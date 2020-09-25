УКР
Новини
Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС

В Івано-Франківської області до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, що вживали їжу в їдальні ТОВ "Леоні" (м. Коломия)", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

отруєння (947) ДСНС (5254) Івано-Франківська область (979)
научились по заграницам добавлять разных антибиотиков и прочей химии.\\\\\\

а ничо шо "позаграницам" за такое будет трудно жить дома, а не в тюрьме?
что за кацапский бред то? или "позограницам" людям разрешили скармливать кормовые сорта зерна, как в Рашке?
показати весь коментар
25.09.2020 07:51 Відповісти
+3
Просветите, почему когда читаю о массовом пищевом отравлении, то это почти всегда в западных областях происходит?
показати весь коментар
25.09.2020 08:20 Відповісти
+2
Столовая ООО "Леон". Приходите-будем рады. Накормим..отпоём..закопаем.
показати весь коментар
25.09.2020 07:27 Відповісти
Столовая ООО "Леон". Приходите-будем рады. Накормим..отпоём..закопаем.
показати весь коментар
25.09.2020 07:27 Відповісти
Столовая "Харон", ну, вы поняли?
показати весь коментар
25.09.2020 07:48 Відповісти
Цензор перевіряйте джерела інформації !!!!! Це їдальня одного з підприємств ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ - в основному електропроводка на автомобілі та різні комплектуючі. Найбільше заводів у Львівській обл.
А отруїлись тому що Їдальня харчує працівників за договором - одним словом якомусь своєму жадібному рагулю віддали в оренду, ну а той харчує, скоріше всього себе і начальство, а роботягам всі відходи і просрочені продукти.
показати весь коментар
25.09.2020 07:41 Відповісти
Отакий заводик, почав працювати десь з 2017р.
Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1105
показати весь коментар
25.09.2020 07:47 Відповісти
На Западной Украине из молочком можно употреблять в пищу только сметану и маслоя
Вся остальная молочка, даже фабричная - натуральный яд - научились по заграницам добавлять разных антибиотиков и прочей химии.
Попробуйте вскрыть молоко Галичанка и оставить в теплом месте.
Будете удивлены.
Оно не прокиснет НИКОГДА!!!
показати весь коментар
25.09.2020 07:48 Відповісти
научились по заграницам добавлять разных антибиотиков и прочей химии.\\\\\\

а ничо шо "позаграницам" за такое будет трудно жить дома, а не в тюрьме?
что за кацапский бред то? или "позограницам" людям разрешили скармливать кормовые сорта зерна, как в Рашке?
показати весь коментар
25.09.2020 07:51 Відповісти
Показные поцреоты обитают в небоскрёбе Лахта.
А, кто пробовал базарный творог на Западной и мерял после его потребления давление - офуевают.
Из 10 сообщений об отравлении, обязательно 9 с западной Украины.
Так, что, кацапские, учи матчасть и меняй методичку.
показати весь коментар
25.09.2020 07:56 Відповісти
Чушь.
показати весь коментар
25.09.2020 08:28 Відповісти
Придурь, а ты знаешь, что при покупке хлеба, на Западной обязательно спрашивают откуда этот хлеб?
Если взять непроверенный - на второй день он покрывается ядовито-красной плесенью и его даже воробьи не едят
А особое удовольствие фирменный мясной магазин Плдильський фермер.
Домашнюю колбасу там продают явно для собак - 50% содержимого хрящи.
А фарш напоминает гороховую крупу.
Ну, для жителя замкадья это деликатесы, но народ предпочитает только проверенных продавцов, а молочка берет только у знакомой тетки.
показати весь коментар
25.09.2020 08:41 Відповісти
А почему ты ругаешься,мразь??
показати весь коментар
25.09.2020 08:43 Відповісти
Це добре відома на сайті кацапюра з паРаші. Не дивуйтесь
показати весь коментар
25.09.2020 10:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/409452 "молоко Галичанка" не існує, виробляють лінійку молочних продуктів під ТМ "Галичина". Не знаю як молоко, але моя родина, в т.ч. маленькі діти, постійно споживають йогурти, смузі, кефіри, верш.масло і сметану цієї т.м. На рахунок молока то найкраще "Молокія 3,4%" та "Яготинське питне для дітей" в картонних тетрапак.

Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6640
показати весь коментар
25.09.2020 08:41 Відповісти
Искренне сочувствую вашей семье.
А где то самое молоко в коричневой упаковке?
показати весь коментар
25.09.2020 08:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/409452 То самое "молоко в коричневой упаковке" це молоко до кави
Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2318 Понад 100 осіб отруїлися в їдальні на Івано-Франківщині, 44 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7662
показати весь коментар
25.09.2020 08:50 Відповісти
странные истории. у меня супруга из молока галичины делает йогурты, и всё скисает
показати весь коментар
25.09.2020 10:37 Відповісти
Отруюють в ресторанах на весіллях, у школах і дитячих садочках, навіть на поминах. І в основному, в Західній Україні. Це переселенці стараються, чи інші проросійські диверсанти?
показати весь коментар
25.09.2020 08:58 Відповісти
При савке продавали в алюминиевопластиковых пакетах(подобные и сейчас есть)молоко длительного хранения.оно не прокисало,а заванивалось.И сейчас так.Самые полезные -кисломолочные продукты,чем дольше хранятся,тем лечебней.Вкус конечно ухудшается.Молочная кислота-дезинфектор .
показати весь коментар
25.09.2020 09:07 Відповісти
Хорошо шо не вирус раздали вместе с йогуртами
надо бы капличку там построить шоб верунов не брал вирус(Филарет сделает вот так: )
показати весь коментар
25.09.2020 07:53 Відповісти
Просветите, почему когда читаю о массовом пищевом отравлении, то это почти всегда в западных областях происходит?
показати весь коментар
25.09.2020 08:20 Відповісти
Потому что это вам так кажется.
показати весь коментар
25.09.2020 08:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/396408 в яких виданнях Ви читаєте про масові харчові отруєння ? Тоді стане ясно чому це завжди відбувається в західних областях
показати весь коментар
25.09.2020 08:46 Відповісти
Я выше написал, но какому то дурбецалу это кажется непатриотичным.
Травмтесь на здоровье, поддерживайте своего производителя!
показати весь коментар
25.09.2020 08:49 Відповісти
https://censor.net/ru/user/409452 Та не сердіться так зранку, Вас же ніхто не напружує і критикує за те чим Ви харчуєтесь, випийте гарної кави з оцим молочком
показати весь коментар
25.09.2020 08:56 Відповісти
Лайна кацапюрі на палочці, а на молочка
показати весь коментар
25.09.2020 11:21 Відповісти
Отравились сосисками.Явно несвежими и плохо проваренными.
показати весь коментар
25.09.2020 09:10 Відповісти
Нема на Західній нормальної лабораторії. Неможливо отруїти таку кількість людей неякісною їжею. Наприклад голодна людина може з'їсти навіть гниле м'ясо і йому нічого не буде. Це тільки якась токсічна отрута, навмисно домішана в загальний бак з їжою, може привести до такого ефекту. Це диверсія "братів" з паРаші. Війна точиться, якщо хтось не знає
показати весь коментар
25.09.2020 11:12 Відповісти
Это повариха засранка, носитель кишечной палочки, не мыла руки после сранья, всё просто.
показати весь коментар
25.09.2020 14:06 Відповісти
Всех лечить за счёт виновников этого балагана и плюс финансовое наказание за брак в работе. Ретивым волчий билет и лопату в руки, благо засрали территорию не хило.
показати весь коментар
25.09.2020 12:48 Відповісти
 
 