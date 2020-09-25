За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70

В Україні станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, зафіксовано 3565 нових випадків зараження. При цьому 70 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 191 671 особу, померли від початку пандемії 3827 осіб (за добу 70), видужали - 85 133 (за добу - 1675). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 102 711 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в м.Києві (380), Харківській (297) та Тернопільській (245) областях.

Напередодні, 24 вересня, повідомлялося про 3372 нові випадки, 23 вересня - про 3497, 22 вересня - про 2884, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

Також читайте: "Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19