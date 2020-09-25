УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини
2 685 5

Поліція Київської області оголосила в розшук п'ятьох школярів, які не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації

Поліція Київської області оголосила в розшук п'ятьох школярів, які не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації

У розшук оголошено п'ятьох школярів, які після уроків не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Миронівському районі Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці обласної поліції.

У повідомленні зазначається: "24 вересня п’ятеро школярів після уроків не повернулись до центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Миронівському районі. Про це до поліції повідомив керівник закладу.

Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення місцезнаходження неповнолітніх. До пошуків задіяні особовий склад Миронівського відділу поліції, працівники ювенальної превенції, громадськість.

Зниклі: п’ятеро хлопців 12-14 віку.

Щипський Ярослав: на вигляд 14-15 років, зріст 160-165 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі сірі.
Був одягнутий: куртка темно-синьго кольору, темно-зелені штани, чорні кросівки.

Литвиненко Антон: на вигляд 14-15 років, зріст 155-160 см, середньої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Одяг: куртка коричневого кольору, сині джинси, чорні кросівки.

Грегуль Руслан: на вигляд 15-16 років, зріст 170-175 см, повної статури, волосся русяве, коротке, обличчя кругле, очі карі.
Був одягнутий: червона кофта з капюшоном, чорні спортивні штани, темні кросівки.

Гринько Віталій: на вигляд 11-12 років, зріст 155-160 см, худорлявої статури, волосся світле, коротке, обличчя овальне, очі карі.
Був одягнутий: куртка синього кольору з капюшоном, чорні джинси, чорні кросівки. При собі мав рюкзак синього кольору.

Мазуренко Віталій: на вигляд 12-13 років, зріст 150-155 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротке, обличчя овальне, очі зелені.
Одяг: сіра кофта з капюшоном, чорні джинси, темно-сині кросівки.

Якщо Вам відома інформація щодо можливого місця перебування дітей, повідомляйте за номером спецлінії поліції "102".

Читайте також: Вчителька вдарила книгою по голові школярку в Харкові, педагога притягнуть до адмінвідповідальності, - Нацполіція

Автор: 

діти (5268) Нацполіція (15435) розшук (661)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подались шукати пригоди.
показати весь коментар
25.09.2020 00:05 Відповісти
Найдутся...Дай Бог .. "погуляют, похолодает и сами придут" - а вот то что в Украине БЕССЛЕДНО пропадает около ПЯТИ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ до 10 лет в год все почему то молчат..
показати весь коментар
25.09.2020 00:14 Відповісти
А я добавлю, что в Мире беследно исчезают 400 тысяч детей в год. Не находят ни трупов ни живыми или заблудившимися. Как вам такая цифирка? Зато с другой стороны, мировая элита выглядет не по годам молодо!
показати весь коментар
25.09.2020 05:31 Відповісти
два рашкобота (а скоріш за всe, навіть один) поговорили. Лишe дeбіл повірить, що 5000 дітeй пропадає в Украіні. Зайдіть на службу розшуку дітeй та побачитe, що за 10 років і дeсяти нe зникло, а цe часто утоплeння, вбивства, після чого тіла нe знайти. Боти - ща порeбрік, тобто в спам. Цe у вас на парвшці діти расходний матeріал.
показати весь коментар
25.09.2020 08:11 Відповісти
В Ташкент---там тепло, там яблоки!
показати весь коментар
25.09.2020 00:14 Відповісти
 
 