Потрібно уникати двозначних формулювань, - Інститут нацпам'яті висловив свою позицію щодо наукової дискусії "Чи був Голодомор геноцидом?"
Інститут національної пам'яті озвучив свою позицію щодо міжнародної дискусії на тему: "Чи був Голодомор геноцидом?".
Як передає Цензор.НЕТ, позиція УІНП викладена в Фейсбуці інституту.
У заяві зазначається: "Упродовж останнього тижня в публічному просторі в Україні широко обговорюється майбутня дискусія "Чи був Голодомор геноцидом?", що проводиться Німецько-українською комісією істориків 24 вересня 2020.
Український інститут національної пам’яті вітає проведення наукових та експертних дискусій, які привертають увагу та висвітлюють таку важливу сторінку в українській та світовій історії як Голодомор 1932-1933 років. Це особливо актуально зараз, коли питання визнання Голодомору геноцидом українського народу розглядається у Бундестазі.
Разом із тим, УІНП вважає, що назва для вебінару обрана без належного врахування чутливості теми для мільйонів українців та може образити почуття людей, чиї родичі загинули під час Голодомору, які цілком переконані в зумисності та геноцидній природі цього злочину.
Наявна постановка питання містить сумнів, або принаймні рівнозначну можливість заперечення геноцидної природи Голодомору, не кажучи вже про те, що її можна сприйняти як таку, що містить претензію дати остаточну відповідь на поставлене запитання за результатами одного заходу. Що, вочевидь, сумнівно, навіть попри те, що учасниками дискусії станом на сьогодні заявлені поважні та відомі в світі науковці.
Ми глибоко переконані, що у питаннях дослідження таких трагічних подій минулого уникання двозначних формулювань у назвах заходів унеможливить потенційні маніпуляції з сенсами в наш неспокійний час постправди, що зрештою збереже простір для наступних плідних обговорень із залученням широких експертних кіл.
Враховуючи надзвичайну складність та важливість цього заходу, а також те, що поняття геноциду і наукова проблема застосування цього терміну перебувають у міждисциплінарному просторі історії та міжнародного права, ми вважаємо дуже бажаним залучення до таких дискусій не лише істориків, але й фахівців у сфері міжнародного права, які мають відповідний наукових доробок.
Враховуючи занепокоєння наукової спільноти та багатьох представників українського суспільства щодо майбутнього заходу, УІНП звернувся з листом з цього приводу до Комісії та отримав роз’яснення щодо організаційних питань та концептуальних підходів до організації цього вебінару. Серед іншого, Комісія підтвердила, що його тематика була запланована в контексті розгляду німецьким Бундестагом питання про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом, а отже хід та результати обговорення ймовірно будуть враховуватись німецькими парламентарями при прийнятті політичного рішення.
Ми вважаємо, що ця обставина лише загострює усі вищеперераховані застереження з нашого боку та вимагає більш виваженого підходу до майбутніх заходів з тематики Голодомору та інших чутливих тем колективної пам’яті.
При цьому ми вітаємо рішення Комісії врахувати нашу пропозицію та розширити склад українських учасників, запросивши до участі у дискусії докторку історичних наук Людмилу Гриневич, яка очолює Український науково-дослідний та освітній центр дослідження Голодомору.
Зі свого боку Український інститут національної пам’яті, як центральний орган виконавчої влади, на який Кабінетом Міністрів України покладено обов‘язок відновлювати та зберігати національну пам‘ять українського народу, надалі готовий всіляко сприяти роботі Німецько-української комісії істориків та співпрацювати в організації та висвітленні таких важливих заходів, зокрема і щодо налагодження відповідального діалогу в надзвичайно чутливих і травматичних питаннях історичної пам’яті про Голодомор".
вони будували свою окрему державу, знищуючи мільйони людей.
Тут вообще не о чем дискутировать.
ну и казахи тоже сильно пострадали
О чём вообще дальше спорить-то ?
Пусть лучше рвут глотки за дела 100 летней давности,таксксзать ,пар выпускают...и платчтдальше
А до чого тут німці? Вони за свої концтабори повинні відповідати. І там експертні комісії призначати. А яким боком вони до голодомору відносяться?
