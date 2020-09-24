Троє з тринадцяти кандидатів у 208 окрузі на Чернігівщині мають прізвище Гунько, - ЦВК
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на окрузі №208 Ігоря Гунька. Таким чином, там балотуються вже 3 кандидати з таким прізвищем.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
"Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько", - сказано в повідомленні.
Таким чином, на окрузі балотуються вже 3 кандидатів із таким прізвищем. Двоє з них до того ж є тезками - це Анатолій Григорович Гунько та Анатолій Михайлович Гунько.
Анатолій Григорович Гунько є кандидатом від "Слуги народу". Його однофамільці - безпартійні.
Ой, а кто же это сделал? Случайно не тот же, кто продвинул Юрия Тимошенко на президентских выборах, чтобы попасть хотя бы во второй тур?
Пусть идут как один кандидат под фамилией ТриГунько