Новини
На Східній митниці ДФС викрито корупційну схему, що приносила організаторам 5 млн грн на рік, - СБУ. ФОТО

У Луганській області Служба безпеки України блокувала функціонування вертикально побудованої корупційної схеми, організованої керівництвом Східної митниці ДФС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці отримали докази систематичного вимагання митниками грошей від комерсантів за проведення митного оформлення товарних партій у режимі імпорт.

"Організували угоду четверо керівників митниці різного рівня. За їхньою вказівкою митники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів. Гроші від імпортерів за безперешкодне митне оформлення безпосередньо отримували керівники одного з митних постів", - сказано в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема дозволяла керівництву Східної митниці тривалий час отримувати неправомірну вигоду в розмірі понад 5 млн гривень на рік.

Правоохоронці затримали ключових учасників угоди після одержання одним із керівників митного поста чергової частини хабаря. Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема проводяться 6 обшуків і допити свідків.

Зараз у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про затримання зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та проголошення підозр.

Читайте також: Людина Альперіна Осипов, який курирував потоки на посту "Столичний" і був звільнений, повернувся на митницю, - Саакашвілі. ДОКУМЕНТ

корупція (4769) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13271) силовики (2516) митниця (1911) Луганська область (4926)
+4
Вот зачем этот цирк ?

5 млн в год = 417 тыщ в месяц = 1388 гривень в день ))))

Уборщицу повязали ?
показати весь коментар
24.09.2020 22:12 Відповісти
+4
а в этой вертикально построенной схеме несколько человек )))

Они себе по сотне брали и начальнику региональной таможни 48 гривень отстёгивали ?
показати весь коментар
24.09.2020 22:14 Відповісти
+3
Честный таможенник как Баба Яга сказочный персонаж !!!
показати весь коментар
24.09.2020 22:15 Відповісти
Зеле не занесли?
показати весь коментар
24.09.2020 22:10 Відповісти
Вот зачем этот цирк ?

5 млн в год = 417 тыщ в месяц = 1388 гривень в день ))))

Уборщицу повязали ?
показати весь коментар
24.09.2020 22:12 Відповісти
а в этой вертикально построенной схеме несколько человек )))

Они себе по сотне брали и начальнику региональной таможни 48 гривень отстёгивали ?
показати весь коментар
24.09.2020 22:14 Відповісти
Честный таможенник как Баба Яга сказочный персонаж !!!
показати весь коментар
24.09.2020 22:15 Відповісти
да, за 50 грн их СБУ крышевала
показати весь коментар
24.09.2020 22:15 Відповісти
Как бороться с коррупцией? Пойманных на горячем - надо без суда сразу садить с конфискацией майна!
показати весь коментар
24.09.2020 22:27 Відповісти
без суда можно и тебя за педофилию посадить
показати весь коментар
24.09.2020 22:34 Відповісти
Тема коррупции - не раскрыта!
показати весь коментар
24.09.2020 22:53 Відповісти
а хто схеми дає митникам ? хіба не верзрада та кабмінхап а хто керує процесом?а те що мультіка нам прокрутили то це для лохів розвод . От коли закони змінять на благо нації тоді і схем небуде , а так звичайний опіум для народу
показати весь коментар
24.09.2020 22:30 Відповісти
Это исключение из правил или по такому принципу работают все посты? Для Службы думаю не составит труда всех приземлить.
показати весь коментар
24.09.2020 22:48 Відповісти
https://112.ua/politika/antikorrupcionnyy-sud-podtverdil-zakonnost-formuly-rotterdam-551152.html Антикоррупционный суд подтвердил законность формулы "Роттердам+" За милых дам ,за милых дам ,вторую Родину продам...вспомнилась песня Шафутинского,вернувшегося с Америки,ну и система правосудия у нас в государстве управляемом олегархами
показати весь коментар
24.09.2020 22:54 Відповісти
у тебя есть экономическое образование ?

почему все экономисты считают эту схему нормальной, а возмущаются ей исключительно люди без экономического образования ?
показати весь коментар
24.09.2020 23:11 Відповісти
Страна где у власти олигархи,а простой украинский народ на фронте защищает страну от оккупации,когда олигархи работают на две стороны конфликта,то правильные законы экономики не работают,потому я понимаю так что вы говорите всё правильно но по книге. Про аферы с углём Донбасса я рассказывать вам не собираюсь
показати весь коментар
25.09.2020 08:51 Відповісти
вот только не надо прикрываться простым народом.

Простота хуже воровства.

А законы экономики работают без согласия простого народа.

Законам пох на мнение простого народа )))
показати весь коментар
25.09.2020 09:47 Відповісти
Ну да особенно когда в Украине две войны оккупанты и коронавирус,а у руля находятся олигархи и их холуи,и холуйки
показати весь коментар
25.09.2020 10:43 Відповісти
....была раскрыта схема что приносила 5 миллионов гр...*. Каждому? Или всем? В неделю или месяц? Но в год 5 миликов??? Та вы гоните!
показати весь коментар
24.09.2020 23:09 Відповісти
я в начале ветки расписал, но заспамили )))
показати весь коментар
24.09.2020 23:12 Відповісти
на святое позарился, чужие грошики посчитал.
показати весь коментар
24.09.2020 23:15 Відповісти
Я кстати люблю открывать спам и прочёл изначально. Само название сайта этого как бы исключает всякую возможность воздействовать на сторонее мнение. Это ведь так нужно. Почти 8 лет часто захожу сюда, и к сожалению спам позволен и администратор часто блокирует. Есть правила форума---но проходят иногда дешёвые матюки и грязь валом---но ноль внимания. Шваль и мусор на сайте долго ведь не удерживается по сути своей---примитивизм их собственный их и убивает. Если нет цензора---значит НЕТ! В этом и конфетка сайта.
показати весь коментар
25.09.2020 00:07 Відповісти
вытащил из спама, ветку видимо таможенники читают )))
показати весь коментар
25.09.2020 10:53 Відповісти
5 млн.гр. В ГОД? НА ТАМОЖНЕ? Да на таможне такие бабки можно и за день сбить умеючи. А коль это схема, то наверняка умеют.
показати весь коментар
25.09.2020 10:04 Відповісти
 
 