УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7934 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
896 1

За добу в Україні COVID-19 виявили у 230 дітей та 155 медиків, - Степанов

За добу в Україні COVID-19 виявили у 230 дітей та 155 медиків, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 191 671 особа. З них 12 630 дітей, а також 14 392 медичні працівники.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 3565 осіб. З них 230 дітей, а також 155 медичних працівників. Госпіталізовані 742 особи. Зафіксовано 70 летальних випадків. Водночас одужали 1675 пацієнтів", - зазначив міністр.

За словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 191 671 особа.

"З них 12 630 дітей, а також 14 392 медичні працівники. Всього одужали 85 133 пацієнти, а летальних випадків - 3827", - зазначив глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Київської області оголосила в розшук п'ятьох школярів, які не повернулися в центр соціально-психологічної реабілітації

Автор: 

діти (5270) карантин (18172) лікарі (1300) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
министру в зубы дали бамашку - на, читай.
- тяв-тяв-тяв
- да переверни на 180град., дурак.
- ага, - гав-гав-гав.
- вот это хорошо, на косточку, да не за палец кусай, б..., хотя, если не кусать и если не за палец..... ой, я-я.....
показати весь коментар
25.09.2020 10:14 Відповісти
 
 