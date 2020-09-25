Понад 32,4 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 987,8 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 вересня у світі зареєстрували 314 855 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 5872 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 32 421 074 випадки інфікування, з них 314 855 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 987 824 особи, з них 5872 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 23,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 7 185 471 (+45 355); Індії - 5 816 103 (+85 919); Бразилії - ​​4 659 909 (+32 129); Росії - 1 128 836 (+6595); Колумбії - 790 823 (+6555).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимогам для пом'якшення карантину і раніше відповідають лише Кіровоградщина і Херсонщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 207 538; Бразилія - ​​139 883; Індія - 92 317; Мексика - 774 949; Велика Британія - 41 902.

Найбільше видужалих в Індії - 4 752 991, США - 4 437 575, Бразилії - 4 023 789, Росії, - 929 829, Колумбії - 674 961.