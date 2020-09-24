УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4602 відвідувача онлайн
Новини
14 405 48

У центрі Києва знесли історичну будівлю - КМДА написала лист до Мінкультури з проханням "вжити заходів". ФОТО

Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням відреагувати на знесення будинку XIX століття на вулиці Саксаганського в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомила КМДА.

Йдеться про знесення будинку на вул. Саксаганського, 76, що розташований на території Центрального історичного ареалу м. Києва та в зоні регулювання забудови першої категорії.

"Будинок за вказаною адресою на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини не перебуває, проте поряд розташовані будинки – за адресами: вул. Саксаганського, 74 та вул. Саксаганського, 78, – які занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва і мають статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини", - наголосили в КМДА.

Департамент у своєму листі до Мінкульту зазначив, що за результатами інспекції зафіксовано, що територія навколо будинку огороджена парканом, а під час огляду були зафіксовані роботи з демонтажу зазначеної будівлі. Відповідно до інформаційного щита, розташованого біля паркану, на об’єкті проводять роботи з "Реконструкції з надбудовою адміністративного будинку за адресою: вул. Саксаганського, 76 в Голосіївському районі міста Києва".

У центрі Києва знесли історичну будівлю - КМДА написала лист до Мінкультури з проханням вжити заходів 01

Вранці 24 вересня відео демонтажу опублікувала місцева мешканка, режисерка Жанна Максименко-Довгич.

Містяни, які прийшли на місце демонтажу, кажуть, що робітники відмовилися показувати їм будь-які дозволи на роботи. Єдиним документом, який вдалося знайти, стали містобудівні умови та обмеження. Департамент містобудування та архітектури КМДА видав їх замовнику робіт, ТОВ "Інвест Рентал", у травні цього року, повідомляє видання "Хмарочос".

Згідно з документом, мова йде про реконструкцію будівлі з її подальшою надбудовою. Гранична висота нової будівлі не має перевищувати 27 метрів, або дев’ять поверхів. До знесення тут працювали ветеринарна клініка, китайський ресторан та відділення "Нової пошти".

Краєзнавець Антон Короб стверджує, що ця садиба була "останнім вцілілим зразком того, як виглядала забудова цього району в середині XIX століття". Втім, за весь цей час вона так і не отримала охоронного статусу.

Автор: 

історія (1074) Київ (20043) забудова (582)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Манкуртам історія не потрібна
показати весь коментар
24.09.2020 21:40 Відповісти
+12
Быдлота в киевской власти, совместно с быдло застройщиками, уничтожает исторический облик Киева
показати весь коментар
24.09.2020 21:45 Відповісти
+6
Вам бы сгонять в Таллин в Эстонию...на экскурсию..посмотреть старый Таллин....,там бы вас кастрировали за такое
показати весь коментар
24.09.2020 21:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Манкуртам історія не потрібна
показати весь коментар
24.09.2020 21:40 Відповісти
Быдлота в киевской власти, совместно с быдло застройщиками, уничтожает исторический облик Киева
показати весь коментар
24.09.2020 21:45 Відповісти
Поздно. Уже все уничтожили. Фото, 60-80 годов Киева, с газонами, цветами на центральных улицах, без генделыков, без грязи, без развалившихся подземных переходов.... После 1991 "Мэры"( слово то придумали для них), только и занимались уничтожением городской среды. Ничего не изменится...
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
ну необязательно дело рук мэров. возле Мариинского стоит дом, в котором зеленский купил квартирку. там половина этажей построена незаконно, но что может сделать власть? снести этажы с 6 по 15-й?
показати весь коментар
24.09.2020 22:17 Відповісти
Как это - "снести" (с) ?
"А где-же они тогда столоваться будут ? " (с)
показати весь коментар
24.09.2020 22:58 Відповісти
Так, а кто дозвіл на строительство давал? Именно городская власть под руководством мэра и давала. Там у мэров только фамилии менялись, а дерибаном занимались все.
показати весь коментар
24.09.2020 23:08 Відповісти
Да, я прекрасно помню Киев 70-х т.к. жил тогда здесь и сейчас живу. Не сравнишь....
показати весь коментар
25.09.2020 07:34 Відповісти
Зебидлота у ОПі, разом з бидло кацапами, знищує Україну разом з історичним центром столиці. Наголосували!
показати весь коментар
24.09.2020 22:11 Відповісти
боксер и снес за большой откат
показати весь коментар
24.09.2020 21:50 Відповісти
Динамо выиграли у Гента, на цензоре не гу гу.
показати весь коментар
24.09.2020 21:51 Відповісти
Пдохо, что цензор не публикует полный список кандидатов у мэры Киева. Конечно, Киев это один из многих городов, но все же столица. Пэтому правильно было бы публиковать.
показати весь коментар
24.09.2020 22:00 Відповісти
в чем заключается историчность этого здания?
снесли старый сарай.

