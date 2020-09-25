УКР
РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова

РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова

Росія намагається виправдати агресію проти України, зокрема, Кремль не допускає міжнародні правозахисні організації до Криму і постачає зброю на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час виступу на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН.

"Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P. Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму. Не припиняються і незаконні поставки зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях перебуває під постійним ризиком", – зазначила Еміне Джапарова.

МЗС Росії поки не відреагувало на заяву першої заступниці міністра закордонних справ України.

Раніше віцеспікер російського парламенту Криму Володимир Бобков сказав, що на півострові готові приймати місію ООН, але тільки після узгодження цього візиту з МЗС Росії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні раніше опублікувала новий звіт про порушення прав людини в Криму. При цьому в місії зазначили, що не мають доступу на територію півострова і здійснюють свій моніторинг, перебуваючи в Києві та в Одесі.

Місія ООН також повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з Криму на територію сусідньої Росії.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.

+12
РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 1341
показати весь коментар
25.09.2020 08:31 Відповісти
+12
Пару лет назад на отдыхе в Италии он заработал бонус - плевок в удмуртскую харю от щирого украинця.
показати весь коментар
25.09.2020 08:47 Відповісти
+7
Санкції лаптям тільки на користь.
показати весь коментар
25.09.2020 08:23 Відповісти
Санкції лаптям тільки на користь.
показати весь коментар
25.09.2020 08:23 Відповісти
НИЧЕГО,САНКЦИИ В КОНЦЕ КОНЦОВ РАЗВАЛИЛИ СССР,БОЛЕЕ КРЕПКИЙ ЧЕМ РФ
показати весь коментар
25.09.2020 08:46 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 08:31 Відповісти
московітські пропакандони, безглузді та безжалісні...
По данным The Insider человек, бегающий по студии Первого канала с ведром фекалий (Артем Шейнин), «зарабатывает» 100 млн рублей в год.

РФ намагається виправдати агресію проти України і не допускає місію ООН в окупований Крим, - заступниця глави МЗС Джапарова - Цензор.НЕТ 6337
показати весь коментар
25.09.2020 08:34 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 08:47 Відповісти
АТОшника....
показати весь коментар
25.09.2020 09:38 Відповісти
Як же хочеться зранку відкрити стрічку новин,а там написано- ***** здох! Здох,падло! Отака от мрія...
показати весь коментар
25.09.2020 08:38 Відповісти
Стихи для грядущего номера "Мурзилки":

Мы играли на площадке
Кто в песочке, кто "в лошадки"
Вдруг какой-то старичок
Нам сказал, что Путин сдох.
И тотчас же детвора
Громко крикнула: Ура-а-а!
показати весь коментар
25.09.2020 08:51 Відповісти
Если ты надеешься что со смертью ***** на ресейке что-то изменится в отношении Украины , то ты глубоко заблуждаешься.
показати весь коментар
25.09.2020 08:57 Відповісти
А от твоя думка мені взагалі не цікава.
показати весь коментар
25.09.2020 11:05 Відповісти
Не має значення, яке прізвище носитиме чергове ***** на ерефії.
показати весь коментар
25.09.2020 11:08 Відповісти
Igor L ще 2 роки тому казав шо ***** здохло.
показати весь коментар
25.09.2020 09:11 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2020 08:41 Відповісти
А когда в ООН введены санкции против рашки ?
показати весь коментар
25.09.2020 09:36 Відповісти
ООН не вводила санкции против РФ, но в ООН ***** просило санкции за Крым и Донбасс снять и просило ООН санкции не вводить.
показати весь коментар
25.09.2020 09:49 Відповісти
Гітлер був хорошим учнем сталіна. Росія країна варварів де все побудовано на насиллі, провокаціям і брехні.
показати весь коментар
25.09.2020 08:42 Відповісти
Гитлер говорил,когда возьмёт Мацкву,то поставит сралина управлять всей оккупированной частью ссср,так как никто другой не сможет так умело управлять рабами за палочки трудодни
показати весь коментар
25.09.2020 08:57 Відповісти
***** просто ...*няшка * ..

.
показати весь коментар
25.09.2020 08:45 Відповісти
я думаю после суда над ним, в тюрьму он не попадёт. Его повесят.
показати весь коментар
25.09.2020 10:04 Відповісти
"МИД России пока не отреагировал на заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины."
Захарова отреагирует: "Сама она ***** и танцевать как я не умеет"
показати весь коментар
25.09.2020 08:54 Відповісти
Эмине Джеппар кырымлы, у нее личные счёты к Рашке и спуску она ей не даст !
Молодец !
показати весь коментар
25.09.2020 09:34 Відповісти
А поставки на Донбасс русских военных мировая общественность не видит? Или этой общественности нужны шевроны армии РФ, удостоверения армии РФ?
показати весь коментар
25.09.2020 09:47 Відповісти
Пошліть на зустріч преЗедента хай подивиться ху@лу в очі, може ще кудись. А якщо сліпий, то дайте йому окуляри. Які місії? Якщо сам найсвітліший і найрозумнігий світу повідомив, що бачить в його очах мир.
показати весь коментар
25.09.2020 09:48 Відповісти
Україна не перекривала русло річки Дніпро, а лише канал в окупований Крим, на що має повне право - він знаходиться на території України і є її власністю.
Про це у Facebook написав представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи закиди з боку росії...
показати весь коментар
25.09.2020 11:14 Відповісти
не понял... это была новость?
показати весь коментар
25.09.2020 12:10 Відповісти
 
 