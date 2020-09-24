З 2021 року обов'язкове ЗНО з математики складатимуть по-різному - у завданнях буде два рівні складності

Наступного року обов'язкове ЗНО з математики випускники складатимуть залежно від того, на якому рівні вони цей предмет вивчали. Тести розподілять за рівнем стандарту і за профільним рівнем, тобто другий рівень - складніший.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У тесті рівня стандарту буде 28 завдань, а на його виконання виділять 150 хвилин. А тестування профільного рівня матиме 34 завдання, на виконання - 210 хвилин.

У разі, коли випускник навчався за рівнем стандарту і не планує вступати до вишу, де обов'язкове ЗНО з математики - він складатиме простий тест із базових знань з математики. Такий учень отримує оцінку ДПА за 12-бальною шкалою.

Якщо випускник навчався за рівнем стандарту, але хоче вступити до університету, де потрібне ЗНО з математики - він має вирішити базові завдання з математики, а також виконати додаткові завдання поглибленого рівня. Такий учень вже отримає результат за 100-бальною системою.

Учні ж профільних математичних класів у будь-якому випадку мають скласти складний тест із завданнями поглибленого рівня.

