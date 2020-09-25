УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7745 відвідувачів онлайн
Новини Убивство Шеремета
18 336 50

Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, -

Британська служба поліції столиці підтвердила, що експертиза ходи не може слугувати головним доказом у кримінальній справі, як це відбувається у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета .

Про це повідомляє компанія "СЕНС Консалтинг", яка захищає обвинуваченого у справі Шеремета Антоненка, інформує Цензор.НЕТ.

"22 вересня ми отримали відповідь британської Служби поліції столиці (MPS), більше відомої як Скотланд-Ярд, стосовно використання криміналістичного аналізу ходи як доказу. MPS стверджує, що хода може бути виключно допоміжним або відсічним, аж ніяк не основним доказом", - зазначено в повідомленні компанії.

Відділ забезпечення свободи інформації Скотланд-Ярду відповів на запит юристів, що криміналістичний аналіз ходи можна використовувати тільки як допоміжний доказ. Така експертиза має суб'єктивний характер, і чітко визначеної методології її проведення не існує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄСПЛ підтвердив отримання заяви про порушення прав фігуранта справи Шеремета Антоненка, - адвокат Маслов. ДОКУМЕНТ

"У цьому листі, підписаному офіцером Деборою Соломон, надана свіжа редакція британського Кодексу судових практик щодо проведення експертних досліджень з криміналістичного аналізу ходи. У ньому, зокрема стверджується (п. 18.7), що вся робота над справами має перевірятися іншим криміналістом, який є компетентним і досвідченим у криміналістичному аналізі ходи", - додали в "СЕНС Консалтинг".

Компанія нагадує, що професор Айвон Бірч, який виступив експертом з ходи у справі про вбивство Шеремета, - єдиний, хто вимірював рівень помилок методом "чорної скриньки". Рівень помилок у нього становить 29%.

Також читайте: У справі Шеремета визначено остаточний склад присяжних

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

Велика Британія (5745) експертиза (221) Маслов Леонід (57) Антоненко Андрій (252)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Интересно, скотина зеленая обвинял публично, а извинятся он как будет?
показати весь коментар
25.09.2020 01:02 Відповісти
+31
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 9688
показати весь коментар
25.09.2020 01:04 Відповісти
+30
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 4110
показати весь коментар
25.09.2020 01:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, скотина зеленая обвинял публично, а извинятся он как будет?
показати весь коментар
25.09.2020 01:02 Відповісти
"Дякую, дуже дякую!"
показати весь коментар
25.09.2020 01:22 Відповісти
ЗЕрлок Холмс и доктор Аваксон не признают методов Скотланд-Ярда
показати весь коментар
25.09.2020 10:28 Відповісти
Членограй сказал , что он ничего не говорил,
Это всё Аваков
показати весь коментар
25.09.2020 09:17 Відповісти
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 9688
показати весь коментар
25.09.2020 01:04 Відповісти
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 4110
показати весь коментар
25.09.2020 01:04 Відповісти
Походку привычки ОСОБЕННО...нескольких Путлеров РАБссии сравнить можно начиная с 2000 года.Внмательный человек сразу скажнт..это совершенно разные люди...
показати весь коментар
25.09.2020 01:10 Відповісти
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 6537
показати весь коментар
25.09.2020 01:10 Відповісти
Про уши не забудь... Их форма - как "отпечаток пальца"...
показати весь коментар
25.09.2020 03:17 Відповісти
Лично я, как раз по ушам, не вижу особо изменений, а "морщины на лбу" - вообще не примета, понятно, что Х..лу ботоксом обкололи рыло по полной, и силикона закачали во все места.
показати весь коментар
25.09.2020 03:23 Відповісти
Ні... Саме на форму вуха криміналісти і звертають увагу... Може, з віком, зміниться ніс. Може вушна раковина трохи збільшиться розміром (вуха і ніс, у людини, встановлено, ростуть усе життя), однак форма вушної раковини - індивідуальна...
показати весь коментар
25.09.2020 04:12 Відповісти
А тебя "жаба давит"? Сочувствую... Имей в виду - китайцы - люди экономные... Они не будут, после аннексии России, так щедро деньгами разбрасываться, как "заокеанские хозяева"...
показати весь коментар
25.09.2020 03:19 Відповісти
Там вже приблизно якось отак:

Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 984
показати весь коментар
25.09.2020 03:35 Відповісти
Мені більше подобається інша карикатура - десь бачив: Стоїть раком ведмідь, морду затисло капканом у жовтоблакитних тонах, а ззаду стоїть з хитрою посмішкою, панда... І навкруги неї "валентинки" пурхають...
показати весь коментар
25.09.2020 04:09 Відповісти
Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 984 Власне воно:

Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 4106
показати весь коментар
25.09.2020 04:25 Відповісти
Будущее России всего лишь вопрос границ между Украиной и Китаем
показати весь коментар
25.09.2020 09:50 Відповісти
Шеремета ликвидировала Путлерская хунта,опыт большой у этих Крыс....и Навальный тут ни при чем...
показати весь коментар
25.09.2020 01:15 Відповісти
А начинал с подлодки Курск и домов в Москве... Господин плешивый Гексоген....
показати весь коментар
25.09.2020 01:19 Відповісти
- Чем отличается «Тянитолкай» Корнея Чуковского от «Тянитолкая» Владимира Путина?
- Анатомией… У «Тянитолкая» Чуковского обе половины тела животного заканчивались головами, а у Путина - жопами…
- «Рассеяне», да что же вам неймётся? Всё «вошколупитесь», «вошколупитесь»… И сами не живёте, и другим не даёте…
- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
Если Иловайск и Дебальцево - «котлы» для украинской армии, то Приднестровье, Южная Осетия, Крым, «ДНР» и «ЛНР» - «медвежьи капканы» для всей России…
показати весь коментар
25.09.2020 03:26 Відповісти
"Новому русскому" сообщили, что на него готовится покушение...
- Примем меры!, - сказал он и набухался в хлам... Походка изменилась так, что снайпер извёл все патроны, но так и не попал...
показати весь коментар
25.09.2020 03:16 Відповісти
Да кому это сейчас интересно. Повоняли и успокоились. Уже давно.

Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 5959
показати весь коментар
25.09.2020 03:25 Відповісти
Кацапский пропагандон Шеремет хотел единолично делить кацапские деньги, выделяемые на укроправду, с этой целью 6 раз ездил в Москву на переговоры.
Остальным журнашлюхам это не понравилось и они наняли киллера.
Почему этот вопрос так взволновал общественность - дебилы, мля.
показати весь коментар
25.09.2020 06:53 Відповісти
Общественность ожидает великих побед от ЗЕкоманды, не до Шеремета...
показати весь коментар
25.09.2020 08:38 Відповісти
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
показати весь коментар
25.09.2020 09:13 Відповісти
Якщо пан збрехав, то це буде йому мінус в карму. Про померлих або добре, або ніяк. А пан каже с такою ненавистю про Шеремета, мов би він зацікавлена особа. Ось тут мотивчик би і прослідити...
показати весь коментар
25.09.2020 10:51 Відповісти
Зеленский ,для тебя плохие новости ,вы Обращались 😂😂😂
показати весь коментар
25.09.2020 07:26 Відповісти
Обосрались
показати весь коментар
25.09.2020 08:26 Відповісти
Вообще то это было ясно с самого начала, но не для наших Мега деятелей.
показати весь коментар
25.09.2020 08:35 Відповісти
Зеленский гнида и подонок
показати весь коментар
25.09.2020 09:21 Відповісти
Не было мотива у Кузьменко и Антоненко убивать Шеремета. Историю про дестабилизацию общественно-политической обстановки пусть засунут себе в одно место. Потому что если разобраться, вся деятельность зеленского на посту президента - это дестабилизация общественно-политической обстановки в Украине с крайне тяжелыми последствиями. А любой дознаватель знает, чтобы раскрыть преступление - нужно установить мотив. А мотива у них нет. А раз нет мотива, то убивают просто так только психбольные. А они не психбольные. Значит по убийству Шеремета задержали не тех.
показати весь коментар
25.09.2020 09:48 Відповісти
Мовчать і Рюкзаков і його рюкзаконосець, великий спец в оперрозробках Геращенко. Головне, що член групи по крадіжках на рюкзаках синули, виправдений. А те, що невинні по тягчайшому злочину сидять по тупості "правоохоронців" нікого не колише. Судді і прокурори знають, що не можна підвести Зе, бо він на брифінгу вже виніс вирок,головне все під це підтасувати. І вони знають, що хтось все-таки вірить у їх махінації по двом причинам: одні ненавидять патріотів, а інші думають, що просто так не можна тримати під арестом. А виходить, що можна - вся ж правоохоронна структура харківська. То невже вони свого підведуть? Про це думали?
показати весь коментар
25.09.2020 09:57 Відповісти
Люди по росту не подходят! Женщина выше мужчины на видео, а Кузьменко на голову ниже Антоненко! Отпусайте невиновных!
показати весь коментар
25.09.2020 10:15 Відповісти
короче, мусорня под руководством потужного министра собакова, по которому уголовный кодекс плачет не один год, опять обосралась. мусора, не надо лепить горбатого к прямой стенке, нифига не получится. свободу народу!!!
показати весь коментар
25.09.2020 14:04 Відповісти
Единственный человек в Украине, которому была выгодна смерть Шеремета---его сожительница алена притула, она имела свои виды на его деньги ( более миллиона баксов, которые она отсудила, кинув его родственников)---убийство произошло в день, когда Шеремет поехал отписывать эти деньги на благотворительный фонд...
У Гонгадзе сожительницей была эта же притула, после его смерти ей досталась "УП"...
показати весь коментар
25.09.2020 23:36 Відповісти
 
 