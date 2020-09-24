УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4602 відвідувача онлайн
Новини
2 239 13

Троє з тринадцяти кандидатів у 208 окрузі на Чернігівщині мають прізвище Гунько, - ЦВК

Троє з тринадцяти кандидатів у 208 окрузі на Чернігівщині мають прізвище Гунько, - ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на окрузі №208 Ігоря Гунька. Таким чином, там балотуються вже 3 кандидати з таким прізвищем.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько", - сказано в повідомленні.

Таким чином, на окрузі балотуються вже 3 кандидатів із таким прізвищем. Двоє з них до того ж є тезками - це Анатолій Григорович Гунько та Анатолій Михайлович Гунько.

Анатолій Григорович Гунько є кандидатом від "Слуги народу". Його однофамільці - безпартійні.

Читайте також: Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"

Автор: 

місцеві вибори (1367) ЦВК (1178) Гунько Анатолій (40) Давиденко Валерій (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Против кандидата от СН выдвинулась дюжина однофамильцев?
Ой, а кто же это сделал? Случайно не тот же, кто продвинул Юрия Тимошенко на президентских выборах, чтобы попасть хотя бы во второй тур?
показати весь коментар
24.09.2020 22:07 Відповісти
+4
Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6568
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
+4
А як довести, кому саме на руку? Розслідування і суди у нас затягуються доволі на довго - місяці й роки - а до виборів 1 місяць.
показати весь коментар
24.09.2020 22:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7523
показати весь коментар
24.09.2020 22:02 Відповісти
И что? Запретить теперь фамилию Гунько?
показати весь коментар
24.09.2020 22:03 Відповісти
Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6568
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
до якого часу ця херня з однофамільцями буде продовжуватись? потрібна зміна в законодавстві, слуги, вам слабо? провести розборки і кандидата якому на руку ці однофамільці(заробітчани) знімати з гонок. пшол вон! дай дорогу нормальним.
показати весь коментар
24.09.2020 22:05 Відповісти
А як довести, кому саме на руку? Розслідування і суди у нас затягуються доволі на довго - місяці й роки - а до виборів 1 місяць.
показати весь коментар
24.09.2020 22:29 Відповісти
Только дуэль.
показати весь коментар
24.09.2020 22:31 Відповісти
Против кандидата от СН выдвинулась дюжина однофамильцев?
Ой, а кто же это сделал? Случайно не тот же, кто продвинул Юрия Тимошенко на президентских выборах, чтобы попасть хотя бы во второй тур?
показати весь коментар
24.09.2020 22:07 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2020 23:24 Відповісти
Кум Панько и пан Кумко
показати весь коментар
24.09.2020 22:24 Відповісти
Мельчает фантазия. Вот раньше хочеш проголосовать "Проти всіх", а там штук пять Противсіхів
показати весь коментар
24.09.2020 22:46 Відповісти
а почему не *****?
показати весь коментар
25.09.2020 06:45 Відповісти
Тю
Пусть идут как один кандидат под фамилией ТриГунько
показати весь коментар
25.09.2020 12:41 Відповісти
 
 