У центрі Києва знесли історичну будівлю - КМДА написала лист до Мінкультури з проханням "вжити заходів". ФОТО

Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням відреагувати на знесення будинку XIX століття на вулиці Саксаганського в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомила КМДА.

Йдеться про знесення будинку на вул. Саксаганського, 76, що розташований на території Центрального історичного ареалу м. Києва та в зоні регулювання забудови першої категорії.

"Будинок за вказаною адресою на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини не перебуває, проте поряд розташовані будинки – за адресами: вул. Саксаганського, 74 та вул. Саксаганського, 78, – які занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва і мають статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини", - наголосили в КМДА.

Департамент у своєму листі до Мінкульту зазначив, що за результатами інспекції зафіксовано, що територія навколо будинку огороджена парканом, а під час огляду були зафіксовані роботи з демонтажу зазначеної будівлі. Відповідно до інформаційного щита, розташованого біля паркану, на об’єкті проводять роботи з "Реконструкції з надбудовою адміністративного будинку за адресою: вул. Саксаганського, 76 в Голосіївському районі міста Києва".

Вранці 24 вересня відео демонтажу опублікувала місцева мешканка, режисерка Жанна Максименко-Довгич.

Містяни, які прийшли на місце демонтажу, кажуть, що робітники відмовилися показувати їм будь-які дозволи на роботи. Єдиним документом, який вдалося знайти, стали містобудівні умови та обмеження. Департамент містобудування та архітектури КМДА видав їх замовнику робіт, ТОВ "Інвест Рентал", у травні цього року, повідомляє видання "Хмарочос".

Згідно з документом, мова йде про реконструкцію будівлі з її подальшою надбудовою. Гранична висота нової будівлі не має перевищувати 27 метрів, або дев’ять поверхів. До знесення тут працювали ветеринарна клініка, китайський ресторан та відділення "Нової пошти".

Краєзнавець Антон Короб стверджує, що ця садиба була "останнім вцілілим зразком того, як виглядала забудова цього району в середині XIX століття". Втім, за весь цей час вона так і не отримала охоронного статусу.