другое дело, что новый дом должен быть в одном стиле с остальными.
показати весь коментар
24.09.2020 21:54 Відповісти
Новый будет 9-ти этажным. Они назвали это реконструкцией.
показати весь коментар
24.09.2020 21:57 Відповісти
Давай і Лавру знесем. вона ще старіша...
показати весь коментар
24.09.2020 22:17 Відповісти
если не считаешь лавру исторической ценностью - сноси.
показати весь коментар
24.09.2020 23:39 Відповісти
Я то считаю, а вот следовательно твоей логике то нужно сносить.
показати весь коментар
25.09.2020 00:13 Відповісти
ты умный, смотрю. ответь на вопрос в чем же истор. ценность этого здания?
показати весь коментар
25.09.2020 08:06 Відповісти
Не понимаешь сарказма?
показати весь коментар
25.09.2020 07:37 Відповісти
Слепил с гипсокартона и профиля халабуду,а ее ветром сдуло.Новые типа технологии...
показати весь коментар
24.09.2020 21:54 Відповісти
"Проехать жилянскую за 40 минут"
показати весь коментар
24.09.2020 21:54 Відповісти
Здания на Саксаганского донецкие скупили ещё при Кучме.
В этих домах находилась та самая черная касса, на входе в которую лично встречал Корчинского и Шуфрича.
показати весь коментар
24.09.2020 21:55 Відповісти
Вам бы сгонять в Таллин в Эстонию...на экскурсию..посмотреть старый Таллин....,там бы вас кастрировали за такое
показати весь коментар
24.09.2020 21:56 Відповісти
В Вероне 4 исторические конструкции имеют 2 000 лет! Они стоят не сами по себе, а потому что их постоянно реконструируют. Красивейшие!
показати весь коментар
24.09.2020 22:17 Відповісти
the opinion of russian asshole doesn`t inerest us
показати весь коментар
24.09.2020 22:13 Відповісти
Тут ви праві. Ми будемо страждати через зинщення самобутності Києва. А ватно-зеленим нео- ригам , та їх посіпакам, "какаяразница снесли старый дом".
показати весь коментар
24.09.2020 23:21 Відповісти
Зачем вообще нужен такой мер и куча чиновников, которые спохватились уже после сноса здания?
Очень заняты агитацией, видимо.
показати весь коментар
24.09.2020 21:59 Відповісти
откуда информация, что это мэр? владельцы здания могли просто подогранать технику и разрушить за 20 минут дом, чтобы завтра вырыть на его месте котлован. по факту ни мусора, ни суды, ничего не сделают мудаку-владельцу.
показати весь коментар
24.09.2020 22:15 Відповісти
Без ведома Витали ни один снос и стройка в Киеве не делается
показати весь коментар
24.09.2020 22:58 Відповісти
По Саксаганского 58, такое не прошло!
показати весь коментар
24.09.2020 23:05 Відповісти
У центрі Києва знесли історичну будівлю - КМДА написала лист до Мінкультури з проханням "вжити заходів" - Цензор.НЕТ 1518У центрі Києва знесли історичну будівлю - КМДА написала лист до Мінкультури з проханням "вжити заходів" - Цензор.НЕТ 8465 старый Таллин
показати весь коментар
24.09.2020 22:02 Відповісти
Вам до Европы что до Луны на ЖО..... Совок долбанный
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
Шкода. Ще кілька років такого відношення до архітектурних пам'яток і від історичного Києва нічого не залишиться.
показати весь коментар
24.09.2020 22:16 Відповісти
весь прикол такой самодеятельности в том, что она исходит от коррупции в стране.
один мудак дает взятку, чтобы безнаказанно разрушить историческое здание и построить на его месте небоскреб, другой мудак за бабло полученное незаконным путем (взятки) покупает в этом небосребе себе хоромы.
показати весь коментар
24.09.2020 22:24 Відповісти
А третий мудак (городская власть) способствует этому
показати весь коментар
24.09.2020 23:00 Відповісти
В центре Киева снесли историческое здание.

А не кажется ли вам, что:
"Поздно пить боржоми, когда почки отвалились."?
показати весь коментар
24.09.2020 22:31 Відповісти
Примусити відновити як було.
показати весь коментар
24.09.2020 22:35 Відповісти
Какой цинизм от Витали. Сам стоит за строительной бандой Киева и валяет дурака, типа это не знаю кто это.
показати весь коментар
24.09.2020 22:56 Відповісти
А В ЭТО ВРЕМЯ МИНКУЛЬТ ЗАДУМАЛ ТРЕБОВАНИЕ, ЧТОБЫ ПАСПОРТА НА ПАМЯТКИ АРХИТЕКТУРЫ ПОДПИСЫВАЛИ ПРОФЕССОРА!!! А где их взять в каждой области? И звание не означает знание истории конкретного дома, города и т.п. Пока там занимаются созданием условий для новой коррупционной составляющей в сфере охраны культурного наследия, уже нечего будет охранять, а можно будет только охренеть...
показати весь коментар
24.09.2020 23:15 Відповісти
Дык овощ вроде же прохфессор!
показати весь коментар
25.09.2020 05:49 Відповісти
К слову, гениальный украинский архитектор Кричевский не имел не только звания, но и высшего образования, но какие шедевры создавал!!! На него бы нынешний Минкульт...
показати весь коментар
24.09.2020 23:17 Відповісти
КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой/ Коломойский хотел пилить бюджет Киева, для чего его лакей Ткаченко должен был свалить Кличко компроматом и стать мэром: Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ Выборы мэра Киева: "Слуга народа" Ткаченко будет участвовать в праймериз. Но киевляне его послали по известному адресу. И Ткаченко наверняка на КГГА злобу затаил и просьбу проигнорирует.
показати весь коментар
25.09.2020 00:12 Відповісти
"...Горожане, пришедшие на место демонтажа, говорят, что рабочие отказались показывать им какие-либо разрешения на работы..."

В якій нормальній країні таке може бути?
показати весь коментар
25.09.2020 02:08 Відповісти
КГГА УЖЕ ПОТЕРЯЛА КОНТРОЛЬ И НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ !!! ПОРА КИЕВЛЯНАМ САМИМ РЕШАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ !!!
показати весь коментар
25.09.2020 07:42 Відповісти
 
 