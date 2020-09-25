УКР
Вимогам для пом'якшення карантину і раніше відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 вересня Київ і 22 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані пресслужбою МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Водночас захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, вимогам для пом'якшення каранатину відповідають лише Кіровоградська та Херсонська області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 380, Харківщина - 297 і Тернопільщина - 245

карантин (18172) МОЗ (5420) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Как же Киев перевели из оранжевой зоны в желтую?
25.09.2020 10:37 Відповісти
 
 