Холокост: бизнес на пепле. Часть 1
Мифы и реалии истории уничтожения евреев в Европе''
И чем дальше в лес..тем больше будет вот таких больных тем.
Бизнес на костях погибших.
Мерзость
З них часів голоду не було. І не могло бути в Україні. Коли 300 км проїдеш, то 2 рази під дощ попадеш. Не могло бути голоду по такій великій території. Лише штучний.
''Євген Дудар: українці, мої українці, які ми демократи, гуманісти, філантропи''----у нас немає гідності.Звідси всі наші біди. Ви голосуєте завжди тільки за українців-патріотів?-----Звісно ні..
Їм тема Голодомору свербить давно.
Чтобы и сейчас у нас не повторилось это ужасное предательское прошлое уже и с новым ЗЕКОМ - 2, украинофобом кремлёвским ...резидентом экс- клоуном - ЗЕбилом -капитулянтом.
Наслідки штучного голодомору цього цілеспрямованого злочину пароти окупованої України (УНР) виявилися жахливими.
АРХІВ. Якщо за період 1926-1939 рр. населення кривавої тюрми народів срср зросло на 16%, в ворожій нам рсфср - на 28%, БССР - на 11,2%, а ось в колонії урср окупаційна назва поневоленої УНР кількість українців зменшилася на 9,9%. Та і "між 1926 і 1939 роками частка етнічних українців в населенні України знизилася з 80% до 73% , того що замість знищених мільйонів українців кремлівські окупанти масово мільйонами завозили своїх личакових москалів (росіян). Внаслідок голоду, розстрілів і депортації українське населення за офіційними сильно заниженими даними зменшилося в абсолютних числах з 23,2 млн до 19,16 млн, тоді як неукраїнське населення переважно з жахливих москалів (кацапів -личкарів) зросла на 5,6 млн. Якщо врахувати, що раніше Україна мала найбільший рівень приросту населення в Європі, 800 тис. щорічно, то можна легко побачити, що така кривава російська політика досягла свого ". Це, і є "класичний приклад московського комуно-фашистського геноциду, його найкривавіший, найдовший і найширший експеримент русифікації - знищення цілої української нації". З огляду на масштаби цих жахливих втрат, слід засудити в міжнародних судах принаймні по шести ознаках злочинні дії кремлівської більшовицької окупаційної влади, які підпадають під Конвенцію ООН про геноцид.
Це не авторські циганити. Ініціатор комісії Штайнмайєр в молодості був штатним помічником відомого українофоба Шредера, та і міністр мзс алеманії з того ж гнізда. Ну і співають під російську дудку, навіть придумали відмазку, одні не компетентні, як їх "тато" Л.МКравчук, інші - визначення геноциду відбулось після 1951 року. Нібито ООН визначило Голокост до його вчинення .та це історки а акробати-попугайчики.
Це випадково сталось ?
Серйозно ?
Московиты любят Джугашвили не за то, что он был грузин или коммунист, а за то что попытался вернуть их убогую смрадную империю в прежние границы и расширить ее, если получится.
Они готовы жить в дерьме, лишь бы покорить и подчинить другие народы и упиваться властью Московщины над ними. Ради этого они готовы пойти на любые преступления. Они первые и единственные, кто додумался уничтожать миллионы людей в их домах и домах их предков, просто отобрав у них всю еду, а дома и землю потом отдали своим ордынцам, классическая этническая чистка с заложенной миной на будущее.
Нацисты ІІІ Рейха по сравнению с фанатиками людоедского режима Московии, в его советской имперской версии выглядят жалкими неумейками, у которых не хватило широты фантазии, читобы придумать уничтожение людей таким быстрым смертоносно-продуктивным способом, не тратясь на перемещение приговоренных к смерти к местам умерщвления, на средства уничтожения и персонал исполнителей, просто забрали все съедобное.
Московия устроила эту этническую чистку чтобы сломить извечное стремление украинцев к свободе, чтобы самим распоряжаться своей судьбой, ради этого были задушены голодом миллионы лучших из нас, остальные должны были сломаться, забыть себя, свою историю и свой язык и раствориться в среде московитов-переселенцев.
