УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7974 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 422 24

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70

В Україні станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, зафіксовано 3565 нових випадків зараження. При цьому 70 раніше захворілих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 191 671 особу, померли від початку пандемії 3827 осіб (за добу 70), видужали - 85 133 (за добу - 1675). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 102 711 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в м.Києві (380), Харківській (297) та Тернопільській (245) областях.

Напередодні, 24 вересня, повідомлялося про 3372 нові випадки, 23 вересня - про 3497, 22 вересня - про 2884, 21 вересня - про 2675, 20 вересня - про 2966, 19 вересня - про 3240, 18 вересня - про 3228, 17 вересня - про 3584, 16 вересня - про 2958, 15 вересня - про 2905, 14 вересня - про 2462, 13 вересня - про 2476, 12 вересня - про 3103, 11 вересня - про 3144 інфікованих, 10 - про 2582, 9 вересня - про 2551, 8 вересня - про 2411.

Також читайте: "Вірус вийшов з-під контролю", - ООН про COVID-19

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
через минуту в маске СО 2 превышает норму в четыре раза . А польза от нее не доказана и даже наоборот, преждевременые морщины у женьщин. Бельгийские врачи писали про норму.
показати весь коментар
25.09.2020 09:39 Відповісти
+5
Мастера спорта по борьбе с корона вирусом
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 565 человек, выздоровели - 1 675, умерли - 70 - Цензор.НЕТ 2642
показати весь коментар
25.09.2020 08:28 Відповісти
+4
Очень много офисных работником могут работать удаленно , та же бухгалтерия , переводите их на удаленку хотя бы на 2 х дневный ваирант недели, значительно уменьшится нагрузка на общественный транспорт. и как следствие риск заражения.
показати весь коментар
25.09.2020 08:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мастера спорта по борьбе с корона вирусом
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 565 человек, выздоровели - 1 675, умерли - 70 - Цензор.НЕТ 2642
показати весь коментар
25.09.2020 08:28 Відповісти
Пора освіту на карантин. Навіщо щоб стільки людей вмирало?
показати весь коментар
25.09.2020 08:31 Відповісти
Очень много офисных работником могут работать удаленно , та же бухгалтерия , переводите их на удаленку хотя бы на 2 х дневный ваирант недели, значительно уменьшится нагрузка на общественный транспорт. и как следствие риск заражения.
показати весь коментар
25.09.2020 08:52 Відповісти
Зеленському і проросійським силам вигідно щоб хворіло багато людей .. тоді слабшає економіка і росіянам буде легше просувати тут свої інтереси.
показати весь коментар
25.09.2020 09:25 Відповісти
Именно он сгоняет вас на концерты и свадьбы, дни города и митинги, срывает с вас маски и запрещает мыть руки
показати весь коментар
25.09.2020 10:05 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70 - Цензор.НЕТ 2042
показати весь коментар
25.09.2020 08:42 Відповісти
Завтра буде новий антірекорд
показати весь коментар
25.09.2020 09:05 Відповісти
Кожного дня нове пакращення.
показати весь коментар
25.09.2020 09:06 Відповісти
наступного тижня виходимо на 4000 заражень в день .

стараннями придурків-дурантинофілів і упоротих порохоботів,для котрих чим гірше-тим краще (у всьому винен зе,бо не порох)...
показати весь коментар
25.09.2020 09:19 Відповісти
Всем известно, что без масок в транспорте в основном ездят зебилы. И зебуины впереди планеты всей против карантина. Даже их божество Вава, рожденный пресвятой Вовародицей, на всех мероприятиях без маски ходит
показати весь коментар
25.09.2020 09:25 Відповісти
без масок в транспорті(і з маскою під носом) їздять рагулі..БИДЛО..

а вони,як відомо політичних переконань не мають.
показати весь коментар
25.09.2020 09:50 Відповісти
Раз ты переболело, значит тоже по быдлячему живёшь?
показати весь коментар
25.09.2020 10:07 Відповісти
через минуту в маске СО 2 превышает норму в четыре раза . А польза от нее не доказана и даже наоборот, преждевременые морщины у женьщин. Бельгийские врачи писали про норму.
показати весь коментар
25.09.2020 09:39 Відповісти
да..да ,дурантинофіли ,особливо з Лахті- ще від масок постійна срачка і варикоз....
показати весь коментар
25.09.2020 09:51 Відповісти
https://voxukraine.org/ru/nepravda-noshenie-maski-mozhet-vyzvat-gazovyj-atsidoz/ Маски являются безопасными и способствуют замедлению распространения вирусов

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3565 осіб, видужали - 1675, померли - 70 - Цензор.НЕТ 3876
показати весь коментар
25.09.2020 10:13 Відповісти
Подмасочеого прострасства около 50 см3, средняя жизненная емкость легких взрослого 3500 см3. Куйня ваша выдумка про эту опасность. Про морщины так вообще бред.
показати весь коментар
25.09.2020 15:26 Відповісти
Вот когда тебе нехватит аппарата ИВЛ, поговорим, если сможешь.
показати весь коментар
25.09.2020 10:38 Відповісти
общаюсь регулярно. У них тоже больных полно. Просто там вообще это замалчивают
показати весь коментар
25.09.2020 12:34 Відповісти
У меня пол Днепра врачей, есть с кем говорить, а не с с какими-то белодеситами.
показати весь коментар
25.09.2020 12:36 Відповісти
К концу года будет умирать по 100 в день. К весне по 150. Темп взят хороший.
показати весь коментар
25.09.2020 17:10 Відповісти
 
 