УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9901 відвідувач онлайн
Новини
6 183 28

Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду

Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду

Мері Трамп - дочка Фреда Трампа, старшого брата нинішнього президента США. Вона запевняє, що американський лідер у змові з іншими родичами ще у вісімдесятих викрав десятки мільйонів доларів, які мали належати їй.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Мері Трамп подала позов проти Дональда Трампа, його сестри Мері Енн і їхнього покійного брата Роберта. За версією позивачки, після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Мері Енн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили цілу схему для "викачування коштів, приховування їх розкрадання і брехали щодо істинної цінності спадщини".

"Вони зрадили мене, таємно співпрацювали, щоби вкрасти у мене, брехали щодо реальної цінності того, що я успадкувала. Шахрайство - це не просто сімейний бізнес, це спосіб життя", - стверджує Мері Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами

Автор: 

шахрайство (1149) спадок (22) США (24113) Трамп Дональд (6985)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Упсссссс..... вот это неожиданно перед выборами.
показати весь коментар
24.09.2020 23:57 Відповісти
+12
І 40 років чекали, аж до перевиборів? Смердить заказухою.
показати весь коментар
25.09.2020 00:01 Відповісти
+11
Очень похоже на трампа, даже если заказуха.
показати весь коментар
25.09.2020 00:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Упсссссс..... вот это неожиданно перед выборами.
показати весь коментар
24.09.2020 23:57 Відповісти
Хто перший встав - того і тапки.
показати весь коментар
25.09.2020 00:00 Відповісти
І 40 років чекали, аж до перевиборів? Смердить заказухою.
показати весь коментар
25.09.2020 00:01 Відповісти
Більше того. Вже було декілька судових процесів, які вона програла. Але... мені "подобається" оця подача, причому на всіх ресурсах, одна і та ж - "...племінниця звинуватила Трампа... Він, у зговорі з іншими...". І так кругом, хто завгодно, аби не Трамп. Знайомо, чи не так?!
показати весь коментар
25.09.2020 00:54 Відповісти
Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду - Цензор.НЕТ 6848
показати весь коментар
25.09.2020 09:21 Відповісти
Kavkaz Center
Трамп отказался пообещать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах. Гражданская война в США уже не кажется такой уж нереальной.
показати весь коментар
25.09.2020 00:04 Відповісти
та кто его будет спрашивать) ни Конгресс, ни Сенат, ни тем более полиция штатов и армия США - не принадлежат трампу...
показати весь коментар
25.09.2020 00:52 Відповісти
Прийдуть санітар і заберіть Трампа. А владу залишать в Овальному кабінеті. Це Америка. Тут клоуни хоч і можуть прийти до влади, але зловживати нею, а тим більше - узурпувати її не вийде.
показати весь коментар
25.09.2020 01:27 Відповісти
Трам трам пам дрібний шахрай, щей родичів обдурив, клован.
показати весь коментар
25.09.2020 07:23 Відповісти
Цікаво,що демократи запропонували? Схоже на заказуху,перед виборами.

Особисто мене цікавить,чи вийде на дебати Байден,бо вже кажуть демократи,що їх не буде.А дебати в США кандидатів,це не просто традиція.
показати весь коментар
25.09.2020 00:05 Відповісти
Демократам конче потрібно, щоб їх не було, враховуючи конгитивні проблеми Байдена. У Трампа було декілька потужних "mic drop" моментів з Хілларі (you'll be in jail і т.д.), а про Sleepy Joe вже нема чого і казати.
показати весь коментар
25.09.2020 00:12 Відповісти
вийде, але лише на стадіон
показати весь коментар
25.09.2020 02:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/397821 І буде як сцикун там стояти.
показати весь коментар
25.09.2020 02:32 Відповісти
Трамп - це Зєля на максималках.
показати весь коментар
25.09.2020 09:54 Відповісти
Демократическая партейка не гнушаеться ни чем - обман , подкуп , ложь , угрозы . Брежнеская КПСС по сравнению с партией Обамы-Байдена были ангелами во плоти .
показати весь коментар
25.09.2020 00:18 Відповісти
Демократы в этом году превзошли сами себя: связанные с демократами ГО организовывают массовые беспорядки, а демократические СМИ их подогревают, постоянно говоря, что если будет избран Байден, то все это прекратится.
показати весь коментар
25.09.2020 09:45 Відповісти
Я все жду когда этих протестуток начнут стрелять а то они совсем обнаглели к людям в кафе за столики садятся. До выборов вряд ли станут. все хотят быть хорошими и не нагнетать обстановку. У нас их пока не видно но в ближние пригороды уже просачиваются а там народ мягкотелый не знают что с ними делать.
показати весь коментар
25.09.2020 17:05 Відповісти
Очень похоже на трампа, даже если заказуха.
показати весь коментар
25.09.2020 00:18 Відповісти
Хай мочат этого припадочного.
показати весь коментар
25.09.2020 01:11 Відповісти
Трамп їй забув заплатити за мовчання чи шо?
показати весь коментар
25.09.2020 01:32 Відповісти
Трамп забув, що дівчинка виросла, стала дорослою і перестала боятися.
показати весь коментар
25.09.2020 06:03 Відповісти
почалося
показати весь коментар
25.09.2020 02:21 Відповісти
У меня к тебе только один вопрос, сколько из Китайских денег или Фондов Обвмы тебе сейчас предложили???? Или ты подняла вопрос спустя 40 лет , а до этого молчала как рыба об лед! Так что Дедушка оставил тебе миллионы но распорядителями сделал твоихх дядей и тетю, вопрос, а на каких условиях дедставил тебе наследство? Что ты должна была сделать по усдовиям завещания? Я немного разбираюсь в тонеостях завещаний и думаю что там было все в порядке. Надо будет посмотреть чем эта дама занималась все эти годы. Нюансы ее образа жизни.
показати весь коментар
25.09.2020 04:25 Відповісти
А может посмотреть нюансы образа жизни Трампа? Ну там спонсирование конкурсов красоты организованных педофилом Эпштейном, его дела с Deutsche Bank и через них с кремлядями. Или почему он называет Путина хорошим другом
показати весь коментар
25.09.2020 09:59 Відповісти
Знаешь, реформы не делают простолюдины, вернее сказать, не возглавляют! Их желает часть "элиты" когда пониает, что дальше так жить нельзя! Помнишь два условия- " Верхи не могут, а низы не хотят". Именно , наличие двух условий а не одного из них. Тогда часть элиты становятся " предателями" своих же. Так было и так будет всегда. Поэтому - ВСЕ ненавидят Трампа.
показати весь коментар
25.09.2020 19:31 Відповісти
Трамп во всей красе.
Её не только обокрали. но и запугали, а сейчас она повзрослела, пообщалась
с юристами и, как жертва, решила заявить в критичный для Трампа момент.
Маленьких обижать нельзя - они никогда ничего не забывают.
показати весь коментар
25.09.2020 05:56 Відповісти
 
 