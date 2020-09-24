МВС Білорусі заявило, що громадяни просять міліціонерів "використовувати бойові патрони" проти протестувальників

Міністерство внутрішніх справ Білорусі стверджує, що "прості законослухняні люди" нібито масово звертаються зі скаргами на учасників акцій протесту і закликають міліцію до активних дій.

Про це сказано в повідомленні на сайті МВС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити", - сказано в повідомленні.

У МВС опублікували записи нібито телефонних розмов жителів Мінська, які телефонують на лінію "102".

"Добрий вечір. Ось дивіться, будь ласка. Я громадянин Республіки Білорусь. Я ось ... мені 42 роки, у мене двоє дітей, я плачу податки, я працюю. Чому через якихось... так, ось зараз слово нехороше ... ходунів я повинен добиратися з роботи додому півтори години, тоді як я зазвичай це роблю за 15 хвилин? Ну ось нехай наш шановний міністр внутрішніх справ, там, не знаю, там, президент послухає ... Ну не знаю, ну ... ось використають там гумові кулі проти цих протестувальників там, я не знаю, там, світлошумові гранати. Нехай використають бойові патрони, ну! 7,62, Калашников, ніхто ж не скасовував його. Пара пострілів у голову - і все, і всі протверезіють. Ну що ж це таке, врешті-решт", - каже чоловік на аудіозаписі.

У МВС Білорусі стверджують, що "витівки правопорушників" не дають людям нормально добратися на роботу і з роботи. "Спеціально вибрано час, щоб якомога більше людей страждали від гучних клаксонів і вересків протестувальників, щоб створити ілюзію масовості", - стверджують у міністерстві.

"Жоден дзвінок на "102" не залишиться без уваги. Міліція і далі реагуватиме на правопорушення", - пообіцяли в МВС.