Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС
В Івано-Франківської області до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" (м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.
Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.
Топ коментарі
+3 Yuriy Smith
показати весь коментар25.09.2020 07:51 Відповісти Посилання
+3 Vitaliy Kozuk
показати весь коментар25.09.2020 08:20 Відповісти Посилання
+2 Garry Grant
показати весь коментар25.09.2020 07:27 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А отруїлись тому що Їдальня харчує працівників за договором - одним словом якомусь своєму жадібному рагулю віддали в оренду, ну а той харчує, скоріше всього себе і начальство, а роботягам всі відходи і просрочені продукти.
Вся остальная молочка, даже фабричная - натуральный яд - научились по заграницам добавлять разных антибиотиков и прочей химии.
Попробуйте вскрыть молоко Галичанка и оставить в теплом месте.
Будете удивлены.
Оно не прокиснет НИКОГДА!!!
а ничо шо "позаграницам" за такое будет трудно жить дома, а не в тюрьме?
что за кацапский бред то? или "позограницам" людям разрешили скармливать кормовые сорта зерна, как в Рашке?
А, кто пробовал базарный творог на Западной и мерял после его потребления давление - офуевают.
Из 10 сообщений об отравлении, обязательно 9 с западной Украины.
Так, что, кацапские, учи матчасть и меняй методичку.
Если взять непроверенный - на второй день он покрывается ядовито-красной плесенью и его даже воробьи не едят
А особое удовольствие фирменный мясной магазин Плдильський фермер.
Домашнюю колбасу там продают явно для собак - 50% содержимого хрящи.
А фарш напоминает гороховую крупу.
Ну, для жителя замкадья это деликатесы, но народ предпочитает только проверенных продавцов, а молочка берет только у знакомой тетки.
А где то самое молоко в коричневой упаковке?
надо бы капличку там построить шоб верунов не брал вирус(Филарет сделает вот так: )
Травмтесь на здоровье, поддерживайте своего производителя!