік на аудіозаписі.

Дивіться також: У Мінську таксист допоміг втекти від ОМОНівців хлопцю, який застрибнув до нього в машину. ВIДЕО

У МВС Білорусі стверджують, що "витівки правопорушників" не дають людям нормально добратися на роботу і з роботи. "Спеціально вибрано час, щоб якомога більше людей страждали від гучних клаксонів і вересків протестувальників, щоб створити ілюзію масовості", - стверджують у міністерстві.

"Жоден дзвінок на "102" не залишиться без уваги. Міліція і далі реагуватиме на правопорушення", - пообіцяли в МВС.

Автор: 

Білорусь (8032) протест (2442) Мінськ (829)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+90
Еще можно использовать танки, огнеметы и ковровые бомбардировки. Усьо по просьбах трудящихся...
показати весь коментар
24.09.2020 21:11 Відповісти
+58
МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих - Цензор.НЕТ 6198
показати весь коментар
24.09.2020 21:14 Відповісти
+44
МВД Беларуси заявило, что граждане просят милиционеров "использовать боевые патроны" против протестующих - Цензор.НЕТ 7946
показати весь коментар
24.09.2020 21:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Белорусам надо помочь оружием, но пока
Одна пробеспокоенность вместо помощи,
Так как они не понимают, что их враг московия
показати весь коментар
25.09.2020 09:04 Відповісти
Вата есть вата даже опозиция вот что говорят о )(уйле:Член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский раскрыл отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам белорусского оппозиционера, Путин - «очень сильный лидер» и «грамотный управленец». «Держать весь мир в узде, иметь огромный вес в мировой политике, экономике, управляя такой огромной страной - значит, это человек с железобетонной хваткой», - пояснил Дылевский.

При этом он отметил, что у него есть вопросы к российскому лидеру, например, «почему Москва живет не как остальная Россия». Кроме того, он не может сказать о Путине только что-то хорошее или только плохое. «Но у меня есть к нему уважение как к политику», - заключил оппозиционер.
показати весь коментар
25.09.2020 09:08 Відповісти
Дылевский это обыкновенный рабочий с МТЗ. Так думают многие, ибо выросли в абсолютно дремучей политической культуре. В этой культуре для многих и Гитлер пример успешности. Германия 1945 г. им на ум не приходит.
показати весь коментар
25.09.2020 09:27 Відповісти
Короче, тупорылое начальство МВД РБ, организуя подобные публикации, не в состоянии сообразить, что этим только подталкивает белорусов к вооруженному сопротивлению и террору.
показати весь коментар
25.09.2020 09:13 Відповісти
а еще законопослушные попросили создать гулаг, концлагеря и соцлагеря, и 73 % выбрали ЗЕБИЛОВ!
показати весь коментар
25.09.2020 09:15 Відповісти
Современные белорусы потомки партизан, по другому они не могут.
показати весь коментар
25.09.2020 09:49 Відповісти
Современные белорусы потомки партизан, по другому они не могут.
показати весь коментар
25.09.2020 09:50 Відповісти
Тут есть другой вариант.
Момент с мучениками никто не отменял.
В игре за власть все средства идут в ход...
показати весь коментар
25.09.2020 09:58 Відповісти
У нас в Украине тоже были "просьбы трудящихся" - типа требовали очистить Майдан Незалежности, им видете-ли хочется деток на ЁЛКУ привести...
показати весь коментар
25.09.2020 11:33 Відповісти
Знаю таких тварєй і у нас, в 14 кричали що всіх на майдані танками давити, нічого живуть суки, бабло заробляють
показати весь коментар
25.09.2020 12:03 Відповісти
Был бы я братушкой, я подал бы на белментов в международный суд, за распространение призывов к садистскому убийству двумя выстрелами в голову. Следует отметить, как вещдок, шо этот геноцидный призыв совершается под прикрытием виртуального глашатая...
показати весь коментар
25.09.2020 12:37 Відповісти
Ну а почему нет...видео дня? https://youtu.be/FAJIrnphTFg
Где хвалебные отзывы киберпартизинов?....тогда я похвалю. Очень очень неплохо. И могут, когда захотят! Чрезвычайно удачна фраза....вас всего лишь около трех тысяч. И есть полная база с адресами. Очень ярко, показательно, доступно и....доходчиво. Последнее слово тоже удачно. Молодцы...
показати весь коментар
25.09.2020 12:48 Відповісти
Умный учится на чужих ошибках, дурачьё на своих. Ну вот и давайте

Жил, был король когда-то.При нём блоха жила.Блоха! Блоха!Милей родного братаОна ему была.Блоха, ха, ха, ха, ха, ха. Блоха.Ха, ха, ха, ха, ха. Блоха!---Зовёт король портного. - Послушай, ты, чурбан,Для друга дорогогоСшей бархатный кафтан!Блохе кафтан? Ха, ха, ха, ха, ха, ха.Блохе? Ха, ха, ха, ха, ха. Кафтан!Ха, ха, ха, ха, ха. Ха, ха, ха, ха, ха.Блохе кафтан?---Вот в золото и бархат блоха наряжена,И полная свобода ей при дворе дана.При дворе хе-хе-хе-хе-хе блохе ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха-ха-блохе.---Король ей сан министра и с ним звезду даёт,И с нею и другие пошли все блохи в ход а-ха.И самой Королеве и фрейлинам еяОт блох не стало мочи, не стало и житья ха-ха.
---И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить,А мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить.Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха,Ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха,А а-ха-ха ха-ха.
показати весь коментар
25.09.2020 13:00 Відповісти
Ну що скзати..."Скільки людей стільки і ставлень" далі "Всім'ї не без урода"..і трете " Вбйте оту бабку вона мені красу вулиці портить, всі молоді а вона стара тут одна". І головне це пугання і попередження мусорів...майте на увазі Білоруси...читіть свою зброю скоро почнеться...Хоча по моєму щось раненько Ананій Лукашенко стає на стежку трупа...
показати весь коментар
25.09.2020 13:12 Відповісти
БРАВО! Теперь менты будут расстреливать граждан боевыми патронами по их же просьбе
показати весь коментар
25.09.2020 13:48 Відповісти
Ага, как в 1937 массовые репрессии устроили тоже по просьбе трудящихся. Чтобы им самим не скучно жилось, взяли попросили их бросить на рабский труд и смерть в ГУЛАГЕ.
Отрыжки комуняцкие вообще без мозгов и фантазии, ничему не научились за 100 лет
показати весь коментар
25.09.2020 14:19 Відповісти
І там живуть внуки власовців. А можливо це внуки НКВС, що робили голодомори і терори. Скоріше за все це телефонував Сашко, тільки вік збрехав. А ще міг Володька запаребріка, але набрехзав і вік і що білорус.
показати весь коментар
25.09.2020 14:29 Відповісти
Боевые патроны... это хорошо, но лучше будет организовать лагеря и газовые печи.
показати весь коментар
25.09.2020 14:30 Відповісти
"Просьбы трудящихся" - страшна штука ...
показати весь коментар
25.09.2020 15:37 Відповісти
Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что "простые законопослушные люди" якобы массово обращаются с жалобами на участников акций протеста и призывают милицию к активным действиям. Источник: https://censor.net/ru/n3221119

ГРАЖДАНЄ - МЄНТИ
показати весь коментар
25.09.2020 21:32 Відповісти
МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників - Цензор.НЕТ 8958МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників - Цензор.НЕТ 1081вот фото с улиц минска с ябатькай
показати весь коментар
25.09.2020 23:10 Відповісти
фото добавить не смог
показати весь коментар
25.09.2020 23:12 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 