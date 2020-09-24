На Східній митниці ДФС викрито корупційну схему, що приносила організаторам 5 млн грн на рік, - СБУ. ФОТО

У Луганській області Служба безпеки України блокувала функціонування вертикально побудованої корупційної схеми, організованої керівництвом Східної митниці ДФС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці отримали докази систематичного вимагання митниками грошей від комерсантів за проведення митного оформлення товарних партій у режимі імпорт.

"Організували угоду четверо керівників митниці різного рівня. За їхньою вказівкою митники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів. Гроші від імпортерів за безперешкодне митне оформлення безпосередньо отримували керівники одного з митних постів", - сказано в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема дозволяла керівництву Східної митниці тривалий час отримувати неправомірну вигоду в розмірі понад 5 млн гривень на рік.

Правоохоронці затримали ключових учасників угоди після одержання одним із керівників митного поста чергової частини хабаря. Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема проводяться 6 обшуків і допити свідків.

Зараз у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання про затримання зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та проголошення підозр.

