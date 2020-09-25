Племінниця Трампа звинуватила його в шахрайстві зі спадщиною і подала до суду

Мері Трамп - дочка Фреда Трампа, старшого брата нинішнього президента США. Вона запевняє, що американський лідер у змові з іншими родичами ще у вісімдесятих викрав десятки мільйонів доларів, які мали належати їй.

Про це пише New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Мері Трамп подала позов проти Дональда Трампа, його сестри Мері Енн і їхнього покійного брата Роберта. За версією позивачки, після смерті в 1981 році батька Мері його брати Дональд і Роберт, а також сестра Мері Енн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили цілу схему для "викачування коштів, приховування їх розкрадання і брехали щодо істинної цінності спадщини".

"Вони зрадили мене, таємно співпрацювали, щоби вкрасти у мене, брехали щодо реальної цінності того, що я успадкувала. Шахрайство - це не просто сімейний бізнес, це спосіб життя", - стверджує Мері Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден назвав Трампа "палієм клімату" і заявив, що його можливий другий термін загрожує США новими стихійними лихами