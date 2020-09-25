Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС

В Івано-Франківської області до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" (м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

