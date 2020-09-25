За добу в Україні COVID-19 виявили у 230 дітей та 155 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 191 671 особа. З них 12 630 дітей, а також 14 392 медичні працівники.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 3565 осіб. З них 230 дітей, а також 155 медичних працівників. Госпіталізовані 742 особи. Зафіксовано 70 летальних випадків. Водночас одужали 1675 пацієнтів", - зазначив міністр.

"З них 12 630 дітей, а також 14 392 медичні працівники. Всього одужали 85 133 пацієнти, а летальних випадків - 3827", - зазначив глава МОЗ.

