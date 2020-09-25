Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш

Потрібно розрізняти заступника голови української делегації на "мінських" переговорах Вітольда Фокіна, який з'являється в ЗМІ, і того Фокіна, який бере участь у Тристоронній контактній групі.

повідомив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, в делегації є плюралізм думок, він не вважає це якимось негативом, певною мірою навіть навпаки.

"Якщо той же Фокін буде порушувати свої ідеї на делегації, то я зможу сказати, і йому в тому числі, що ми бачили реакцію парламенту і суспільства - ідея неприйнятна. Потрібно розмежовувати Фокіна медійного і Фокіна в делегації, в делегації у нас такі ідеї навіть не обговорюються, він їх не озвучує, на щастя", - зазначив представник Донецька в ТКГ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"

Пізніше Фокін вибачився за використання слова "повстанці".

