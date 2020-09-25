"Слуга народу" Гетманцев очікує, що днями у Раду буде внесено законопроєкт про податкову амністію: Цілі ясні, текст узгоджений
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") очікує внесення у ВР найближчими днями президентського законопроєкту про податкову амністію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Цілі ясні. Завдання визначені. Текст узгоджений", - написав Гетманцев.
За його словами, в амністії кілька завдань: дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією, залучити гроші в економіку і в бюджет, хоча остання мета не основна.
"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян, звичайно, ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 млрд (доларів). Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою, моя думка", - додав Гетманцев.
Президент України Володимир Зеленський в травні повідомив, що очікує запровадження амністії капіталів у 2020 році, анонсувавши швидку реєстрацію в Раді відповідних законодавчих ініціатив.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поппулистам тяжело, потому что каждая новая их инициатива должна быть еще круче предыдущей.
Да и накоекц-то избавить "мам, тещ" от десятков автомобилей, записанных на них...
Они хоть и "любят скорость", но не ездят на вто...
"В Украине должна быть проведена налоговая амнистия, чтобы заинтересовать бизнесменов вернуть деньги с иностранных счетов в страну. С таким предложением выступил президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнес-сообщества."
Скоро откроется официальная распродажа украинской землицы и каламойскимм -зеленским и прочим , лучше покупать землю, предварительно "отмыв" бабло. Что бы к ним потом не было претензий....
Особенно в свете проблем с америкой у каламойского и его дружбанов ...
А просто так, на ровном месте, без всяких оснований....Ну через годик, они организуют "майдан предпринимателей" с требованием опять простить им долги....
Ну нічого, прокурори США та судді в Лондоні розберуться.
https://twitter.com/radiosvoboda Радіо Свобода
https://twitter.com/radiosvoboda @radiosvoboda
За даними американських федеральних прокурорів, Ігор Коломойський понад десятиліття виводив мільярди доларів з «Приватбанку», «відмиваючи» гроші через мережу компаній по всьому світі. Про те, як був влаштований «ПриватБанк», розповідає
https://twitter.com/Slidstvo_info @Slidstvo_info
https://www.radiosvoboda.org/a/deutshe-bank-i-kolomojskyj-vidmyvannia-hroshej/30853904.html?fbclid=IwAR1zrebcBuY2oLZv-92igs8NFoFocIK3OWelXuX5hUcibDzBWpEasSXOgYU
ось, у чому його особиста зацікавленість, щоб Пороха мочити
Так что ни разу не удивительно, что именно Гетманцев ратует за списание всех грехов таким же ублюдкам, как он сам.