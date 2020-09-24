Листівки із закликом до сепаратизму розклеїли на Кіровоградщині. Виявилося, що це частина навчань СБУ.
Вночі у Знам'янці Кіровоградської області масово з'явилися на стовпах листівки із закликом створити сепаратистську республіку і відокремитися від України. Люди стали зривати їх і дзвонити в поліцію. Виявилося, що це частина антитерористичних навчань СБУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Фотографії листівок потрапили в соцмережі. Користувачі обурилися спочатку через їх зміст, а потім - через причини появи. Через кілька годин після скандалу в соцмережах СБУ повідомила, що листівки розклеїли в рамках антитерористичних навчань.
"За легендою цих навчань кілька диверсійних груп, які орудують на території Знам'янського району, скоюють якісь правопорушення, диверсії, готують терористичні акти. Це була робота диверсантів у межах наших навчань. Патрульні вже затримали "винуватців-диверсантів", - пояснила прессекретарка УСБУ в Кіровоградській області Марина Яковенко.
Зараз на стовпах у Знам'янці не залишилося жодної сепаратистської листівки. Більшість із них зірвали городяни. Решту прибрали комунальники.
Навчання в Знам'янці тривають і ще можуть піднести городянам сюрпризи.
"Сценарій цих навчань нікому не відомий. Тому всі служби працюють і реагують на ті виклики, які в цей момент вже відомі. А якими будуть подальші дії "диверсантів" - ми не знаємо", - повідомила прессекретарка УСБУ в Кіровоградській області Марина Яковенко.
идиоты.
"У СБУ розповіли деталі "викрадення" полковника в Сумах - Викрадення організували у рамках навчань. Сам офіцер про це знав.".. пздц какие в сбу работают махровые юморЫсты затейники !!
Та ладно...этож все в рамках Кавказ2020,надо так понимать?Взаимодействие отрабатывают!
Блин, кто у нас враг народа и подельник/коллега российского ФСБ?
Дурніших навчань ніж по розклеюванню листівок і придумать не можна!
За Нельку Штепу візміться бо вона ось другий раз прийде в Слов'янськ і потім уже точно здасть його нахрін!!!
Надька Сявченко біга на свободі, як велично все по ній розпочиналось, Медведчук гавка як пес і в Крим їздить!!!
Роботи океан, а вони увагу громадян перевіряють!
Свої ряди СБУ треба чистить безпощадно, але це не при Великому ЗЕ!!!
По вашему "руская весна" началась без расклеивания листовок?
А если это учения, то скоро начнут расстреливать украинцев, с целью тренировки борьбы с террористами.