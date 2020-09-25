РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова

Росія намагається виправдати агресію проти України, зокрема, Кремль не допускає міжнародні правозахисні організації до Криму і постачає зброю на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН.

"Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму. Не припиняються і незаконні поставки зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях перебуває під постійним ризиком", – зазначила Еміне Джапарова.

МЗС Росії поки не відреагувало на заяву першої заступниці міністра закордонних справ України.

Раніше віцеспікер російського парламенту Криму Володимир Бобков сказав, що на півострові готові приймати місію ООН, але тільки після узгодження цього візиту з МЗС Росії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні раніше опублікувала новий звіт про порушення прав людини в Криму. При цьому в місії зазначили, що не мають доступу на територію півострова і здійснюють свій моніторинг, перебуваючи в Києві та в Одесі.

Місія ООН також повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з Криму на територію сусідньої Росії.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.