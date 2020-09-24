Україна не може в односторонньому порядку перенести переговори ТКГ з Мінська, - Кравчук

Питання перенесення фізичних зустрічей у рамках Тристоронньої контактної групи з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами переговорів.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

При цьому він зазначив, що зараз немає необхідності в перенесенні переговорів, оскільки вони проходять у режимі відеоконференції.

За словами Кравчука, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчика у модератора, яким є ОБСЄ. Ні Україна, ні Росія не можуть самостійно прийняти таке рішення. Він додав, що зараз ОБСЄ не бачить можливості для фізичних зустрічей.

Читайте також: У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

"Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією і дотримуємося її", - розповів Кравчук.