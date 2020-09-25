Поліція Київської області оголосила в розшук п'ятьох школярів, які не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації
У розшук оголошено п'ятьох школярів, які після уроків не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Миронівському районі Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці обласної поліції.
У повідомленні зазначається: "24 вересня п’ятеро школярів після уроків не повернулись до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Миронівському районі. Про це до поліції повідомив керівник закладу.
Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення місцезнаходження неповнолітніх. До пошуків задіяні особовий склад Миронівського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, громадськість.
Зниклі: п’ятеро хлопців 12-14 віку.
Щипський Ярослав: на вигляд 14-15 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі сірі.
Був одягнутий: куртка темно-синьго кольору, темно-зелені штани, чорні кросівки.
Литвиненко Антон: на вигляд 14-15 років, зріст 155-160 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Одяг: куртка коричневого кольору, сині джинси, чорні кросівки.
Грегуль Руслан: на вигляд 15-16 років, зріст 170-175 см, повної статури, волосся русяве, коротке, обличчя кругле, очі карі.
Був одягнутий: червона кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, темні кросівки.
Гринько Віталій: на вигляд 11-12 років, зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся світле, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Був одягнутий: куртка синього кольору з капюшоном, чорні джинси, чорні кросівки. При собі мав рюкзак синього кольору.
Мазуренко Віталій: на вигляд 12-13 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі зелені.
Одяг: сіра кофта з капюшоном, чорні джинси, темно-сині кросівки.
Якщо Вам відома інформація щодо можливого місця перебування дітей, повідомляйте за номером спецлінії поліції "102".
