Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Британська служба поліції столиці підтвердила, що експертиза ходи не може слугувати головним доказом у кримінальній справі, як це відбувається у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета .

Про це повідомляє компанія "СЕНС Консалтинг", яка захищає обвинуваченого у справі Шеремета Антоненка, інформує Цензор.НЕТ.

"22 вересня ми отримали відповідь британської Служби поліції столиці (MPS), більше відомої як Скотланд-Ярд, стосовно використання криміналістичного аналізу ходи як доказу. MPS стверджує, що хода може бути виключно допоміжним або відсічним, аж ніяк не основним доказом", - зазначено в повідомленні компанії.

Відділ забезпечення свободи інформації Скотланд-Ярду відповів на запит юристів, що криміналістичний аналіз ходи можна використовувати тільки як допоміжний доказ. Така експертиза має суб'єктивний характер, і чітко визначеної методології її проведення не існує.

"У цьому листі, підписаному офіцером Деборою Соломон, надана свіжа редакція британського Кодексу судових практик щодо проведення експертних досліджень з криміналістичного аналізу ходи. У ньому, зокрема стверджується (п. 18.7), що вся робота над справами має перевірятися іншим криміналістом, який є компетентним і досвідченим у криміналістичному аналізі ходи", - додали в "СЕНС Консалтинг".

Компанія нагадує, що професор Айвон Бірч, який виступив експертом з ходи у справі про вбивство Шеремета, - єдиний, хто вимірював рівень помилок методом "чорної скриньки". Рівень помилок у нього становить 29%.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.