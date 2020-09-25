В Україні збільшилася кількість важкохворих на COVID-19. За добу госпіталізовано 742 людини, - Степанов

В Україні збільшилася кількість важких пацієнтів з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.

Він додав, що в Україні продовжує щодня зростати кількість хворих, при цьому щодня фіксується 3,5 тисячі випадків.

"У нас збільшується кількість госпіталізованих осіб. Сьогодні 742 людини. Це дуже багато. Ми постійно спілкуємося з лікарями, які надають допомогу при COVID-19. Збільшилася кількість важких хворих на COVID-19, тобто людей, які мають тяжкий перебіг хвороби. У нинішніх умовах всім потрібно сконцентруватися і дотримуватися правил нової реальності", - сказав Степанов.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, зафіксовані 3 565 нових випадків зараження. При цьому 70 раніше хворих померли.