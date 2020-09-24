З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по-різному - у завданнях буде два рівні складності
Наступного року обов'язкове ЗНО з математики випускники складатимуть залежно від того, на якому рівні вони цей предмет вивчали. Тести розподілять за рівнем стандарту і за профільним рівнем, тобто другий рівень - складніший.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
У тесті рівня стандарту буде 28 завдань, а на його виконання виділять 150 хвилин. А тестування профільного рівня матиме 34 завдання, на виконання - 210 хвилин.
У разі, коли випускник навчався за рівнем стандарту і не планує вступати до вишу, де обов'язкове ЗНО з математики - він складатиме простий тест із базових знань з математики. Такий учень отримує оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.
Якщо випускник навчався за рівнем стандарту, але хоче вступити до університету, де потрібне ЗНО з математики - він має вирішити базові завдання з математики, а також виконати додаткові завдання поглибленого рівня. Такий учень вже отримає результат за 100-бальною системою.
Учні ж профільних математичних класів у будь-якому випадку мають скласти складний тест із завданнями поглибленого рівня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Эта Евклидова геометрия уже задолбала.
Пора переходить на геометрию Лобачевского или даже на сферическую...
А скоро і лікарі і вчителя вже забудуть як його-давати хабарі щоб"атєстацію паставілі"