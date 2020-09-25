В Україні збільшилася кількість важкохворих на COVID-19. За добу госпіталізовано 742 людини, - Степанов
В Україні збільшилася кількість важких пацієнтів з коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу.
Він додав, що в Україні продовжує щодня зростати кількість хворих, при цьому щодня фіксується 3,5 тисячі випадків.
"У нас збільшується кількість госпіталізованих осіб. Сьогодні 742 людини. Це дуже багато. Ми постійно спілкуємося з лікарями, які надають допомогу при COVID-19. Збільшилася кількість важких хворих на COVID-19, тобто людей, які мають тяжкий перебіг хвороби. У нинішніх умовах всім потрібно сконцентруватися і дотримуватися правил нової реальності", - сказав Степанов.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок п'ятниці, 25 вересня, зафіксовані 3 565 нових випадків зараження. При цьому 70 раніше хворих померли.
Раньше больного с подозрением на корону тестировали на входе в больницу и потом - выписывали после двух положительных тестов ПЦР. В связи с кратным ростом больных, лаборатории ожидаемо захлебнулись и время получения результатов стало критическим. То есть, результаты теперь приходят тогда, когда больной будет находиться в острой стадии.
Проще говоря, именно для лечения больного, тест должен быть получен максимум в течение суток. Если же речь идет о 5-7 днях и в это время ничего не делать, то его уже можно и не лечить, поскольку к тому времени он или начнет выздоравливать своими силами, или ему уже ничего не поможет.
Кстати, мы еще полгода назад писали о том, что если не разрешить делать ПЦР (за счет государства) всем лабораториям, которые могут это делать, ситуация будет именно такой. Сейчас тестирование ведут и частные лаборатории, но на платной основе, в среднем - 1600 гривен тест ПЦР с результатом в течение суток. Но множество людей, по разным причинам, попадают в руки нашей медицины, где тесты идут в лаборатории с госфинансированием, которых совсем немного. Отсюда - полный завал по срокам получения результатов.
И вот что получается в итоге. Те, кто попадают в больницу с симптомами, уже пропустили время, когда надо было начинать лечение и потому им назначается лечение сразу, и часто уже без тестов, поскольку ждать результатов уже нет смысла, либо лечим и пытаемся спасти, либо ждем результатов анализов, чтобы знать, что записать в графу «причина смерти».
Не трудно догадаться, что ковидные, которые попали в больницу со своими подтвержденными тестами и те, у кого ковид не подтвержден, находятся в одних палатах или коридорах. Те, у кого симптомы были схожими, но вируса не было - получают его уже на месте.https://defence-line.org/2020/09/chetverg-obzor-chast-1/
6 человек сотрудников наших дома в легкой форме