Не совсем получилось, вернее, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев и последующую насильственную ассимиляцию, не получилось. Наоборот, украинцы существенно повлияли на то, что московитская империя, которую Запад лелеял и защищал в 1991 году, боясь "расползания" ядерного оружия, всеравно развалилась (хоть и не полностью), и от этого среднестатистический московит-империалист еще долго будет ненавидеть украинцев и любить своего фюрера, который их уверяет, что украинцев нет и никогда не было.
Але потрібно звернути увагу на те, що спонукало той режим привести народ України до Голодомору. Звичайно це комуністична ідеологія. Відповідно якої першопричиною експлуатації людини людиною є приватна власність засобів виробництва. Тому селян позбавили землі, сільськогосподарського реманенту, тяглової сили - коней, тварин. В додаток було конфісковано зерно та інші продукти харчування.
Тому першопричиною Голодомору в Україні потрібно визнавати комуністичну ідеологію.
Какую именно? Правление грузина Джугашвили или правление днепропетровского клана Брежнева? Или между ними разницы нет?
І ще одне. Пам'ятаю, як десь років 15 одна жіночка, яка пережила Голодомор, на ТВ розповідала, що їй тоді бул десь 4-5 років, але вона на все життя запам'ятала слова того старшого комісара, який керував грабунком селян. Коли "активісти" забирали навіть залізні казани в селян, щоб вони не змогли собі зварити суп з бур'яну та шкіри і якось вижити її мати запитала в того комісара: "Що ж ви робите?! Ми так всі з голоду помремо!!!" А він відповів:"Пока ми нє пєрєступім через половіну ваших трупов - ми социалізма нє построім!" Вони дуже добре знали, що виробляли!!!
Я не в захваті від їх поведінки, перефразуючи Черчіля "Той, хто не змагається за свободу заради безпеки, не отримає ні свободи, ні безпеки", вони за все заплатили, отримали від росіян смерть - або від голоду, або як беззбройне гарматне м"ясо, яке московити гнали на німецькі кулемети.
Поясніть, що з вашого погляду відбувається нині, якщо не було масових фальсифікацій, звідки взялося так багато дегенератів з української молоді, віком 20-30 років, яким байдужий захист власної країни, хоч би заради свого самосбереження, чи вони вже не українці, а "почти русские", як це могло трапитися за часів формальної незалежності, полпри те, що українці старших поколінь не втратили в собі України навіть за часів російсьских царського і радянського режимів.
И кто по национальности был этот комиссар?
А иностранцев это не дожно *****ь!
16 квітня 1919 року Володимир Ленін виголосив https://was.media/V-I-Lenin-16041919 промову перед московськими залізничниками. У цей час війська більшовиків повністю оволоділи Лівобережжям, був захоплений Київ. Армія УНР захищалася на Правобережжі Дніпра.
Голова Ради народних комісарів РРФСР описав міжнародне становище і закликав робітників вступати до Червоної армії, аби якомога швидше захопити багату продовольством Україну:
«Теперь, с завоеванием Украины и с укреплением Советской власти на Дону, наша сила крепнет. Мы говорим теперь, что источники хлеба и продовольствия, возможность получить топливо из Донецкого бассейна у нас есть. Мы уверены, что, хотя и подходят самые трудные месяцы, мы, тем не менее, этот кризис переживем. На Украине имеются громадные запасы, излишки хлеба. Их трудно взять сразу - там до сих пор партизанщина, там крестьяне запуганы зверским господством немцев и боятся брать помещичьи земли.
Мы должны не менее 3 тысяч рабочих железнодорожников, частью крестьян из северной голодной России, двинуть на Украину. Правительство уже провело декрет о точной разверстке того количества хлеба, которое можно взять сейчас в размере 100 миллионов пудов. В одном из округов Донецкого бассейна, по полученным сведениям, также имеется 1 миллион пудов хлеба на расстоянии не более 10 верст от железной дороги.
Мы рассчитываем, что мобилизация, при быстром движении на фронтах, даст возможность улучшить и продовольственное положение. Уменьшит число едоков в неземледельческих, наиболее голодных губерниях. На фронте - а мы ведем войну в наиболее хлебородных и сытых местностях - люди, двинутые туда десятками тысяч, получат возможность прокормиться и что, путем развития почтовых посылок, они получат возможность немедленно помочь оставшимся дома семьям».