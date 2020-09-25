Найманці РФ здійснили постріл із гранатомета в районі Кам'янки, бойових втрат і поранень немає, - Міноборони
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, упродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.
"Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
мишень рада что в неё не попали!