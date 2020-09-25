УКР
Один з лідерів ОПЗЖ на Дніпропетровщині Романенко здійснює аграрне рейдерство в області, допомагає йому поліція, - ЗМІ

Упродовж декількох останніх років у різних господарствах і на підприємствах агропромислового комплексу Дніпропетровщини за однаковим сценарієм і за участю одних і тих самих осіб відбуваються рейдерські захоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "ГАЗЕТАdp.com.ua".

"Нині відбувається поетапне рейдерське захоплення агропідприємства об'єднання громадян "Добробут" в Апостолівському районі області. ... Спочатку за сфальсифікованими документами довелося захопити громадську організацію, потім - контроль над її підприємством, і тільки у вересні почалося фізичне пограбування "Добробуту" - покіс і вивезення урожаю насіння соняшнику", - зазначають журналісти.

Видання наводить хронологію подій.

24 липня відбуваються загальні збори членів ГО, потім 3 вересня протоколи, які зафіксували підсумки голосування щодо зміни статуту, персонального складу, вибору членів правління тощо, відносяться в ЦАП для державної реєстрації документів.

"Тут з'ясовується, що держреєстратор Південно-Східного МРУ Міністерства юстиції якась Вікторія Волок проводить процедуру реєстрації інших, сфальсифікованих заднім числом, протоколів зборів цього ГО, із зовсім іншим складом учасників - підписи ставлять люди, яких цього ж дня вписують до складу громадських об'єднань. Протоколи двох сфальсифікованих зборів датовані 7 і 9 липня. Що видається особливо смішно, так це дії приватного нотаріуса Марини Шаулової, яка власноруч завіряє підписом і печаткою і справжні протоколи зборів громадської організації, і фальшиві папери. При тому, що пакети документів повністю суперечать один одному", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, "безпосередніми учасниками схеми є колишні члени громадської організації Євген Моршинін та Віталій Чекубаш". 24 липня вони подають власноручно написані й нотаріально завірені заяви про вихід з Дніпропетровської обласної громадської організації "Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України".

За словами журналістів, адвокат Євген Моршинін постійний партнер Максима Романенка - екссекретаря міськради Дніпра від "Партії Регіонів" за часів президента-втікача Януковича. Віталій Чекубаш пов'язаний з Максимом Романенком за іншою партійною лінією - він є підписантом реєстраційних документів Дніпропетровської організації партії ОПЗЖ, в якій Романенко виступає в ролі заступника керівника організації.

Видання зазначає, що кілька років тому, під час спроби рейдерського захоплення свиновідгодівельного комплексу в тому ж Апостолівському районі, де розташоване підприємство ветеранів "Добробут", фігурувало ім'я Оксани Лобко, "яка шляхом фальсифікації документів була записана в керівники компанії "Рантьє".

"Також зустрічаємо ПП "Цесія" і ТОВ "Рантьє-Дніпро". Усі ці підприємства безпосередньо пов'язані з Максимом Романенком і його участю в обманному заволодінні об'єктами комунальної власності, в банкрутстві комунального міськводоканалу, в рейдерському захопленні свинарського комплексу", - йдеться в розслідуванні.

За словами журналістів, цього року команда Максима Романенка майже в тому ж складі провернула ще одне рейдерське захоплення відразу двох підприємств агропереробної і харчової промисловості в Дніпрі - ТОВ "Дніпромлин" і ТОВ "10-й хлібозавод". Крім того, видання додало, що в цьому захопленні теж беруть участь юристи групи Романенка.

"В історії з рейдерським захопленням підприємства організації ветеранів та інвалідів силових структур "Добробут" є один суттєвий момент, що наочно демонструє той факт, що імовірно Максим Романенко втягує в свої злочинні схеми корумповану частину правоохоронців", - пишуть журналісти.

Глава Дніпровського ГО "Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України" Павло Селіхов, виявивши факт фальсифікації документів і захоплення підприємства, звернувся із заявами до Мін'юсту і до правоохоронців, але зворотної реакції не отримав.

На захист суспільної організації ветеранів та інвалідів стали активісти "Нацкорпусу", але коли вони виїхали в господарство "Добробут", щоб перешкодити рейдерам незаконно зібрати і вивезти урожай, то спочатку "На місці ми побачили багато міцних хлопців, спортсменів". Спочатку рейдери Романенка справді привезли в господарство звичайних тітушок. Але вже 16 вересня на територію "Добробуту" прибули бійці поліцейського загону спецпризначення.

"Що змушує реформовану поліцію прикривати рейдерів? Той факт, що партія ОПЗЖ у Дніпропетровській області політично злилася з чинною владою і має вплив на правоохоронні структури? І найцікавіше запитання - як довго в Дніпропетровській області команда рейдерів, на чолі якої, як свідчать численні факти, найімовірніше стоїть Максим Романенко, залишатиметься безкарною?" - підсумували журналісти.

