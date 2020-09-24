УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10248 відвідувачів онлайн
Новини
4 398 14

З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по-різному - у завданнях буде два рівні складності

З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по-різному - у завданнях буде два рівні складності

Наступного року обов'язкове ЗНО з математики випускники складатимуть залежно від того, на якому рівні вони цей предмет вивчали. Тести розподілять за рівнем стандарту і за профільним рівнем, тобто другий рівень - складніший.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У тесті рівня стандарту буде 28 завдань, а на його виконання виділять 150 хвилин. А тестування профільного рівня матиме 34 завдання, на виконання - 210 хвилин.

У разі, коли випускник навчався за рівнем стандарту і не планує вступати до вишу, де обов'язкове ЗНО з математики - він складатиме простий тест із базових знань з математики. Такий учень отримує оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.

Якщо випускник навчався за рівнем стандарту, але хоче вступити до університету, де потрібне ЗНО з математики - він має вирішити базові завдання з математики, а також виконати додаткові завдання поглибленого рівня. Такий учень вже отримає результат за 100-бальною системою.

Учні ж профільних математичних класів у будь-якому випадку мають скласти складний тест із завданнями поглибленого рівня.

Читайте також: З 2021 року, випускники шкіл обов'язково складатимуть ЗНО з математики, - Центр оцінювання якості освіти

Автор: 

тестування (459) ЗНО (323) математика (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Таке враження, що у них завдання спаскудити все.
показати весь коментар
24.09.2020 23:04 Відповісти
+3
Как же потом в ВУЗ поступать с такими знаниями? Или будут ВУЗы разных уровней сложности?
показати весь коментар
24.09.2020 23:03 Відповісти
+2
З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по різному - в завданнях буде два рівня складності - Цензор.НЕТ 3362
показати весь коментар
24.09.2020 23:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
математики????? А граматикИ????
показати весь коментар
24.09.2020 22:48 Відповісти
кофе считать среднего рода уже разрешили )
показати весь коментар
24.09.2020 22:52 Відповісти
Давно пора !!

Эта Евклидова геометрия уже задолбала.

Пора переходить на геометрию Лобачевского или даже на сферическую...
показати весь коментар
24.09.2020 22:51 Відповісти
Во всем виноваты сигареты. Еще гомосексуалисты и велосипедисты достали.
показати весь коментар
24.09.2020 23:01 Відповісти
З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по різному - в завданнях буде два рівня складності - Цензор.НЕТ 3362
показати весь коментар
24.09.2020 23:07 Відповісти
Как же потом в ВУЗ поступать с такими знаниями? Или будут ВУЗы разных уровней сложности?
показати весь коментар
24.09.2020 23:03 Відповісти
Щоб збирати полуницю в Польщі ВУЗ не потрібен.
показати весь коментар
24.09.2020 23:25 Відповісти
Нужны. В ВУЗах с пониженной сложностью будут учить клубнику собирать.
показати весь коментар
24.09.2020 23:33 Відповісти
Таке враження, що у них завдання спаскудити все.
показати весь коментар
24.09.2020 23:04 Відповісти
Хрінова в нас освіта і все що з нею пов'язане теж хрінове.
показати весь коментар
24.09.2020 23:30 Відповісти
Бідні гуманітарії…Міносвіти, ви дебілииии!
показати весь коментар
24.09.2020 23:32 Відповісти
То есть технари значит не бедные, когда обязаны сдавать ЗНО по языку или истории, а гуманитарии таки бедные!?
показати весь коментар
25.09.2020 04:39 Відповісти
А зачем оно всралось то ЗНО, если выпускник не планирует поступать в ВУЗ?
показати весь коментар
25.09.2020 04:38 Відповісти
От і я КАЖУ дебілам жити все важче і важче... В совкові часи було достатньо мати "сваіх людєй" та шмат сала кошерного... А зараз -проблеми для них- ще й голову требе мати та НЕЗАЛЕЖНЕ опитування.
А скоро і лікарі і вчителя вже забудуть як його-давати хабарі щоб"атєстацію паставілі"
показати весь коментар
25.09.2020 07:15 Відповісти
 
 