Троє з тринадцяти кандидатів у 208 окрузі на Чернігівщині мають прізвище Гунько, - ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на окрузі №208 Ігоря Гунька. Таким чином, там балотуються вже 3 кандидати з таким прізвищем.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглянувши відповідну заяву про самовисування разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, Комісія зареєструвала ще одного кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року. Ним став Ігор Гунько", - сказано в повідомленні.

Таким чином, на окрузі балотуються вже 3 кандидатів із таким прізвищем. Двоє з них до того ж є тезками - це Анатолій Григорович Гунько та Анатолій Михайлович Гунько.

Анатолій Григорович Гунько є кандидатом від "Слуги народу". Його однофамільці - безпартійні.

Читайте також: Лідер "Радикальної партії" балотуватиметься по 208 округу: "Рада без Ляшка як село без церкви"