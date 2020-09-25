УКР
Найманці РФ здійснили постріл із гранатомета в районі Кам'янки, бойових втрат і поранень немає, - Міноборони

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські захисники продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, упродовж минулої доби, 24 вересня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення досягнутих домовленостей.

"Режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, здійснивши постріл з ручного протитанкового гранатомета у бік наших позицій поблизу Кам’янки. Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 25 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, жодних порушень з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил, не втрачають пильності та перебувають у повній готовності дати адекватну відповідь на будь-які провокаційні дії ворога. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Україна - перша в світ країна,
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
25.09.2020 08:07 Відповісти
Це вже зелений мЬІр, чи ще ні?
25.09.2020 07:59 Відповісти
осуществили выстрел из гранатомета

Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
25.09.2020 08:06 Відповісти
Це вже зелений мЬІр, чи ще ні?
25.09.2020 07:59 Відповісти
осуществили выстрел из гранатомета

Та то у лугандонца рука дрогнула с перепою, то нисчитаеца
25.09.2020 08:06 Відповісти
Україна - перша в світ країна,
що під час війни сплачує її захисникам гроші за те щоб її вороги не гинули.
25.09.2020 08:07 Відповісти
Скоріше карає захисників за загибель окупантів.
25.09.2020 08:27 Відповісти
Не попали - значит не прицельный, зеленая логика.
25.09.2020 08:08 Відповісти
И все это в тишине, "хрупкой и не до конца стабильной".
25.09.2020 08:09 Відповісти
Найманці РФ - це регулярні псковські десантники? Доки ця шизофрнія буде продовжуватись коли регулярні війська РФ називають як завгодно, типу якісь незаконні воєнні формування які за інформацією з ОПУ повинні кудись вивестись. Якщо вони не з РФ то куди вони подінуться поїдуть до Німеччини, чи у Венесуелу чи до Мадагаскару? Це роздвоєння влади вже дістало.
25.09.2020 08:27 Відповісти
"ПАстреливают", вАва говорила...
25.09.2020 09:19 Відповісти
Я как то спросил кореша полкана с ато шо может быть обстрел бывает типа в поле? он сказал шо не прицельных обстрелов не бывает в природе и я типа дурень если так думаю.Зебил в очи ссыть а быдлоэлекторату то дощ паде.
25.09.2020 09:30 Відповісти
"Прицільно, неприцільно- какаяразница. Продовуємо "режим прекращения огня", в односторонньому порядку." -ВАЗеленский.
25.09.2020 10:34 Відповісти
Наемники РФ осуществили выстрел из гранатомета в районе Каменки, боевых потерь и ранений нет, - Минобороны
мишень рада что в неё не попали!
мишень рада что в неё не попали!
25.09.2020 10:38 Відповісти
А тим часом волонтери заявляють про початок збору коштів для того, щоб заплатити шмарклі штрафи за постріли у відповідь.
25.09.2020 15:29 Відповісти
Ну конечно - же, что ответный огонь не открывали, так как, зелёный строго приказал, в ответ не стрелять, будут штрафы за это. Наверное опасается, что не дай Бог кого-то ранят или убьют из наших врагов.
25.09.2020 15:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
25.09.2020 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
25.09.2020 17:42 Відповісти
 
 