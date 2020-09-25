"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") очікує внесення у ВР найближчими днями президентського законопроєкту про податкову амністію.

"Цілі ясні. Завдання визначені. Текст узгоджений", - написав Гетманцев.

За його словами, в амністії кілька завдань: дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією, залучити гроші в економіку і в бюджет, хоча остання мета не основна.

"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян, звичайно, ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд (доларів). Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою, моя думка", - додав Гетманцев.

Президент України Володимир Зеленський в травні повідомив, що очікує запровадження амністії капіталів у 2020 році, анонсувавши швидку реєстрацію в Раді відповідних законодавчих ініціатив.



