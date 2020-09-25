Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду
Мері Трамп - дочка Фреда Трампа, старшого брата нинішнього президента США. Вона запевняє, що американський лідер у змові з іншими родичами ще у вісімдесятих викрав десятки мільйонів доларів, які мали належати їй.
Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Мері Трамп подала позов проти Дональда Трампа, його сестри Мері Енн і їхнього покійного брата Роберта. За версією позивачки, після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Мері Енн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили цілу схему для "викачування коштів, приховування їх розкрадання і брехали щодо істинної цінності спадщини".
"Вони зрадили мене, таємно співпрацювали, щоби вкрасти у мене, брехали щодо реальної цінності того, що я успадкувала. Шахрайство - це не просто сімейний бізнес, це спосіб життя", - стверджує Мері Трамп.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трамп отказался пообещать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах. Гражданская война в США уже не кажется такой уж нереальной.
Особисто мене цікавить,чи вийде на дебати Байден,бо вже кажуть демократи,що їх не буде.А дебати в США кандидатів,це не просто традиція.
Её не только обокрали. но и запугали, а сейчас она повзрослела, пообщалась
с юристами и, как жертва, решила заявить в критичный для Трампа момент.
Маленьких обижать нельзя - они никогда ничего не забывают.