COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 380, Харківщина - 297 і Тернопільщина - 245
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Тернопільській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 25 вересня в Києві на коронавірус захворіли 380 осіб.
Загальна кількість інфікованих становить 21 045 осіб.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 342 людини, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужали 6255 пацієнтів.
Станом на 25 вересня кількість активних хворих у Києві становить 14 448 осіб.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Харківська та Тернопільська області.
Так, на Харківщині добовий приріст хворих на коронавірус становить 297 осіб. Загальна кількість хворих - 16 490. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом померли 319 осіб, за добу - 3. Від початку епідемії одужали 4310 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 11 861.
На Тернопільщині на коронавірус захворіли 245 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 12 570 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 150 осіб, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 6383 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 6046 осіб.
