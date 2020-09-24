УКР
Новини
5 342 50

Україна не може в односторонньому порядку перенести переговори ТКГ з Мінська, - Кравчук

Питання перенесення фізичних зустрічей у рамках Тристоронньої контактної групи з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами переговорів.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

При цьому він зазначив, що зараз немає необхідності в перенесенні переговорів, оскільки вони проходять у режимі відеоконференції.

За словами Кравчука, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчика у модератора, яким є ОБСЄ. Ні Україна, ні Росія не можуть самостійно прийняти таке рішення. Він додав, що зараз ОБСЄ не бачить можливості для фізичних зустрічей.

Читайте також: У питанні досягнення миру на Донбасі Україна не реагує на шантаж, але намагається підтримувати хиткий діалог заради результату, - Зеленський

"Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією і дотримуємося її", - розповів Кравчук.

Кравчук Леонід (546) Мінськ (829) Тристороння контактна група (827)
+24
Кравчук, скотина хренова. Украина все может. Спроси у своего хозяина, тупень
Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5378
24.09.2020 21:23 Відповісти
+15
Кравчучка иди нах****. Минск уже окупирован. С таким же успехом можно ездить на переговоры в сам кремль. Так что не п***ди что переговоры нельзя перенести оттуда.
24.09.2020 22:08 Відповісти
+13
Эти капитулянты, даже если Лукаш пулеметы поставит на границе, все равно будут туда лезть, хотя в этом есть и плюс, может хоть там их постреляют...
24.09.2020 21:22 Відповісти
Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5378
Лёня, скажи об этом ЗЕ,

он уже в Фирташу в Австрию переносит
24.09.2020 21:23 Відповісти
щось ти старпед почав не те курити, ********** з тобою поділився своїм чарівним зіллям?

Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2279
24.09.2020 21:24 Відповісти
мож кому цикаво...
http://www.soccerlive.ws/broadcast/26088-volfsburg-desna-pryamaya-translyaciya-smotret-onlayn-24092020.html
24.09.2020 21:24 Відповісти
летим гитлеру 1:0...
24.09.2020 21:36 Відповісти
Мавзолейной Гопоте закрыли Потоки Печалька для фюрера всея СаРая.Эрдоган обещает купить весь газ РАБссии включая Китайский поток.ФозЫзд Турецкий Султан....
24.09.2020 21:29 Відповісти
Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9154
24.09.2020 21:31 Відповісти
При современном уровне коммуникаций нет никакой необходимости в физическом присутствии в переговорщиков в Минске. Хотя для старых хрычей Кравчука и Фокина это фантастика
24.09.2020 21:31 Відповісти
И об этом...https://lenta.ua/v-lvovskoy-oblasti-proshli-kontrdiversionnye-ucheniya-sbu-69719/ В Львовской области прошли контрдиверсионные учения СБУ ,хотелось дописать с ФСБ и почему во Львове ,а не в Харькове к примеру?
24.09.2020 21:34 Відповісти
Украина не может в одностороннем порядке перенести переговоры ТКГ из Минска, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2911
24.09.2020 21:36 Відповісти
Коммунисты эвакуривались первыми с семьями от западных границ СССР начиная с 19 июня 1941 года,знали крысы краснопузые что Гитлер нападет.....
24.09.2020 21:40 Відповісти
Україна не може в односторонньому порядку перенести переговори ТКГ з Мінська, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7835
24.09.2020 21:54 Відповісти
24.09.2020 23:24 Відповісти
Ну рассмешил так рассмешил правда у Кравчука спальня и кровать на 3х 1000000$ дороже чем у этого деда ,а так всё путём
25.09.2020 21:47 Відповісти
какаяразница?анальные свечи и почерк врача все равно те же
25.09.2020 21:53 Відповісти
Разница большая, он также другие его соратники включая всех последующих презов срали на народ с высокой колокольни и до сих пор не наказаны и никто из них не сидит
25.09.2020 22:06 Відповісти
Кравчучка иди нах****. Минск уже окупирован. С таким же успехом можно ездить на переговоры в сам кремль. Так что не п***ди что переговоры нельзя перенести оттуда.
24.09.2020 22:08 Відповісти
За голову схватился ,а у неё дык возраст отобрал хх процентов и их не возвратишь
24.09.2020 22:10 Відповісти
бред .......... ,а что мы можем ?...... коль выпил старик так иди похмелись и непуй рассказывать сказки...
24.09.2020 22:11 Відповісти
ТКГ из Минска, - Типичный Короновирус Гавнюков из Минска А вы что подумали
24.09.2020 22:15 Відповісти
А хто ти такий кравчучка ? скамянілий шматок совкового комуняцького гімна, нероба і нездара, ціле життя сраку лизав москалям, щоб москалям догодити розвалив Україну.
Ще ОПа і МЗС нічого не прокашляли, а ти вже все вирішив, експерд засраний
24.09.2020 22:23 Відповісти
Так їдьте в Анктарктиду
24.09.2020 22:31 Відповісти
Доведеться...
Ця влада не визнається Україною, то ж що там знаходитись???
24.09.2020 22:39 Відповісти
уберите трупик с встречи, одно расстройство
24.09.2020 22:59 Відповісти
Перенести в Гаагу
24.09.2020 23:52 Відповісти
А как можно проводить переговоры в стране , власть которой Украина признала не легитимной. Это тоже не в какую " дипломатию" не влазит. ( и это я не вспоминаю что Беларусь составная часть общего союзного государства с агрессором) Так что Пан "переговорщик" от ОПЗЖ ( где старые друзья Медведчук и Суркисы) и ОП ( с новым другом всех дедушек и внучек Ермаком) не нужно вешать очередную лапшу. Не хотят переносить, ну и флаг им в руки. Каждый при своем. Пленных менять через международный красный крест, для этого прямые переговоры не обязательны, а их хотелки по выборам, амнистии, перекраске боевиков в местную милицию, граница под их контролем, особый статус - пусть засунут себе ( ну в общем вы в курсе).. правда вы то тоже по сути из их компании поэтому определитесь сами что и кому и куда.
25.09.2020 01:14 Відповісти
у Леоніда Макаровича прісне обличчя, слави йому це не добавить. Козак Вам давно говорив, що не ма з ким про що говорити, тільки хабарі беруть (у Патрушева напевно). Макарович схожий на індійського факіра, який хоче на пару з Фокіним під дудочку Україну заставити танцювати під мордовські "вальси". і то йому не так і це не так.
25.09.2020 04:03 Відповісти
Плохіші обкакались.
25.09.2020 07:51 Відповісти
комуняка
25.09.2020 08:42 Відповісти
Та з такими керманичами звісно, що не може...
25.09.2020 08:43 Відповісти
такое как, служит у днр+лнр.
25.09.2020 08:43 Відповісти
Вірю в мудрість і освідченність, і виваженнісь Кравчука:це не п"яниця чучма ,що здав Україну кремлівській мафії:навіть дочку одружив на мафіїї,залишив росфлот,підписав будапештський меморандум,привів до влади злодія-овоща ("нерукоподаваємого") іще багато чого назлодійствував...от тільки чому туди приклеїли фокіна?
25.09.2020 08:52 Відповісти
Дегенерат!!! как вы собираетесь проводить там переговоры, если не признаете "сходняк" усатой Шлюхи ???
25.09.2020 11:05 Відповісти
Боже , яке ж воно гидке та дріб'язкове .
25.09.2020 12:15 Відповісти
Кравчук , он такой, сын собаки , и если стирать Комментарии , лучше этот представитель секс меньшинств , не станет
25.09.2020 13:54 Відповісти
Результат будет один. Путин в такой ситуации откажется вести переговоры. А сепары усилят обстрелы и в результат будут убиты несколько десятков украинских пацанов. Как то легко расплачиваются чужими жизнями и кровью. Кравчук здесь прав на 100%
25.09.2020 15:08 Відповісти
Путин откажется от переговоров, а Макрон и Меркель его поддержат.
25.09.2020 15:14 Відповісти
Можно предложить Путину вести переговоры по Вайберу. И пусть попробует отказаться
25.09.2020 15:27 Відповісти
Но может в одностороннем порядке отказаться приезжать в Минск!
25.09.2020 15:59 Відповісти
Да идите вы нах совковые старперы вместе со своим тараканом
25.09.2020 16:01 Відповісти
Та нехай і не може. Але це привід бескінечно затягти перемовини, що Україні якраз і потрібно.
25.09.2020 16:54 Відповісти
 
 