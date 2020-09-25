Фокін у ЗМІ і Фокін у делегації ТКГ - це різні речі, - Гармаш
Потрібно розрізняти заступника голови української делегації на "мінських" переговорах Вітольда Фокіна, який з'являється в ЗМІ, і того Фокіна, який бере участь у Тристоронній контактній групі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" повідомив представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.
За словами Гармаша, в делегації є плюралізм думок, він не вважає це якимось негативом, певною мірою навіть навпаки.
"Якщо той же Фокін буде порушувати свої ідеї на делегації, то я зможу сказати, і йому в тому числі, що ми бачили реакцію парламенту і суспільства - ідея неприйнятна. Потрібно розмежовувати Фокіна медійного і Фокіна в делегації, в делегації у нас такі ідеї навіть не обговорюються, він їх не озвучує, на щастя", - зазначив представник Донецька в ТКГ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін упевнений, що війна на Сході України почалася через мовне питання, а "мовний закон" суперечить Конституції. Крім того, Фокін назвав терористів на Донбасі "повстанцями" та заговорив про формування там "міжнародного тимчасового уряду"
Пізніше Фокін вибачився за використання слова "повстанці".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
Все города почти закиданы рекламой пальчевского, опзж, канал наш, Украина 24 ахметова.. Реально очень сильно ***** хочет вернуть свои позиции в Украине.
А ось тупе бидло, яке це не розуміє, вже й шизофрениками називати якось незручно...
"Керчь и Харьков-это маларосия" Ватаголовного мозку!!! Агітатори від Верещук, які роздають "Вести" Пиз...ць.....
https://twitter.com/i/status/1309191943172296704 https://twitter.com/i/status/1309191943172296704
И оба очень любят криворожского Вову.
Фокин - дволикий Анус
Обосраться, но при этом сделать вид, что обосрал других)
Гнать эту сволочь из Украины, вместе с его сосковатой внучкой и Ермаком.
=================
Политическая шизофрения. А Гармаш понимает, что он капитулянта пытаеться оправдать? Может и Гармашу пора пинка под зад дать?
А наф*я нам два фокина коли й одного забагато?
- Что ей от меня нужно? - Она хочет чтобы ты ее дедушку познакомил с главой оффиса президента
********** выкопал завонявшихся в нафталине маразматиков дегенератов, и эти болванчики чирикают свои бредни. как по мне , зебаран со своим завхозом и этими долбодятлами нах с пляжа