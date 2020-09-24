Листівки із закликом до сепаратизму розклеїли на Кіровоградщині. Виявилося, що це частина навчань СБУ.

Вночі у Знам'янці Кіровоградської області масово з'явилися на стовпах листівки із закликом створити сепаратистську республіку і відокремитися від України. Люди стали зривати їх і дзвонити в поліцію. Виявилося, що це частина антитерористичних навчань СБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Фотографії листівок потрапили в соцмережі. Користувачі обурилися спочатку через їх зміст, а потім - через причини появи. Через кілька годин після скандалу в соцмережах СБУ повідомила, що листівки розклеїли в рамках антитерористичних навчань.

"За легендою цих навчань кілька диверсійних груп, які орудують на території Знам'янського району, скоюють якісь правопорушення, диверсії, готують терористичні акти. Це була робота диверсантів у межах наших навчань. Патрульні вже затримали "винуватців-диверсантів", - пояснила прессекретарка УСБУ в Кіровоградській області Марина Яковенко.

Зараз на стовпах у Знам'янці не залишилося жодної сепаратистської листівки. Більшість із них зірвали городяни. Решту прибрали комунальники.

Читайте також: Україномовного покупця вигнали з магазину в Кривому Розі: "Російська це земля! Йди звідси". ВIДЕО

Навчання в Знам'янці тривають і ще можуть піднести городянам сюрпризи.

"Сценарій цих навчань нікому не відомий. Тому всі служби працюють і реагують на ті виклики, які в цей момент вже відомі. А якими будуть подальші дії "диверсантів" - ми не знаємо", - повідомила прессекретарка УСБУ в Кіровоградській області Марина Яковенко.